Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 мая: 5 003,9302 руб/1 г золота и 61,7700/1 г серебра ЦБ РФ с 13 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 003,9302 руб.

1 грамм серебра - 61,7700 руб.

1 грамм платины - 2 777,5500 руб.

1 грамм палладия - 3 988,8401 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,8001 р. (0,68%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4900 р. (0,79%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 37,7199 р. (1,38%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,4501 р. (0,92%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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