Комментарии

ПСБ: Данные по замедлению инфляции в РФ сегодня поддержат спрос на ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу на рынке ОФЗ преобладали умеренные продажи. Доходность индекса гособлигаций RGBI выросла до 9,44% (+3 б.п.).. При отсутствии значимых локальных новостей давление на настроение игроков оказывало ухудшение конъюнктуры внешних рынков. Цены на нефть Brent за прошлую неделю снизились на 1,5% до $74,2 за баррель. Доходность UST-10 в пятницу выросла до 3,46% (+7 б.п.), доходность UST-2 – до 3,98% (+9 б.п.). Негативный сантимент на рынках был обусловлен рисками достижения потолка госдолга США. Кроме того, в пятницу вышли данные Мичиганского университета, согласно которым индекс потребительского доверия в США упал в мае до минимума за последние полгода - 57,7 пунктов (в апреле показатель составил 63,5 пункта).

В пятницу вечером вышли данные по инфляции в РФ. В апреле потребительские цены выросли на 2,3% г/г, на 10 мая инфляция замедлилась до 2,2%% г/г. Недельная инфляция с 3 по 10 мая составила 0%.

Полагаем, что сегодня данные по замедлению инфляции в РФ будут способствовать активизации спроса на ОФЗ. Индекс доходности гособлигаций RGBI может снизиться до 9,4%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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