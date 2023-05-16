Комментарии

ПСБ: Рынок ОФЗ нейтрально воспринял данные по замедлению инфляции в РФ

В понедельник торги ОФЗ прошли без заметных изменений. Индекс доходности гособлигаций RGBI по итогам дня подрос до 9,45% (+1 б.п.) в основном за счет коротких ОФЗ. Данные по замедлению инфляции в апреле до 2,3% г/г по сравнению с 3,5% в марте и 11% в феврале были нейтрально восприняты инвесторами, отмечает Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ:

– Перед недельными аукционами Минфина РФ длинные и среднесрочные ОФЗ традиционно немного снижаются в цене. Если Минфин объявит о размещении флоатеров на завтра, то классические ОФЗ сегодня могут остаться около текущих уровней. При отсутствии предложения флоатеров на завтрашних аукционах доходность длинных ОФЗ сегодня может вырасти на несколько базисных пунктов.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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