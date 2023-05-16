Россельхозбанк погасил обязательства по процентам по еврооблигациям RSHB Capital S.A.

Россельхозбанк информирует своих инвесторов о том, что проценты по выпуску еврооблигаций компании RSHB Capital S.A. объемом 500 тысяч долларов США, выпущенные для финансирования субординированного займа Банку (номера ISIN: XS0979891925; US74973DAJ81), за период с 16 октября 2022 по 16 апреля 2023 года были выплачены в полном объеме в российских рублях в соответствии с Указом Президента РФ от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» («Указ № 95») и Указом Президента РФ от 8 августа 2022 г. № 529 «О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями» («Указ № 529»).

Выплаты состояли из:

суммы процентов в размере 1187,0 млн рублей в пользу держателей еврооблигаций, которые являются (i) резидентами Российской Федерации и (ii) резидентами юрисдикций, в которых не были приняты ограничительные меры против Российской Федерации, российских юридических и физических лиц, которая была выплачена через Национальный расчетный депозитарий;

суммы процентов в размере 63,7 млн рублей в пользу держателей еврооблигаций, которые являются (i) резидентами Российской Федерации и (ii) резидентами юрисдикций, в которых не были приняты ограничительные меры против Российской Федерации, российских юридических и физических лиц, чьи бумаги учитываются в иностранных депозитарных системах, которая была выплачена держателям еврооблигаций напрямую на их счета, открытые в российских кредитных организациях, в соответствии с п. 2 Указа № 529; и

суммы процентов в размере 476,3 млн рублей в пользу всех других держателей еврооблигаций, которая была выплачена на специальный счет типа «С» в соответствии с п. 3 Указа № 95.

Таким образом, РСХБ выполнил свои обязательства по еврооблигациям компании RSHB Capital S.A. в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.