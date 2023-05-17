ПСБ: Индекс МосБиржи смог обновить годовой максимум во вторник

Индекс МосБиржи (+0,1%) в начале торгов во вторник смог обновить годовой максимум, но в итоге растерял весь рост, показав по итогам дня символический плюс. Как и днём ранее в лидерах роста оказался сектор электроэнергетики. По итогам дня акции Мосэнерго, ОГК-2 и ТГК-1 заметно опередили рынок в расчёте на объявления о выплате дивидендов в ближайшие дни.

Дивидендные ожидания продолжили толкать вверх и бумаги МТС. 15 мая состоялся СД, где, вероятно, поднимался вопрос о выплате дивидендов в преддверии ГОСА, которое назначено на 21 июня. В нефтегазовом секторе динамика акций была разнонаправленной. Обновили максимумы с конца 2022 года бумаги Газпром нефти, продолжили дорожать акции ЛУКОЙЛа. А вот бумаги Газпрома и Сургутнефтегаза были под выраженным давлением. В финансовом секторе неплохо прибавили акции Банка Санкт-Петербург на новостях о том, что компания погасила 13,7 млн акций. Расписки TCS Group сохранили растущий импульс после преодоления 200-дневной средней накануне. Одними из аутсайдеров торгов стали бумаги Соллерс, которые скорректировались после сильно роста последних дней.

Ожидаем сегодня продолжения роста индекса МосБиржи. По нашим оценкам, он будет двигаться в диапазоне 2650-2700 пунктов. В случае, если ожидания по дивидендам по компаниям сектора электроэнергетики оправдаются, рассчитываем на возвращения спроса на акции Газпрома. Кроме этого, ожидаем вновь увидеть рост бумаг МТС и ЛУКОЙЛа.