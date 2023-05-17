ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 2650-2700 пунктов

Облигации Полагаем, что Минфин РФ сохранит консервативную тактику размещения нового госдолга и доходность ОФЗ по итогам дня останется около текущих уровней.

В фокусе



Ставим на сталь

Активная фаза дивидендного сезона, в первую очередь, позитивные ожидания по выплатам акционерам со стороны нефтегазовых компаний (близится "отсечка” по бумагам Лукойла, еще не представили рекомендации Сургутнефтегаз, Роснефть и, что самое интригующее в условиях повышенных дивидендов Сбера, - Газпром), оказывает решающую поддержку не только сегменту, но и рынку акций в целом.

Мы позитивно оцениваем перспективы рынка в конце мая -начале июня. Полагаем, что развитие тенденции к росту с текущих уровней может способствовать распространению спроса и на менее идейные бумаги. Так, учитывая слабость рубля, тактически могут вновь реализовать неплохой потенциал догоняющего рынок роста акции сталелитейных компаний. Несмотря на неготовность ведущих представителей отрасли платить дивиденды, лишая их в настоящее время сильного повода для переоценки, их бизнес выглядит прочным, а инвестпрофиль - долгосрочно привлекательным. Наибольший потенциал роста, по нашим оценкам, имеет Северсталь (наш ориентир фундаментально обоснованной цены - 1330 руб.), но нам больше импонирует ММК (наша текущая оценка фундаментально обоснованной цены - 50 руб.).

В рамках текущего повышательного движения рынки "фишки" сталелитейщиков вполне могут прибавить в пределах 6%-12%, в зависимости от устойчивости позитивного сантимента.

Россиискии рынок акции



Индекс МосБиржи (+0,1%) в начале торгов во вторник смог обновить годовой максимум, но в итоге растерял весь рост, показав по итогам дня символический плюс. Как и днём ранее в лидерах роста оказался сектор электроэнергетики. По итогам дня акции Мосэнерго, ОГК-2 и ТГК-1 заметно опередили рынок в расчёте на объявления о выплате дивидендов в ближайшие дни. Дивидендные ожидания продолжили толкать вверх и бумаги МТС. 15 мая состоялся СД, где, вероятно, поднимался вопрос о выплате дивидендов в преддверии ГОСА, которое назначено на 18 июня. В нефтегазовом секторе динамика акций была разнонаправленной. Обновили максимумы с конца 2022 года бумаги Газпром нефти, продолжили дорожать акции ЛУКОЙЛа. А вот бумаги Газпрома и Сургутнефтегаза были под выраженным давлением. В финансовом секторе неплохо прибавили акции Банка Санкт-Петербург на новостях о том, что компания погасила 13,7 млн акций. После преодоления 200-дневной средней накануне, расписки TCS Group сохранили растущий импульс. Одними из аутсайдеров торгов стали бумаги Соллерс, которые скорректировались после сильного роста последних дней.

Ожидаем сегодня продолжения роста индекса МосБиржи. По нашим оценкам, он будет двигаться в диапазоне 2650-2700 пунктов. В случае, если ожидания по дивидендам по компаниям сектора электроэнергетики оправдаются, рассчитываем на возвращения спроса на акции Газпрома. Кроме этого, ожидаем вновь увидеть рост бумаг МТС и ЛУКОЙЛа.

Россиискии рынок облигации



По итогам торгов во вторник индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,06%, доходность индекса выросла до 9,47% (+2 б.п.). Давление на рынок оказывало ослабление курса рубля, снижение нефтяных цен, а также отсутствие флоатеров на планируемых аукционах Минфина РФ в эту среду. Большая часть сделок на вторичных торгах проходит в коротких бумагах. Покупки длинных ОФЗ крупные инвесторы стремятся реализовать на аукционах Минфина, где можно реализовать большие заявки с дисконтом по цене по сравнению с вторичным рынком.

Сегодня Минфин РФ предложит на аукционах комбинацию классических ОФЗ 26238 (18 лет до погашения), ОФЗ 26241 (9,5 лет) и инфляционных ОФЗ 52005 (10 лет). Полагаем, что Минфин РФ сохранит консервативную тактику размещения нового госдолга и доходность ОФЗ по итогам дня останется около текущих уровней.

Корпоративные и экономические события

О’КЕЙ выезжает на дискаунтерах и онлайне

Ритейлер "О`Кей" (O`Key Group) в I квартале 2023 года увеличил чистую розничную выручку на 3,1%, до 48,725 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Наше мнение: чистая розничная выручка выросла на 3,1% г/г, до 48,7 млрд руб., но только за счет увеличения продаж, трафика и среднего чека в дискаунтерах «Да». Сегмент гипермаркетов продолжает демонстрировать спад и по среднему чеку, и по трафику, что отражается на сокращении выручки. Онлайн-сегмент также привнес положительный вклад (правда, доля в выручке не велика - всего 5,6%): продажи здесь выросли на 19,1% г/г, до 1,9 млрд руб. В текущих условиях переформатирование компании на дискаунтеры приносит плоды. Но гипермаркеты будут продолжать тянуть результаты вниз за счет высокой доли в выручке (~70%). Плюс ярко выраженная поддержка от инфляционного фактора в прошлом году - в этом году будет заметно меньше. На наш взгляд, в секторе ритейла есть более интересные игроки, например, Белуга.

СПБ биржа получила чистую прибыль по МСФО за 2022 г. в размере 1,9 млрд руб.

Операционные доходы компании увеличились за год на 1,8%, до 7,7 млрд руб., при этом прибыль по услугам и комиссиям, которая является основным направлением деятельности компании, упала до 2,6 млрд руб. (-57,8% г/г). Скорректированная EBITDA также показала заметное снижение, сократившись в 2022 г. на 14,4%, до 2,9 млрд руб. Показатель чистой прибыли СПБ Биржи составил 1,9 млрд руб. (-25,2%).

Наше мнение: результаты компании оказались неплохими. На фоне введённых ограничений против российской финансовой инфраструктуры, СПБ Биржа не останавливала торги и обеспечивала ликвидность. По мере оживления экономической активности в Китае, что будет способствовать росту акций компаний, стоит ожидать увеличения объёмов торгов на СПБ Бирже бумагами из КНР.

HeadHunter в I кв. нарастил выручку на 24,7% - до 5,55 млрд руб., скорр. EBITDA - до 3 млрд руб.

HeadHunter по итогам I квартала 2023 года нарастил выручку на 24,7% - до 5,55 млрд рублей, говорится в сообщении рекрутингового сервиса. EBITDA HH увеличилась на 32,7% - до 3 млрд рублей. Рентабельность показателя выросла до 54,9% с 51,6% годом ранее. Чистая прибыль HH в отчетном периоде подскочила в 4 раза, достигнув 2,2 млрд рублей.

Наше мнение: рост среднего дохода на клиента (ARPC) и количества платящих клиентов почти по всем сегментам (за исключением иностранных клиентов российского сегмента, что ожидаемо) обеспечило увеличение выручки НН за период. Рост EBITDA произошел вслед за выручкой, операционные затраты выросли незначительно за период, а их доля в выручке сократилась с 55,7% до 48%. На сильный рост чистой прибыли повлиял во многом заработок на курсовых разницах. Мы считаем отчет компании хорошим, отмечаем восстановление рынка труда, и такая тенденция будет иметь продолжение. Низкая база прошлого года обеспечит сильные результаты НН и в следующих кварталах.