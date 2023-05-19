Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 мая: 5 080,5898 руб/1 г золота и 60,9500/1 г серебра ЦБ РФ с 19 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 080,5898 руб.

1 грамм серебра - 60,9500 руб.

1 грамм платины - 2 766,2300 руб.

1 грамм палладия - 3 834,1201 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 132,0101 р. (2,53%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8100 р. (1,31%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,1599 р. (0,44%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 115,3500 р. (2,92%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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