Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 мая: 5 036,2900 руб/1 г золота и 60,4300/1 г серебра ЦБ РФ с 20 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 036,2900 руб.

1 грамм серебра - 60,4300 руб.

1 грамм платины - 2 741,2700 руб.

1 грамм палладия - 3 761,2200 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 44,2998 р. (0,87%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5200 р. (0,85%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,9600 р. (0,90%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 72,9001 р. (1,90%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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