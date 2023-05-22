ПСБ: До заседания ЦБР по ставке 9 июня ждем сохранения боковой динамики на рынке ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ:



– В пятницу умеренный рост цен ОФЗ продолжился, отыграв потери начала недели. Индекс доходности рублевых гособлигаций RGBI вернулся к уровню 9,44% (-2 б.п. за день и без изменений за неделю). При этом объем сделок остается ниже среднего. Спрос на ОФЗ поддерживают данные по низкой инфляции (2,3% в апреле и мае) и низкие премии на аукционах Минфина РФ по размещению нового госдолга. Также позитивно сказывалось улучшение прогнозов по экономике РФ в этом году.

На негативные новости с внешних рынков ОФЗ не реагировали. Неопределенность относительно повышения лимита госдолга США на прошлой неделе привела к росту доходности UST-10 до 3,7% годовых (+24 б.п. за неделю). На этом фоне выросли в доходности и гособлигации европейских стран. 10-летние облигации Германии выросли в доходности до 2,43% (+16 б.п.), Великобритании – до 3,99% (+21 б.п.).



В начале этой неделе новостной фон мы оцениваем нейтрально. До заседания ЦБР по ставке 9 июня рынок ОФЗ, скорее всего, продолжит проторговывать достигнутые уровни.