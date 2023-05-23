«Открытие»: Внешний фон предлагает негативный сценарий торгов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Внешний фон предлагает негативный сценарий торгов

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Азиатские индексы в минусе. В Японии фиксация прибыли после чрезмерного роста, в Китае доминирует геополитический негатив. Меж тем нефть дорожает на ожиданиях дефицита. Одним из главных событий дня может стать заседание совета директоров «Газпрома» по вопросу финальных дивидендов за 2022 год. В остальном поводов для роста у российского рынка нет. Рубль в утренние часы слабеет, но в течение дня может предпринимать попытки укрепления на фоне продаж валюты экспортёрами.

Российский рынок смог закрыть день в плюсе, но фантомные санкционные боли всё ещё остаются. Дорожают акции «Яндекс» на ожиданиях смены владельца. Под давлением бумаги золотодобывающих компаний, хотя санкционные проблемы уже давно решены. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 47,631 млрд руб.

По итогам торгов 22 мая индекс МосБиржи - 2633,26 п. (+0,27%), а индекс РТС - 1035,8 п. (-0,08%).

5 отраслевых индексов российского рынка закрыли день в минусе, а 5 смогли повыситься. Самые большие потери в индексе телекоммуникаций (-2,01%). Самый существенный прирост в секторе финансов (+0,81%).

«Русагро» (AGRO) в I квартале увеличила чистую прибыль почти в 1,8 раза, до 5,4 млрд руб. «Слабые совокупные результаты компании на фоне высокой базы 1 кв. 2022 года в основном связаны с со снижением цен реализации из-за падения мировых цен на с/х продукцию, а также переносом продаж сельскохозяйственной продукции из-за поздних сроков уборки, - отмечает Иван Авсейко, аналитик Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». -В результате сократилась также операционная прибыль – маржа по EBITDA снизилась с 26% до 15%, и особенно сложно дела обстоят в сегменте растениеводства, где возник убыток по EBITDA. Тем не менее, несмотря на снижение объемов и цен реализации в масложировом сегменте (около 50% выручки компании), рентабельность по EBITDA выросла до 18% в связи с сокращением цен на подсолнечник (эффект «натурального хеджа» ) и отменой таможенной пошлины на масло наливом с октября 2022 г. В целом, сохраняем положительный взгляд на бизнес «Русагро», поскольку слабость в текущем квартале в основном связана с временными факторами - циклическими колебаниями цен сырьевые товары и сдвигом продаж сегмента растениеводства. К тому же, в ближайшие месяцы компания рассчитывает выработать решение о редомициляции, что может прояснить ситуацию с получением дивидендов».

«Московская биржа» (MOEX) предоставила финансовые результаты за I квартал 2023 г. «Отчёт нас не разочаровал. «Московская биржа» предоставила достаточно хорошие результаты за I квартал, - отмечает Алексей Корнилов, CFA, главный аналитик Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции. - Ключевой сегмент – комиссионные доходы – почти восстановился до предкризисных значений. Если сравнивать с I кварталом 2021 г., то комиссионные доходы даже увеличились на 7,6%. Продолжается активный рост брокерских счетов, что послужит хорошей базой для формирования будущих доходов. Нетипично высокие процентные доходы вызывают настороженность. По сравнению с I кварталом 2021 г. процентные доходы увеличились примерно в 4,3 раза и теперь составляют более половины от общих доходов. Увеличение процентных доходов можно считать разовым событием, связанным с остатками на спецсчетах. Но в будущем эти остатки могут быть переведены, что негативно отразится на получаемом процентном доходе. Таким образом, говорить о двузначном росте прибыли приходится с оговорками, хотя более уверенно можно констатировать восстановление бизнеса».

Представители ФРС готовятся к паузе в цикле ужесточения денежной политики

Торги в США завершились разнонаправленным движением индексов. В бумагах региональных банков преимущественно оптимизм после того, как банк PacWest (PACW) продал пакет кредитов в сфере недвижимости для улучшения ситуации с ликвидностью. Акции Micron (MU) были под давлением после запрета Китая на поставки около государственным компаниям. Чипы Micron не прошли проверку на безопасность и могут угрожать китайской информационной безопасности.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари выдал интервью Wall Street Journal и сообщил, что готов к паузе в повышении ставки в июне. Как минимум, он считает необходимым получить информацию о влиянии уже принятых мер на экономику и инфляцию. Не голосующий президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард продолжил свою «ястребиную» риторику. Буллард считает, что ставку необходимо повысить ещё на 50 базисных пункта. Проекция максимальной ставки от ФРС (около 5,1%), по его словам, имеет право на существование лишь в случае заметного замедления инфляции, которое он пока не обнаруживает.

Динамика по секторам: Communication Services +1,17%, Real Estate +0,67%, Financials +0,22%, Technology +0,13%, Health +0,04%, Utilities +0,03%, Industrials unch,, Consumer Discretionary -0,37%, Energy -0,39%, Materials -0,55%, Consumer Staples -1,47%.

По итогам торгов:

DJIA - 33286,58 п. (-0,42%),

S&P 500 - 4192,63 п. (+0,02%),

NASDAQ - 12720,78 п. (+0,50%).

Китайские инвесторы ждут дальнейшей эскалации американо-китайского противостояния

Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе. Основные продажи в Китае касались акций страховых компаний и полупроводниковой отрасли. В целом, одним из главных беспокойств инвесторов являются последствия саммита G7, на котором прозвучали идеи снижения риска зависимости западных экономик от Китая. При этом запрет на поставки продукции Micron рассматривается в качестве признака дальнейшей эскалации технологического противостояния с США.

Японский рынок начинал день в оптимизме. Индекс Nikkei 225 поднимался до отметки 31352,53 п., что является максимальным значением с августа 1990 года. Однако после этого на рынке стали доминировать продавцы. Стоит заметить, что многие технические индикаторы, включая 14-ти дневный RSI, указывают на перекупленность. Соответственно, опережающий рост японских акций сменился на фиксацию прибыли. Меж тем предварительный PMI в производственной сфере поднялся в мае до 50,8 п. с 49,5 п. в апреле, а в сфере услуг активность повысилась до 56,3 п. с 55,4 п.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 30964,84 п. (-0,39%),

Hang Seng - 19546,77 п. (-0,67%),

Shanghai Composite - 3263,22 п. (-1,01%).

Нефть дорожает на ожиданиях дефицита поставок

Нефть дорожала на ожиданиях дефицита. Аналитики Goldman Sachs полагают, что дефицит поставок начнёт ощущаться уже в июне на фоне сокращения производства в ОПЕК+ и роста спроса, который преимущественно проявится в Азии. Со своей стороны напомним, что в мае началось очередное сокращение добычи в ОПЕК+ на 1,16 млн баррелей в сутки, плюс сокращение добычи в РФ на 500 тыс. баррелей с марта. Соответственно, предложение нефти существенно сократится в ближайшее время, что может вернуть котировки Brent выше $80 за баррель.

По состоянию на 8:55 мск:

Brent - $76,24 (+0,40%),

WTI - $72,32 (-0,03%),

Алюминий - $2254,5 (-0,40%),

Золото - $1962,9 (-0,09%),

Никель - $21165 (-0,54%).