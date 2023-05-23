ПСБ: Диапазон МосБиржи 2600-2650 пунктов

Вплоть до появления рекомендации СД Газпрома по дивидендам, базовым сценарием для индекса МосБиржи сегодня видим диапазон 2600-2650 пунктов.

Облигации Сегодня возможно умеренное снижение цен длинных ОФЗ перед недельными аукционами Минфина по размещению нового госдолга.

В фокусе

МосБиржа: ситуация улучшается

МосБиржа представила результаты за 1 кв. 2023 г. по МСФО. Скорректированная чистая прибыль составила 14,3 млрд руб. (+17,4% г/г), скорректированная EBITDA - 19,07 млрд руб. (+17,8% г/г). Операционные доходы выросли на 6,9%, до 23,2 млрд рублей. Комиссионные доходы снизились на 6,5%, до 9,96 млрд рублей. Мы считаем результаты хорошими: несмотря на сокращение комиссионных доходов г/г, относительно 4 кв. 2022 г. они выросли на 1,1%, и мы считаем, что в последующие кварталы такая динамика будет сохраняться. При этом чистая прибыль (не скорректированная) выросла на 77% г/г, до рекордных 14,3 млрд руб. вследствие роста процентных доходов, сокращения операционных расходов и положительной корректировки по статье «резерв под ожидаемые кредитные убытки» (

+46,1 млн руб. вместо -5,1 млрд руб. в 1 кв. 2022 г.). Мы ждем, что торговые обороты МосБиржи будут расти, немаловажную роль будут играть и планы по редомициляции ряда ключевых компаний. Также отметим, что Мосбиржа понизила прогноз роста операционных расходов на 2023 год до 10-14% с ожидавшихся в марте 12-16%, что является положительным моментом. Мы считаем акции МосБиржи хорошей ставкой на восстановление фондового рынка и экономики, целевой уровень по акциям 153 руб., потенциал роста - 31%.

Российский рынок акций

Индекс МосБиржи (+0,2%) в первый торговый день недели продолжил консолидироваться на ранее достигнутых уровнях. Динамика бумаг была разнонаправленной, при этом в большинстве своём сдержанной. Выделялись отдельные акции, которые продолжили отыгрывать те или иные корпоративные события. В финансовом секторе лидером роста стали расписки TCS Group, которые вплотную приблизились к максимумам сентября прошлого года. Вероятно, драйвером выступают новости о том, что Владимир Потанин, владеющий крупным пакетом TCS Group, планирует приобрести долю в российских активах Яндекса, котировки которого также продолжили расти. Отметим в финансовом секторе также бумаги МосБиржи. Компания опубликовала сильные финансовые результаты за I кв. 2023 года, что позволило акциям компании подняться выше 115 руб. впервые с середины марта. В то же время был ряд бумаг, которые явно выглядели хуже рынка. Среди них акции Газпром нефти. Вчера прошёл СД, где обсуждался вопрос выплаты дивидендов, однако итоговая рекомендация пока не опубликована. Продолжили снижение акции Полюса и Полиметалла на фоне ранее введённых санкций.

Вплоть до появления рекомендации СД Газпрома по дивидендам, базовым сценарием для индекса МосБиржи сегодня видим диапазон 2600-2650 пунктов. В зависимости от того, оправдаются ли ожидания рынка или нет, динамика индекса может резко измениться. В случае негативного сюрприза считаем, что акции ЛУКОЙЛа будут наиболее устойчивы в преддверии дивидендной отсечки.

Российский рынок облигаций

В понедельник на рынке ОФЗ преобладали нейтральные настроения. Индекс доходности рублевых гособлигаций RGBI остался на уровне 9,44%. Цены на нефть и курс рубля вчера колебались в узком диапазоне, что способствовало консолидации и на рынке ОФЗ.

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов вчера повторил ранее озвученный сигнал ЦБР относительно возможных решений по ключевой ставке на заседании 9 июня. Он отметил, что ЦБР будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки, но это не предопределенное решение. ЦБР видит преобладание проинфляционных рисков, связанных с рынком труда, влиянием внешних факторов, и с бюджетной политикой. На заседании 9 июня ЦБР будет оценивать как баланс рисков изменился за прошедшее время.

Подобная риторика звучит от руководства ЦБР на протяжении последних трех заседаний (в феврале, марте, апреле). При этом проинфляционные риски пока не реализуются в силу приверженности населения сберегательной модели поведения. Боковая динамика на рынке ОФЗ в последние месяцы отражает преобладание ожиданий сохранения ставки ЦБР на ближайших заседаниях.

Сегодня перед аукционами Минфина РФ по размещению нового госдолга возможны усиление продавцов длинных ОФЗ и рост доходности индекса RGBI на несколько базисных пунктов.

Корпоративные и экономические события

Чистая прибыль Русагро в I кв. выросла в 2,8 раза

Выручка компании сократилась на 23% г/г, до 47,4 млрд руб. Скорректированная EBITDA упала до 13,6 млрд руб. (-56% г/г). Рентабельность по данному показателю снизилась на 11 п.п. до 15%. Чистая прибыль по итогам первого квартала составила 5,4 млрд руб. (2,8х)

Наше мнение: результаты за I кв. 2023 г. оказались ожидаемо слабыми после ранее опубликованного отчёта по операционной деятельности за аналогичный период. Мясной сегмент стал единственным, где выросла выручка в первом квартале, однако, несмотря на это, показатель скорректированной EBITDA здесь всё же оказался хуже, чем годом ранее.

В целом, компания переживает сложные времена из-за низких цен на с/х продукцию. Единственным позитивным моментом является растущая чистая прибыль из-за курсовой переоценки, что в свою очередь увеличивает базу под дивиденды, если компания всё же сменит прописку на российскую. Однако, как мы считаем, перспективы выплаты дивидендов пока крайне низкие, учитывая непростую ситуацию с ценами на продукцию Русагро.