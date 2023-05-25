«Открытие»: Акции Сбербанка почти ликвидировали дивидендный разрыв

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Акции Сбербанка почти ликвидировали дивидендный разрыв

Отечественный рынок уходил в значимый минус в первой половине дня, но смог ликвидировать основные потери. В минусе торгуются акции «Газпрома» и «Магнита». Дорожает Сбербанк, который почти закрыл дивидендный разрыв. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 39,3 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 2644,81 п. (+0,12%), а индекс РТС - 1040,97 п. (+0,29%).

Лидерами среди индексных бумаг были Polymetal, TCS Group, «Ростелеком», привилегированные Сбербанк и VK. Самыми слабыми оказались «Магнит», «Газпром», Fix Price, «Яндекс» и НЛМК.

Относительно лидирующей группы можно говорить о техническом отскоке. Бумаги Polymetal (POLY) заметно подешевели после того, как против золотодобывающих компаний РФ были введены очередные санкции G7. Соответственно, после распродаж стоило вспомнить о том, что продукция этих компаний это, по сути, деньги, но в форме драгоценных металлов. Поэтому на уровне российских доходов они никоим образом не пострадают. К тому же в Polymetal заявляли, что основные продажи осуществляются внутри РФ.

Акции «Газпрома» (GAZP) продолжают отыгрывать решение не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2022 года. «Мы прогнозировали дивиденд за 2 п/г 2022 г. в размере 5 руб./акция. Однако в связи со значительным чистым убытком за данный период отказ от выплаты – логичное решение в рамках дивидендной политики, - комментирует Алексей Кокин, главный аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» по сектору нефти и газа. - По данным компании, скорректированная база для дивидендов за 2022 г. составила 2,2 трлн руб., из которых за 1 п/г было выплачено 1,2 трлн руб. – 55%, выше 50%, предусмотренных дивидендной политикой. «Газпром» сообщил ранее, что чистая прибыль по МСФО за 1 п/г составила 2 514 млрд руб., наш расчет за 2 п/г – убыток в 1 288 млрд руб. Мы полагаем, что ключевую роль в убытке сыграли рост НДПИ и обесценение активов, таких как «Северный поток» (одна ветка была повреждена, другая не может быть запущена). Кроме того, расчетный EBITDA за 2 п/г – 546 млрд руб. – ниже квартального EBITDA компании за любой из кварталов 2022 г. Он сопоставим с EBITDA за 1 п/г 2020 г. (601 млрд руб.), когда произошел обвал спроса на энергоносители в связи с пандемией. План наращивания капзатрат «Газпрома» в 2023 г. до 3,06 трлн руб. в сочетании с падением экспортных поставок говорит о низкой вероятности выплаты дивидендов за 2023 г., сопоставимых с дивидендами за 2022 год».

Акции «Магнита» (MGNT) под давлением на новостях о том, что Московская Биржа понизит уровень листинга данных бумаг с 25 мая. Они будут переведены из первого в третий уровень котировального списка. Данное событие может негативно сказаться на ликвидности акций, а также снизить интерес биржевых фондов.

Segezha Group (SGZH) сообщает о сокращении чистого убытка по МСФО в I квартале на 52% до 3,7 млрд руб. Выручка выросла на 10% относительно предыдущего квартала до 18,7 млрд руб преимущественно за счёт ослабления рубля относительно основных валют. Снижение выручки в годовом выражении составило 42%. Компания не планирует пересматривать дивидендную политику, а также не будет выплачивать дивиденды до тех пор, пока не будут преодолены негативные последствия кризиса.

Рубль укреплял свои позиции. Прежде всего это влияние экспортёров, которым предстоят налоговые платежи. Также позитивный настрой сообщает подорожавшая нефть. Премьер министр РФ Михаил Мишустин вновь выступал в Шанхае на российско-китайском форуме и подчеркнул, что уже около 70% расчётов между двумя странами производится в национальных валютах. То есть рублю в торговле также находится место.

Британский фунт стерлингов не смог достойно отреагировать на статистику по инфляции. Рост цен в Великобритании замедлился в апреле до 8,7% в год с 10,1% в марте, но ожидалось более резкое снижение до 8,3%. Собственно говоря, если рассуждать о реальных ставках, то в британских фунтах они строго отрицательные. То есть инвесторы будут терять деньги, даже вложившись в надежные долговые бумаги.

По состоянию на 15:50 мск:

DXY - 103,41 (+0,02%),

EUR/USD - $1,0791 (+0,2%),

GBP/USD - $1,2409 (-0,05%),

USD/JPY - 138,76 (+0,12%),

USD/RUB – 80,02 (-0,15%),

EUR/RUB – 86,40 (-0,36%),

CNY/RUB – 11,330 (-0,04%).

Акции люксовых производителей продолжают падение на фоне споров об их переоценённости

Падение европейских индексов продолжилось. Акции люксовых производителей остаются под давлением. Накануне аналитика Deutsche Bank обвалила сектор, так как вывод европейского банка состоит в том, что конкуренция в секторе чрезвычайно высокая, а стоимость компаний незаслуженно переоценена. Впрочем, в Morgan Stanley считают, что падение акций сектора не объясняется фундаментальными причинами. Даже в случае снижения спроса в США компании хорошо позиционированы на других рынках, включая Китай. В любом случае, перегретый сектор достиг своего максимума в начале мая, а сегодня торгуется на минимальных значениях за 7 недель. Даже с учётом произошедшего падения он всё ещё показывает рост на 20% относительно начала года. Вспомним немного о статистике. Индекс деловых ожиданий Германии упал в мае до 88,6 п. с 91,7 п. в апреле при ожиданиях повышения до 91,9 п. Оценка текущей ситуации снизилась до 94,8 п. с 95,1 п. в апреле при ожиданиях 94,7 п. Индекс делового климата упал до 91,7 п. с 93,4 п. при ожиданиях 93,0 п. То есть индикаторы чётко указывают на ухудшение морали германского бизнеса. Впрочем, поскольку основу германской экономики составляет промышленность, то подобные значения можно было ожидать уже после предварительных индексов деловой активности, которые были опубликованы накануне.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7631,44 п. (-1,69%),

DAX - 15886,44 п. (-1,65%),

CAC 40 - 7247,40 п. (-1,78%).

Рост авиатрафика в США и Китае может стать одной из главных причин дальнейшего подорожания нефти

Нефть продолжила неспешный рост. Ожидается, что авиатрафик пассажиров в США в предстоящие выходные с Днём Поминовения будет на 17% выше, чем в прошлом году. Как минимум, о таком сценарии заявляет авиакомпания Delta Airlines.

Также поддержку нефти продолжают оказывать события предыдущего дня. Министр энергетики Саудовской Аравии предупредил нефтяных «медведей» от излишних надежд заработать на падении котировок. Это расценили в качестве сигнала очередного сокращения производства в рамках совещания ОПЕК+ 4 июня. Кроме того, отраслевой институт API сообщил о существенном сокращении запасов: согласно его данным, на неделе до 19 мая коммерческие запасы нефти в США -6,799 млн баррелей, бензин -6,398 млн баррелей и дистилляты -1,771 млн баррелей. То есть сократились не только запасы нефти, но и существенно упали запасы бензина, что может говорить о сильном спросе на топливо.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent - $77,75 (+0,32%),

WTI - $73,85 (+0,22%),

Алюминий - $2232 (+0,54%),

Золото - $1983,7 (+0,27%),

Никель - $21080 (+0,81%).

Американский рынок будет ждать протокол ФРС и новости с переговоров по вопросу госдолга

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,3% в Dow Jones до 0,45% в NASDAQ. Новостей о прогрессе переговоров по вопросу потолка госдолга США пока нет, кроме прежних взаимных обвинений в попытках навязать неконструктивную позицию. Вечером будет опубликован протокол заседания ФРС.

Акции регионального банка Pacwest продолжают дорожать на фоне распродаж активов, что в долгосрочном плане явно не идёт на пользу финансовой организации. Бумаги Analog Devices теряли более 5% на фоне снижения прогноза на текущий квартал. Компания ждёт прибыль на уровне $2,52 на акцию и выручку $3,10 млрд при ожиданиях рынка $2,65 на акцию и выручки $3,16 млрд. Бумаги компании по интернет безопасности Palo Alto Networks прибавляли около 5%. Компания отчиталась о прибыли в размере $1,10 на акцию при выручке $1,72 млрд по сравнению с ожиданиями Wall Street $0,93 на акцию при выручке $1,71 млрд.