ПСБ: Акции Ожидаем, что индекс МосБиржи сможет закрепиться выше 2660 пунктов

Облигации Данные по инфляции в РФ сегодня, скорее всего, окажут нейтральное влияние на цены ОФЗ.

В фокусе

Акции Сбербанка закрыли дивидендный гэп за 11 торговых дней

Ранее мы считали, что акции Сбербанка могут снизиться, однако ситуацию изменил отказ СД Газпрома выплачивать дивиденды. В этих условиях ожидаемо, что инвесторы начали перекладываться в акции Сбербанка.

Вполне допускаем, что бумаги могут продолжить расти по мере реинвестирования дивидендов от самого Сбербанка в течение ближайших дней. Хотя на горизонте 2-3 месяцев пока сложно говорить о конкретных уровнях, многое будет зависеть от настроений на рынке, однако в рамках года акции Сбербанка смотрятся крайне интересно. Здесь ожидаем достижения отметки 300 рублей.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи обновил годовой максимум, поднявшись выше отметки 2660 пунктов. Движущей силой всего рынка стали бумаги Сбербанка, обыкновенные акции которого уверенно закрыли дивидендный гэп, завершив день на максимальном значении с февраля прошлого года. «Префы» немного отстают, но также показали устойчивый рост. В целом на бумаги Сбербанка у нас положительный взгляд, ожидаем увидеть продолжения роста по мере поступления выплат дивидендов от самого Сбербанка. Неплохо смотрелся нефтегазовый сектор. Все бумаги, за исключением Сургутнефтегаза и Газпрома, смогли подрасти. Заметно прибавили акции Роснефти на фоне появления новостей о том, что сегодня пройдёт заседание СД, по итогам которого будут даны рекомендации по дивидендам. После введения санкций вернулись к росту акции Полиметалл, однако говорить о сохранении положительной динамики в будущем пока преждевременно. Финансовые результаты TCS Group и Ozon смогли порадовать инвесторов, благодаря чему расписки компаний смогли подорожать по итогам дня. Из прочих бумаг отметим сильный рост Эталона и ДВМП. В аутсайдерах оказались акции Магнита из-за того, что МосБиржа планирует понизить уровень листинга акций компании. Довольно сильно просели бумаги Сегежи после публикации ожидаемо слабых финансовых результатов за I кв.

Ожидаем, что индекс МосБиржи сможет закрепиться выше 2660 пунктов. Предпочтение вновь отдаём акциям Сбербанка, в лидерах роста также могут оказаться бумаги Роснефти, если рекомендуемые дивиденды окажутся выше ожиданий рынка.

Россиискии рынок облигации

В среду индекс доходности рублевых гособлигаций RGBI остался на уровне 9,45%. Аукционы Минфина РФ по размещению госдолга вчера прошли с минимальной премией по доходности к вторичному рынку в пределах 2 б.п., ведомство продолжило тактику отсечения наиболее агрессивных заявок. Это способствовало стабилизации котировок ОФЗ около достигнутых уровней. Минфин вчера продал ОФЗ 26242 (6 лет до погашения) на 59,6 млрд руб. при спросе 70,6 млрд руб. со средневзвешенной доходностью 10,06%. Объем размещения ОФЗ 26240 (13 лет) составил 4,0 млрд руб. при спросе 12,5 млрд руб., средневзвешенная доходность – 10,77%.

По данным Росстата, инфляция за неделю с 16 по 22 мая составила 0,04%, в годовом сравнении потребительские цены выросли на 2,3 – 2,4% (2,3% в апреле и 3,5% в марте). Также вчера были опубликованы данные опроса населения "инФОМ", согласно которым оценка респондентами наблюдаемой инфляции снизилась до 14,1% (-0,8 п.п. к апрелю), что является минимумом с марта 2021 г. При этом инфляционные ожидания населения в мае выросли до 10,8% (+0,4 п.п. к апрелю). С учетом этих данных, мы ожидаем, что ЦБР в июне оставит ключевую ставку на уровне 7,5% и сохранит сигнал о возможности ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях, что уже учтено в ценах ОФЗ.

Сегодня ждем сохранения боковой динамики на рынке рублевых гособлигаций. Позитив от роста нефтяных цен на этой неделе нивелируется снижением склонности к риску на глобальных рынках из-за неопределенности относительно повышения лимита госдолга США.

Корпоративные и экономические события

Роснефть: ждем новостей по дивидендам

Совет директоров Роснефти 25 мая рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 2022 год и вопросы ГОСА.

Наше мнение: с учетом выплаченных ранее дивидендов за 9 мес. 2022 г. финальный дивиденд за 2022 г. может составить 18,2 руб./акцию, доходность 4,2%.

Сегежа: интересна только для долгосрочных инвестиций

Сегежа по итогам I квартала 2023 года снизила показатель OIBDA по МСФО относительно аналогичного периода 2022 года в 10,7 раза - до 1,1 млрд рублей. Чистый убыток компании в I квартале 2023 года упал в 2 раза - до 3,76 млрд рублей с 7,77 млрд рублей. Выручка компании по сравнению с январем-мартом 2022 года сократилась на 42% - до 18,7 млрд рублей с 32,08 млрд рублей.

Наше мнение: компания ожидаемо слабо отчиталась за 1 кв. 2023 по МСФО. Но результаты даже чуть ниже консенсуса Интерфакса. Причины для слабых результатов очевидны: критическое снижение цен на продукцию компании г/г обусловило сокращение выручки на 42% г/г, рост издержек, высокая база 1 кв. 2022 объясняет сокращение OIBDA на 91% г/г. Отмечаем крайне высокий уровень долговой нагрузки - 7,9х чистый долг/OIBDA LTM (против 4,1х на конец 2022 г.) и сохраняющийся убыток, хотя г/г он сократился в 2 раза, также кв/кв сократился на 14%. Также сохраняется отрицательный свободный денежный поток (-7,74 млрд руб.), а его динамики кв/кв ухудшилась в 4 раза. При этом г/г ситуация заметно улучшилась. Но определенно есть квартальное улучшение по основным финпоказателям (выручка, OIBDA, сокращение чистого убытка) вследствие ослабления курса рубля и постепенной адаптации компании к новым условиям работы, однако все еще низкие цены на продукцию (кв/кв цены падают, за исключением пиломатериалов) пока будут сдерживать восстановление.

Четких драйверов для роста бумаг компании на коротком горизонте при таких результатах нет. Но мы ждем дальнейшего ослабления курса рубля (на конец года - 84,5), что при условии решения проблем с ростом издержек на логистику и восстановлении цен на ключевую продукцию Сегежи может оказать поддержку финансовым результатам компании по итогам этого года. Поэтому акции Сегежи рекомендуем покупать только на долгосрочную перспективу, цель - 7 руб./акцию, потенциал роста - 31%.

Ozon: прибыль за счет разового фактора, но есть потенциал

Оборот (GMV) вырос на 71% г/г - до 303 млрд руб. Выручка составила 93,25 млрд руб., показав рост на 47% г/г. Скорректированная EBITDA составила 8 млрд руб. против -8,9 млрд руб. в 1 кв. 2022 г. Чистая прибыль - 10,7 млрд руб. против убытка в 19,1 млрд руб. годом ранее.

Наше мнение: компания неплохо отчиталась за 1 кв.2023 г. (лучше консенсуса), даже вышла в плюс по прибыли, но это из-за разового эффекта - получения дохода в размере 19 млрд руб. путем досрочного погашения финансовых обязательств. Отметим рост числа заказов и количества активных покупателей, неплохо подскочила доля маркетплейса в обороте - до 79,5% против 70,4%. Фокус на оптимизации бизнес-процессов и контроль над расходами (операционные в расчете на 1 заказ сократились >2 раза г/г, до 87 руб.) приносит плоды, увеличивая рентабельность. У нас позитивный взгляд на компанию, полагаем, что даже без разового эффекта в виде финансового дохода, Ozon в следующие кварталы будет идти по пути сокращения чистого убытка.