Комментарии

ПСБ: ОФЗ не реагируют на акцентирование внимания ЦБР относительно возможности реализации проинфляционных рисков

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг торги ОФЗ проходили в боковом диапазоне. Индекс доходности рублевых гособлигаций RGBI остался на уровне 9,45%. Доходность 1-летних ОФЗ 26227 составила 7,83% (+1 б.п.), 10-летних ОФЗ 26221 – 10,48% (-1 б.п.).

Инвесторы нейтрально восприняли недельные данные по инфляции в РФ (2,3 – 2,4% г/г) и результаты опроса по инфляционным ожиданиям населения (рост на 0,4 п.п. по сравнению с апрелем, до 10,8%).

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева вчера подтвердила сигнал о том, что на ближайших заседаниях ЦБ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки. Регулятор принимает во внимание возможное усиление влияния бюджетного фактора на инфляцию, активизацию потребительского спроса и проинфляционные риски со стороны рынка труда. Кроме того, инфляционные риски создают повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания, а также геополитические факторы.

Фактическая инфляция пока остается ниже таргета ЦБР в 4%. Тем не менее, с учетом высоких инфляционных ожиданий и лагов в действии денежно-кредитной политки регулятор может действовать на опережение.  С учетом риторики руководства ЦБР вероятность сценария повышение ставки на ближайших заседаниях усиливается. При этом, судя по котировкам ОФЗ, рыночные ожидания предполагают преимущественно сохранение ставки в ближайшие месяцы.

Сегодня ждем сохранения сложившегося равновесия и продолжения боковой динамики на рынке рублевых гособлигаций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Клубный дом Бабр
В гармонии с контекстом. Архитектор Александр Янов – о работе над клубным домом «Бабр»
Элитность до мелочей. 5 фактов о клубном доме «Бабр» в центре Иркутска
«Этот объект украсит наш город» – Максим Ефимов, ГК Prostor Group, о клубном доме «Бабр»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги