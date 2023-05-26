ПСБ: ОФЗ не реагируют на акцентирование внимания ЦБР относительно возможности реализации проинфляционных рисков

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг торги ОФЗ проходили в боковом диапазоне. Индекс доходности рублевых гособлигаций RGBI остался на уровне 9,45%. Доходность 1-летних ОФЗ 26227 составила 7,83% (+1 б.п.), 10-летних ОФЗ 26221 – 10,48% (-1 б.п.).

Инвесторы нейтрально восприняли недельные данные по инфляции в РФ (2,3 – 2,4% г/г) и результаты опроса по инфляционным ожиданиям населения (рост на 0,4 п.п. по сравнению с апрелем, до 10,8%).

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева вчера подтвердила сигнал о том, что на ближайших заседаниях ЦБ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки. Регулятор принимает во внимание возможное усиление влияния бюджетного фактора на инфляцию, активизацию потребительского спроса и проинфляционные риски со стороны рынка труда. Кроме того, инфляционные риски создают повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания, а также геополитические факторы.

Фактическая инфляция пока остается ниже таргета ЦБР в 4%. Тем не менее, с учетом высоких инфляционных ожиданий и лагов в действии денежно-кредитной политки регулятор может действовать на опережение. С учетом риторики руководства ЦБР вероятность сценария повышение ставки на ближайших заседаниях усиливается. При этом, судя по котировкам ОФЗ, рыночные ожидания предполагают преимущественно сохранение ставки в ближайшие месяцы.

Сегодня ждем сохранения сложившегося равновесия и продолжения боковой динамики на рынке рублевых гособлигаций.