«Открытие»: Дивидендные новости определят картину дня на российском рынке

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Дивидендные новости определят картину дня на российском рынке

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Конечно, если бы речь шла только о полупроводниковом секторе, то можно было говорить об очень оптимистичном фоне. Однако этим рынки не ограничиваются. В отношениях США и КНР продолжают возникать эпизоды для дальнейшей санкционной эскалации. Нефть едва стабилизировалась после заявлений вице-премьера РФ Александра Новака. Япония объявила о расширении российского списка компаний и физ. Лиц под санкциями. То есть фон нельзя назвать способствующим росту. Кроме того, может сработать эффект пятницы, когда спекулянты будут закрывать позиции, открытые на неделе. В течение дня состоятся советы директоров ВТБ, «Детского мира», «Абрау-Дюрсо». Пройдут ГОСА ТМК и ММК.

Нервозные ожидания не идут на пользу российским акциям

Российский рынок незначительно снизился по итогам торгов в четверг. Акции «Газпрома» продолжили снижаться, отыгрывая отсутствие рекомендации по дивидендам. Также начали корректироваться бумаги Сбербанка после закрытия дивидендного разрыва. В акциях «Роснефти» инвесторы проявили нервозность, так и не дождавшись рекомендаций по дивидендам. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 66,82 млрд руб.

По итогам торгов 25 мая индекс МосБиржи - 2649,98 п. (-0,19%), а индекс РТС - 1040,48 п. (-0,33%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

Yandex clA 2 335,2 5,19% Транснф ап 131 150 3,55% НЛМК ао 137,92 2,41% Аэрофлот 40,12 1,54% СевСт-ао 1 004,6 1,11%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Магнит ао 4 032 -4,19% Polymetal 587,8 -3,02% Сургнфгз-п 30,28 -2,26% ВТБ ао 0,02 -2,01% МКБ ао 6,37 -1,77%

6 отраслевых индекса российского рынка закрыли день в минусе, 4 завершили торги в плюсе. Самое существенное снижение в секторе потребления (-0,72%). Наиболее ощутимый рост в электроэнергетике (+0,73%).

Слабость потребительского сектора вновь определялась просадкой акций «Магнита» (MGNT), которые потеряли более 3%. С 25 мая Московская Биржа перевела эти бумаги из первого в третий котировальный список. Подобные изменения могут стать препятствием для покупки некоторыми биржевыми фондами.

Бумаги «Яндекс» (YNDX) прибавили около 5%. Bloomberg пишет, что компания планирует предложить российским инвесторам возможность обменять свои активы на долю в российском подразделении в случае одобрения сделки по продаже контрольного пакета акций, либо получить денежное возмещение, либо получить долю в международных стартапах. Правление уже обсудило возможность продажи 51% акций компании, но решение ещё не принято. Затем поступило заявление самой компании о том, что новые инвесторы не будут иметь контроль над компанией, который сохранится за менеджментом. Бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу на российском рынке. В любом случае, пока никаких судьбоносных решений не принято, так как менеджмент изучает все возможные изменения.

«Россети Центр и Приволжье» (MRKP) по итогам первого квартала 2023 года получили чистую прибыль по МСФО в размере 6,3 млрд рублей (+33,5% г/г). Выручка выросла на 15,6% г/г до 34,1 млрд рублей, операционные расходы — на 14,7% г/г до 26,8 млрд рублей. Операционная прибыль увеличилась на 20,9% г/г до 7,9 млрд рублей, прибыль до налогообложения — на 28,6% г/г до 7,8 млрд рублей. «Впечатляющая динамика на уровне чистой прибыли, - отмечает Алексей Павлов, PHD, начальник Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Напомним, что чистая прибыль компании по РСБУ по итогам первого квартала 2023 года составила 5,647 млрд рублей, что на 16,1% больше в годовом сопоставлении. Таким образом, с учетом опережающего роста тарифов на передачу электроэнергии, текущий год обещает быть сильным для "Россети Центр и Приволжье". По нашим консервативным оценкам, форвардный дивиденд на акцию здесь может составить 0,038 руб., что подразумевает доходность более 17% к текущим котировкам. Сохраняем рекомендацию покупать по данным бумагам».

Акционеры «ЛУКОЙЛ» (LKOH) утвердили финальные дивиденды за 2022 год в размере 438 руб на акцию. С учётом промежуточных дивидендов выплаты за 2022 год составят 694 руб на бумагу, что даёт весьма неплохую годовую доходность выше 15%.

Акции «Роснефти» (ROSN) завершили день в минусе. Дивидендные ожидания инвесторов по итогам 2022 года могут быть несколько завышены. Как минимум, в II полугодии ценовая ситуация и издержки заметно выросли, поэтому финальный дивиденд может оказаться хуже, чем выплаты за I полугодие на уровне 20,39 руб на акцию.

Рубль вновь предпринимал попытки укрепления, но уже который день наблюдается схожая картина. Днём рубль пытается продавить отметку 80 за доллар, но к вечеру вновь откатывается на прежние позиции. Тем не менее, укрепление состоялось против евро. Спрос на рубль будет повышенным вплоть до 29 мая когда состоятся налоговые выплаты.

Доллар укреплялся на Forex. Вторая оценка ВВП за I квартал показала рост на уровне 1,3%, что лучше первоначальной цифры 1,1%. Впрочем, спрос на доллар также обеспечивается отсутствием решения по вопросу потолка госдолга США. Как минимум, участники рынка предполагают напряжённую ситуацию с ликвидностью в случае со сделкой в последний час.

По состоянию на 23:00 мск:

DXY - 104,203 (+0,39%),

EUR/USD - $1,0723 (-0,25%),

GBP/USD - $1,2319 (-0,36%),

USD/JPY - 140,19 (+0,5%),

USD/RUB – 80,17 (+0,02%),

EUR/RUB – 86,07 (-0,34%),

CNY/RUB – 11,327 (+0,02%).

По вопросу потолка госдолга США наметился финальный прогресс

Американские индексы завершили день разнонаправленно, но небольшая просадка DJIA компенсируется весьма солидным ростом NASDAQ за счёт компаний, связанных с разработкой и практикой использования искусственного интеллекта. В начале торгов мощный заряд оптимизма поступил от Nvidia (NVDA). Отчёт за I квартал показал прибыль $1,09 на акцию при ожиданиях $0,92, а также выручку $7,19 млрд при ожиданиях $6,52 млрд. Однако более значимым оказался прогноз компании по выручке на уровне $11 млрд при ожиданиях Wall Street $7,18 млрд. Главным фактором бурного роста выручки является эйфория в отношении искусственного интеллекта, где чипы компании грают важнейшую роль. «Сильные результаты в сочетании с позитивным прогнозом указывают на то, что NVDA входит в очень благоприятный период повышенного спроса на свои графические чипы, - полагает Алексей Корнилов, CFA, главный аналитик Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Этот спрос возникает из-за бурного развития технологий искусственного интеллекта, которые требует максимальной вычислительной мощности. Именно своей мощностью всегда славились GPU чипы от Nvidia. Крупные компании, такие как Microsoft и Google, сейчас активно оснащаю свои дата-центры этими процессорами с целью получить преимущество в области искусственного интеллекта. Nvidia, обладая целым семейством графических чипов для дата-центров, очень удачно позиционирована, чтобы прокатиться на большой волне повышенного спроса. Не случайно, что после появления отчета и оптимистичного прогноза, акции компании подскочили на 28%, что приблизило рыночную стоимость компании к $1 трлн. Правда, даже при повешении прогноза по выручке, оценка стоимости Nvidia начинает выглядеть высокой, равно как и возможности связанные с искусственным интеллектом».

Также появился некоторый прогресс в отношении вопроса потолка госдолга США. Источники в администрации Джо Байдена и республиканцев в Конгрессе говорят о возможном голосовании уже во вторник. В частности, со стороны Байдена прозвучало предложение заморозить рост расходов на два года. Reuters оценивает несогласованные объёмы расходов на уровне $70 млрд.

Статистика дня говорила в пользу продолжения усилий ФРС. Вторая оценка ВВП США за I квартал показала рост на 1,3% вместо первоначальных 1,1%. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 229 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 225 тыс. неделей ранее, хотя на рынке ждали роста до 250 тыс. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго неожиданно вышел в положительное значение 0,07 п.

Бюджетная торговая сеть Dollar Tree (DLTR) неожиданно слабо отчиталась за последний квартал, а также ожидает слабую динамику продаж в течение всего года. Акции компании облачных сервисов Snowflake (SNOW) потеряли почти шестую часть своей стоимости. Отчётность за I квартал была вполне позитивной, но вот ожидания на II квартал оказались хуже прогнозов рынка. К тому же Snowflake не делает акцент на популярный искусственный интеллект. Меж тем значительное число бумаг получило позитивный импульс от отчётности Nvidia, так как прогнозы производителя чипов касаются и его поставщиков и смежников. Ещё одна новость поступила уже вечером. Ford (F) будет использовать технологии Tesla (TSLA) для системы зарядки электромобилей.

Динамика по секторам: Technology +4,45%, Communication Services +0,43%, Industrials +0,3%, Real Estate +0,28%, Financials +0,03%, Materials -0,38%, Consumer Discretionary -0,52%, Consumer Staples -0,77%, Health -1,04%, Utilities -1,38%, Energy -1,89%.

По итогам торгов:

DJIA - 32764,65 п. (-0,11%),

S&P 500 - 4151,28 п. (+0,88%),

NASDAQ - 12698,09 п. (+1,71%).

США вновь создают поводы для санкций против Китая

Азиатские рынки торговались с оглядкой на США. Китайским акциям вновь мешает напряжённость в отношениях с США. Накануне Госдепартамент заявил, что расследование показало наличие группы хакеров в КНР, которые следят за критически важной американской инфраструктурой и могут её атаковать. Переговоры торговых министров США и КНР завершились стандартной фразой «искренними и содержательными». Как и в США, в Шанхае повышенным спросом пользовались акции полупроводникового сектора на фоне резкого взлёта бумаг Nvidia в Нью-Йорке. К примеру, бумаги Zbit Semiconductor взлетели на 20%. Сектор новой энергетики терял около 2,5%. Акции автомобилестроителей BYD Co Ltd и Great Wall Motor Co Ltd теряли по 4%. Торги в Гонконге не проводились по случаю Дня рождения Будды.

Японские акции реагировали, как на отчётность Nvidia, так и на ослабление иены до 140 за доллар. На торгах в Азии иена немного отыграла потери, но это не помешало акциям экспортёров пользоваться спросом. Впрочем, японские комментаторы не устают указывать на то, что технические индикаторы говорят о перекупленности рынка. Итак, дорожали акции полупроводниковой промышленности: Tokyo Electron (+4,8%), Advantest Corp. (+5,1%), Renesas Electronics Corp (+3,5%). Акции компаний, связанных с нефтью, были самыми слабыми. В частности, бумаги Inpex теряли около 2,5%. Инфляция в столичном регионе Японии замедлилась в мае. Базовый индекс потребительских цен снизил темпы роста до 3,2% с 3,5%.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 30987,73 п. (+0,61%),

Shanghai Composite - 3214,81 п. (+0,42%).

Нефть стабилизировалась после неосторожных заявлений

Нефть стабилизировалась на торгах в Азии, хотя имела шансы завершить неделю сильным ростом. Накануне котировки существенно просели после заявления вице-премьера правительства РФ Александра Новака о том, что вероятность дополнительного сокращения производства в ОПЕК+ низкая. Уже на фоне дешевеющей нефти была предпринята попытка отозвать первичное заявление, но рынок на это не обратил никакого внимания.

Меж тем в Morgan Stanley отмечают, что обязательства по сокращению производства в мае выполнены почти на 90%. В частности, все члены соглашения, которые объявили о дополнительных мерах, снизили производство на 1,5 млн баррелей в день, включая 400 тыс. баррелей в РФ. По плану предусматривается общее снижение на 1,66 млн баррелей.

По состоянию на 8:55 мск: