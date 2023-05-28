«Открытие»: Позитивные дивидендные новости вновь обеспечили рынку рост

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Позитивные дивидендные новости вновь обеспечили рынку рост

Российский рынок торговался в плюсе в первой половине дня в пятницу. Индекс МосБиржи обновлял годовые максимумы. В росте участвуют даже акции «Газпрома», которые прошли дно дивидендного разочарования. Под давлением акции «Яндекс», которые были слишком перегреты в последние дни. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 23,6 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи - 2671,19 п. (+0,80%), а индекс РТС - 1051,24 п. (+1,03%).

Лидерами среди индексных бумаг были VK, «Магнит», «РусГидро», ГК «ПИК» и «Русагро». Самыми слабыми оказались «Яндекс», ММК, МКБ, OZON и Глобалтранс.

«Совкомфлот» (FLOT) в I кв. получил $285,9 млн чистой прибыли по МСФО против убытка годом ранее. «Очень сильное начало года, которое компания объясняет сохраняющейся положительной рыночной конъюнктурой, - комментирует Алексей Павлов, PHD, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - За один квартал на уровне чистой прибыли «Совкомфлот» заработал практически столько же, сколько за первые 9 месяцев 2022 года. При размер скорректированной прибыли, являющейся базой для расчета дивидендов, в сообщении не приводится. На наш взгляд, вклад января-марта в выплаты акционерам за 2023 год «Совкомфлота» составил около 4 руб. на акцию., что сопоставимо с дивидендом за весь 2022 год (4,29 руб. на акцию с отсечкой 5 июля). Поэтому полагаем, что опубликованные результаты могут стать хорошим драйвером для краткосрочного роста акций компании». Акции компании отреагировали на отчётность ростом на 6,5%.

В отличие от многих генерирующих компаний, в «Мосэнерго» (MSNG) решили не разочаровывать инвесторов. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,18652 руб на обыкновенную акцию по итогам 2022 года. Дата закрытия дивидендного реестра установлена на 4 июля. Совет директоров «Абрау-Дюрсо» (ABRD) рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 0,19 руб на обыкновенную акцию. Промежуточные дивиденды за I квартал рекомендованы в объёме 6,14 на акцию. Дата дивидендной отсечки предлагается на 17 июля. Совет директоров «ФосАгро» (PHOR) рекомендовал 264 руб. дивидендов на акцию за I квартал с датой отсечки 11 июля. Совет директоров «Нижнекамскнефтехима» (NKNC) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 1,49 руб на акцию с датой закрытия реестра 11 июля.

Акции ВТБ (VTBR) торговались в плюсе. Зампред банка Дмитрий Пьянов сообщил, что прибыль по МСФО в II квартале может оказаться выше 100 млрд руб. Он уточнил, что прогноз также может быть пересмотрен в сторону повышения. В I квартале ВТБ отчитался о прибыли в размере 146 млрд руб.

Технические движения в бумагах «Газпрома» (GAZP) и «Магнит» (MGNT), но пока лишь можно говорить что это коррекция падения в предыдущие дни. Новостных позитивных сигналов пока нет. В бумагах «Яндекс» (YNDX), напротив, коррекция вниз после бурного роста в предыдущие дни. Сам факт предстоящего разделения бизнеса на российский и иностранный кажется позитивом, но, по сути, это сокращение возможностей обеих частей бизнеса.

Рубль, как и предполагалось, продолжает попытки укрепления на фоне налогового периода. После 29 мая может случиться ослабление, но пока не исключаем позитивное закрытие недели по всем валютным парам.

Доллар на Forex слабел. Из Вашингтона пришли известия, что стороны переговоров по вопросу потолка госдолга США близки к соглашению, а это значит, что сделка состоится, хотя и крайне близко к часу X. Тем не менее, необходимости в накоплении ликвидности уже нет, а значит спекулянты готовятся развернуться со своими аппетитами к риску. Впрочем, даже положительный исход будет означать выход американского Минфина на рынок казначейских обязательств с очень крупными размещениями, что вряд ли позитивно отразиться на рискованных активах. Также вечером появится статистика по ценам личного потребления в США. Если по базовому индексу изменений почти не ожидается, то общий PCE может упасть ниже 4% в годовом выражении.

По состоянию на 15:55 мск:

DXY - 104,02 (-0,15%),

EUR/USD - $1,0737 (+0,1%),

GBP/USD - $1,2365 (+0,34%),

USD/JPY - 140,19 (+0,09%),

USD/RUB – 80,05 (-0,14%),

EUR/RUB – 85,97 (-0,12%),

CNY/RUB – 11,304 (-0,20%).

Эффект прогнозов Nvidia продолжает помогать европейским рынкам

Европейские индексы повышались. Главный оптимизм пришёл от Nvidia, которая ждёт резкого ускорения роста выручки. Соответственно, спросом пользовались акции технологичного сектора, а именно производителей чипов и оборудования для их выпуска. Бумаги ASM International повышались почти на 5%. Сектор базовых материалов повышался на 2,5% благодаря росту цен на металлы. Также позитивом стал рост бумаг Rio Tinto на 3,5% после повышения рекомендаций по ним банком Morgan Stanley. Розничные продажи в Великобритании выросли за апрель на 0,5% после падения на 1,2% за март.

По состоянию на 15:55 мск:

FTSE 100 - 7589,53 п. (+0,25%),

DAX - 15841,66 п. (+0,30%),

CAC 40 - 7257,62 п. (+0,39%).

Избыток коротких позиций может стать топливом для рывка нефти к более высоким ценам

Нефть дорожала на европейском отрезке торгов. В основном, стоит говорить о влиянии слабеющего доллара и снижении риска дефолта в США. Также нельзя исключать, что разногласия в позициях РФ и Саудовской Аравии будут преодолены до 4 июня. Бюджеты многих арабских стран сверстаны из расчёта цены барреля на уровне $80. Соответственно, сложившийся застой на рынке не устраивает ключевых арабских производителей. При этом на рынке складывается аномалия в виде накопления коротких позиций по нефти в масштабах, сопоставимых с началом пандемии. В Standard Chartered даже полагают, что это способно спровоцировать дополнительное сокращение производства в ОПЕК+. То есть ещё 1,0-1,5 млн бар. временного сокращения вряд ли скажутся сильно на доходах производителей, а вот массовое истребление «медведей» может сдвинуть цены выше $80 за баррель. К тому же впереди высокий сезон, а в МЭА давно предупреждают, что не стоит недооценивать грядущий дефицит в II полугодии.

По состоянию на 15:55 мск:

Brent - $76,92 (+0,91%),

WTI - $72,61 (+1,18%),

Алюминий - $2238 (+1,08%),

Золото - $1948,2 (-0,01%),

Никель - $21500 (+1,94%).

Любимый индикатор ФРС указал на ускорение инфляции

Базовые цены личного потребления в США ускорили рост до 4,7% в апреле с 4,6% в марте. Общий индекс PCE ускорил свой рост до 4,4% с 4,2% при прогнозе снижения до 3,9%. Таким образом, предупреждения ФРС о незаконченной борьбе с инфляцией выходят на первый план. Сальдо внешней торговли товарами в апреле сложилось на уровне -$96,77 млрд по сравнению с -$82,70 млрд в марте. Объём заказов на товары длительного пользования вырос за апрель на 1,1% при ожиданиях снижения на 0,1%. Без учёта оборонного сектора сократился на 0,6%.

После выхода статистики фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня в пределах 0,1%. Доллар сократил свои потери на Forex.

Акции Marvell Technology дорожали на 17%. Компания в области производства чипов управления отчиталась о прибыли $0,31 на акцию при ожиданиях $0,29, а также выручки $1,32 млрд при ожиданиях $1,3 млрд. Но главное в том, что менеджмент ожидает ускорение роста выручки в II полугодии.