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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 мая: 5 013,5898 руб/1 г золота и 59,5700/1 г серебра

ЦБ РФ с 30 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 013,5898 руб.
  • 1 грамм серебра - 59,5700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 638,1899 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 711,4800 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,6598 р. (0,09%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4200 р. (0,71%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,0699 р. (0,31%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 76,1001 р. (2,09%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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