Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 мая: 5 013,5898 руб/1 г золота и 59,5700/1 г серебра ЦБ РФ с 30 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 013,5898 руб.

1 грамм серебра - 59,5700 руб.

1 грамм платины - 2 638,1899 руб.

1 грамм палладия - 3 711,4800 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,6598 р. (0,09%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4200 р. (0,71%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,0699 р. (0,31%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 76,1001 р. (2,09%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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