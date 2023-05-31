ПСБ: Индекс МосБиржи к окончанию вечерней сессии опустился до отметки 2700 пунктов из-за ухудшения внешнего фона

Несмотря на наши опасения, индекс МосБиржи быстро восстановился после начала торгов и показывал неплохой рост в течение дня. Ситуация изменилась после того, как мировые цены на нефть начали активно снижаться. Это спровоцировало волну продаж на российском фондовом рынке из-за отсутствия каких-либо поддерживающих факторов. Заметно снизились бумаги Сбербанка, которые ранее обновили максимумы, превысив 250 рублей. В лидерах снижения также оказались акции TCS Group и ВТБ. В нефтегазовом секторе сильнее остальных упали бумаги Сургутнефтегаза.

Единственными из нефтегазового сектора, которые двигались против рынка, это акции НОВАТЭКа, а также Башнефти (оа и па) в преддверии дивидендной отсечки. Продолжили откатываться бумаги Мечела, что мы связываем с отсутствием итогов заседания СД по дивидендам. После заметного роста накануне довольно заметно просели акции Полюса и Полиметалла. Отдельно отметим здесь бумаги АЛРОСА, которые в течение дня прибавляли более 5% на новостях о созыве ГОСА для принятия решения о выплате дивидендов. Сегодня утром стало известно, что набсовет компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Мы считали, что у компании достаточно финансовой прочности, чтобы произвести выплаты, хотя допускали, что доходность может быть небольшой. Против рынка также двигались акции НЛМК, которые смогли обновить локальные пики. Из прочих бумаг отметим подросшие акции Сегежи на новостях о том, что их включили в расчёт основного индекса МосБиржи. Бумаги Магнита прибавили более 1% на сообщениях о том, что Московская Биржа пока не будет исключать их из состава индекса.

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня продолжит снижение, текущей целью на данный момент выступает уровень 2650 пунктов. Ключевым фактор выступает ухудшившийся внешний фон и безыдейность на российском рынке акций. Считаем, что негативная динамика будет наблюдаться в большинстве сегментов. Наиболее устойчивыми могут оказаться акции транспортного сектора, а также бумаги ЛУКОЙЛа.