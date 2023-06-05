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ПСБ: На этой неделе в фокусе внимания заседание Банка России по ставке

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу на рынке ОФЗ преобладала боковая динамика. Доходность 10-летних ОФЗ 26221 на закрытии составила 10,54% (-1 б.п.), 2-летних ОФЗ 26234 – 8,45% (+2 б.п.). В целом за неделю доходность ОФЗ срочностью до 4-лет выросла на 6 - 10 б.п., более длинных – на 3 б.п. Инвесторы отыгрывали комментарии руководства ЦБР об усилении инфляционного давления.

На этой неделе до заседания ЦБР 9 июня ожидаем нейтральную динамику котировок рублевых гособлигаций. Умеренную поддержку котировкам ОФЗ сегодня может оказать рост нефтяных цен выше $77 за баррель Brent на фоне планов ОПЕК+ по сокращению добычи.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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