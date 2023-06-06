«Открытие»: День для коррекции

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

День для коррекции

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть корректируется, хотя долгосрочно возникает ситуация жесткого дефицита. Азиатские рынки преимущественно торгуются в плюсе, но ожидания стимулов еще нужно оправдать. Российский нефтегазовый сектор может стать гирей, которая утащит рынок вниз. Цены на нефть снижаются, но, похоже, это последний заход "медведей". Рубль начинает утро с ослабления, но избыточный спрос на валюту постепенно снижается, так как желающих уйти из РФ иностранных компаний становится все меньше.

Российские инвесторы вспомнили о фиксации прибыли

Российский рынок не смог удержаться в плюсе по итогам торгов понедельника. К вечеру индекс МосБиржи показал заметное снижение на фоне сильного рубля и растерявшего дневные достижения сектора нефти и газа. Сбербанк сообщает о рекордных объёмах выданной ипотеки за май. МосБиржа вновь показывает главную роль частного инвестора на российском фондовом рынке. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 76,307 млрд руб.

По итогам торгов 5 июня индекс МосБиржи - 2694,14 п. (-0,93%), а индекс РТС - 1048,37 п. (-0,30%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

МКБ ао 6,22 2,29% Татнфт 3ап 471,4 2,15% Татнфт 3ао 472,4 1,88% МТС-ао 329 0,66% ПИК ао 708,3 0,33%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Polymetal 576,2 -6,72% AGRO-гдр 824 -4,16% ЛУКОЙЛ 5 171 -3,94% Транснф ап 133 100 -3,69% Полюс 10 183,5 -3,47%

3 отраслевых индекса российского рынка закрыли торги в плюсе, а 7 показали падение. Самое большое снижение в секторе транспорта (-2,54%), чему способствовала коррекция в бумагах «СовКомФлот» (FLOT), которые в предыдущие дни показали слишком активный рост. Более всех вырос сектор электроэнергетики.

Московская Биржа сообщает, что число физических лиц, имеющих брокерские счета на МосБирже выросло до 25,56 млн по итогам мая, увеличившись за месяц на 496,3 тыс. Число брокерских счетов достигло 43,34 млн. Количество частных клиентов, совершавших сделки в мае, составило 2,8 млн человек. Доля частных лиц в торговле акциями – 80,8%; доля физлиц в торговле облигациями – 30,2%; на спот рынке валюты – 17,9%; на срочном рынке – 694,2%.

Просадка бумаг Polymetal (POLY) связана с корпоративными событиями. Компания делегировала управление российскими активами руководству АО «Полиметалл». Будут рассмотрены различные варианты прекращения владения АО «Полиметалл» и его дочерними предприятиями в связи с тем, что компания попала в американский санкционный список. Руководство Polymetal International plc покидает ключевые должности в российском подразделении группы. Главный исполнительный директор Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок сохранят свои должности в Polymetal International и сосредоточат свои усилия на операционной деятельности группы на территории Казахстана. Исполнительный вице-президент по стратегическому развитию группы Павел Данилин полностью прекращает свою трудовую деятельность в Polymetal International, АО «Полиметалл» и его дочерних структурах .

Акции Сбербанка завершили день с потерями. Меж тем в мае финансовая организация выдала 108,2 тыс. ипотечных кредитов на 349 млрд руб. По сравнению с апрелем прирост на 3,7%. Всего с начала года было выдано 446,7 тыс. ипотечных кредитов на 1,4 трлн руб.

Советы директоров «М.Видео» (MVID), «Аэрофлота» (AFLT), «РусАл» (RUAL) решили не рекомендовать дивиденды за 2022 год. Впрочем, в отношении этих компаний решение было вполне прогнозируемое.

Рубль заметно укрепился относительно основных конкурентов. Прежде всего, это заслуга изменения долгосрочных ожиданий по нефти. Действия членов ОПЕК+ могут сформировать физический дефицит поставок в II полугодии на уровне 3 млн баррелей, что даже может нарушить установленный Евросоюзом и G7 потолок цен. Кроме того, Минфин объявил о параметрах продажи валюты в период с 7 июня по 6 июля. Общий объём составит 74,6 млрд руб, или 3,6 млрд руб в день. Также предполагаем, что в июне заметно снизится спрос на конвертацию со стороны иностранных компаний, которые продают активы в РФ.

По состоянию на 23:00 мск:

DXY - 103,942 (-0,01%),

EUR/USD - $1,0714 (+0,07%),

GBP/USD - $1,2433 (-0,14%),

USD/JPY - 139,57 (-0,29%),

USD/RUB – 80,95 (-0,67%),

EUR/RUB – 86,795 (-0,71%),

CNY/RUB – 11,368 (-0,91%).

Apple пытается взять долю в виртуальном мире

Американские индексы снизились, хотя статистика говорила о том, что ФРС может остановить цикл ужесточения. Впрочем, в целом, динамику американских индексов сложно назвать негативной. Apple (AAPL) представила головной убор дополненной реальности, что весьма сильно впечатлило рынок. Впрочем, стоимость нового обвеса зашкаливает, как обычно. Сам головной убор будет готов лишь в следующем году. Акциям Apple это особо не помогло, но вот для калобарантов это стало позитивным событием.

Индекс ISM в сфере услуг неожиданно упал до 50,3 п. с 51,9 в апреле. При этом на рынке ожидали рост до 52,2 п. Примечательно, что показатель уплаченных цен упал до 56,2 п. с 59,6 п., что говорит о замедлении инфляции.

Однако вернёмся к рыночным реалиям. Акции Palo Alto (PANW) заменят Dish (DISH) в индексе S&P 500 с 20 июня. Региональные банки Capital One Financial (COF) и Truist (TFC) объявили о крупных размещениях облигаций. Wall Street Journal пишет о том, что ФРС может существенно поднять требования по нормам резервирования для банков.

Динамика по секторам: Communication Services +0,58%, Utilities +0,46%, Health +0,38%, Consumer Discretionary +0,35%, Materials -0,1%, Consumer Staples -0,35%, Real Estate -0,52%, Technology -0,56%, Financials -0,56%, Energy -0,58%, Industrials -0,71%.

По итогам торгов:

DJIA - 33562,86 п. (-0,59%),

S&P 500 - 4273,79 п. (-0,20%),

NASDAQ - 13229,43 п. (-0,09%).

Китайский рынок живёт в ожидании стимулов

Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. Китайским акциям помогают ожидания стимулов. На рынке формируются предположения, что власти страны начнут стимулирующие меры со снижения норм резервирования для банков. Как минимум, об этом пишет финансовая пресса Китая. В КНР подобные новости не появляются без обсуждения в КПК. Одним из главных направлений для стимулирования может стать сектор недвижимости. Поэтому в Гонконге бумаги застройщиков активно дорожали. В Шанхае сектор недвижимости также повышался на 1,5%.

Японские акции пытаются продолжить рост. Индекс Nikkei 225 продолжает попытки обновления 33-летнего максимума. Однако фактор перекупленности оказывает чрезвычайно сильное давление. Акции производителя тестового оборудования для чипов Advantest теряли более 2%. Более сильным был сектор базовых материалов. Самым слабым оказался сектор финансовых компаний на ожиданиях, что США могут принять более сильные меры по нормам резервирования для банков.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 32453,42 п. (+0,73%),

Hang Seng - 19204,00 п. (+0,50%),

Shanghai Composite - 3219,91 п. (-0,39%).

Нефть берёт паузу перед летним взлётом

Нефть дешевела после всплеска оптимизма в понедельник. На рынке всё ещё присутствуют опасения, что высокие ставки приведут к спаду потребления. При этом в ОПЕК+ сформирована ситуация, что в II полугодии рынок будет в дефиците поставок, даже при сокращении спроса в развитых странах. Ситуация может поменяться уже в среду, когда выйдут данные по внешней торговли Китая. Конечно, РФ стала основным поставщиком для Индии и КНР, но рынок интересуют общие цифры. Более акцентированное влияние последних мер ОПЕК+ будет ощущаться в июле, когда Саудовская Аравия сократит производство ещё на 1 млн баррелей.

По состоянию на 8:45 мск: