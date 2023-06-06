ПСБ: Слабый рост цен на нефть после заседания ОПЕК+ не оказал влияния на рынок рублевых облигаций

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник на рынке ОФЗ преобладали нейтральные настроения. Индекс доходности гособлигаций RGBI по итогам дня составил 9,63% (+1 б.п.). Перед заседанием ЦБР по ставке инвесторы занимают преимущественно выжидательную позицию. Рост нефтяных цен на новостях о решении ОПЕК+ сократить добычу оказался слабым и не смог существенно повлиять на рынок рублевых облигаций. К тому же статистика из США способствовала ухудшению конъюнктуры на глобальных рынках (инвесторы повышают ожидания по ставке ФРС).

Сегодня ждем продолжения боковой динамики котировок ОФЗ. Некоторое влияние на рынок может оказать объявление параметров недельных аукционов Минфина. В случае предложения флоатеров возможно усиление спроса на классические ОФЗ на вторичном рынке.