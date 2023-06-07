«Открытие»: Российский рынок снимает перекупленность

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок снимает перекупленность

Перекупленность всё же догнала российский рынок. Коррекция, которая давно напрашивалась, добралась до российского рынка. Формирование двойной вершины на дневном графике завершилось, что может означать снижение индекса МосБиржи ещё на 100-150 пунктов. В остальном, день можно назвать скудным на новости. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 42 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 2667,00 п. (-1,01%), а индекс РТС - 1032,28 п. (-1,53%).

Лидерами среди индексных бумаг были OZON, «РусАгро», привилегированные и обыкновенные «Сургутнефтегаз», а также Fix Price. Самыми слабыми оказались «Ростелеком», Polymetal, привилегированные «Транснефть», «ЛУКОЙЛ» и TCS Group.

Из корпоративных новостей можно обратить внимание на заявления менеджмента OZON (OZON). Финансовый директор компании Игорь Герасимов обозначил условия, когда компания может заняться вопросом распределения прибыли. Вероятно, что это время наступит, когда доля компании в сфере электронной коммерции достигнет 30%-40%. «Какую долю рынка мы таргетируем… какая доля рынка нами будет считаться солидной – это что-то сверх 30%, от 30 до 40%. Такая доля рынка, скорее всего, будет означать, что мы уже превратились в мастодонта, которому пора задуматься о распределении прибылей в пользу акционеров и про то, что потенциал бизнеса исчерпан», - заявил он.

В остальном, можем лишь напомнить, что на прошлой неделе мы призывали обратить внимание на дневной график Индекса МосБиржи, на котором формировалась классическая фигура «Двойная вершина». Индикатор поднялся до 2748,6 п., но майские усилия так и не вернули его к этому значению. Соответственно, речь идёт о коррекции перекупленности, про которую мы давно говорили. В рамках технического анализа текущая ситуация может означать движение в сторону 2550-2600 пунктов.

Рубль начинал день спокойно, но к середине дня демонстрировал слабость. Однако слабость эта укладывается в наш прогнозный диапазон 81,0-82,0 за доллар. При этом корреляция с нефтью остаётся слабой. Котировки Brent ушли ближе к $75 за баррель, но динамика рубля менее выраженная. Поскольку значительная часть российской нефти торгуется возле потолка цен около $60, то и колебания мировой цены на нефть особого значения для рубля не имеет. Более значимым являются активности иностранных компаний, которые конвертируют свои средства от продажи российских активов. Желающих пойти на выход в июне явно меньше, чем в предыдущие месяцы.

Доллар преимущественно торговался в плюсе на Forex. В США предстоят масштабные размещения казначейских обязательств для покрытия бюджетных расходов. Ожидается, что в ближайшие 1-2 месяца казначейство разместит до $1 трлн долговых бумаг. Если иностранные банки не обязаны участвовать в размещениях, то для американских финансовых организаций это является обязательным мероприятием. Поэтому ситуация на валютном рынке может развиваться в пользу американского доллара. К слову, доходности государственных облигаций также свидетельствуют в пользу американской валюты. Во вторник доходности преимущественно снижаются. Однако, если по 10-летним казначейским обязательствам США потери доходности не превышают 1 б.п., то по германским падение составляет около 5 б.п.

По состоянию на 15:45 мск:

DXY - 104,295 (+0,35%),

EUR/USD - $1,0669 (-0,42%),

GBP/USD - $1,2396 (-0,37%),

USD/JPY - 139,88 (+0,21%),

USD/RUB – 81,40 (+0,56%),

EUR/RUB – 86,93 (+0,16%),

CNY/RUB – 11,401 (+0,29%).

Продажи преобладают на европейских биржах

Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. Вторник менее насыщен статистикой по Европе, чем предыдущий день. Однако на настроение инвесторов влияют заявления представителей ЕЦБ. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард и глава БундесБанка говорили о том, что необходимо дальше повышать ставку. В плюсе акции сектора здравоохранения, а вот в прочих секторах динамика негативная. Производственные заказы в Германии сократились за апрель на 0,4% при ожиданиях их падения на 2,2%.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7595,89 п. (-0,05%),

DAX - 15959,53 п. (-0,03%),

CAC 40 - 7191,26 п. (-0,13%).

Бэквордация в нефтяных контрактах говорит о напряжённости баланса спроса и предложения

Нефть торговалась в минусе. Решения ОПЕК+ по добровольным и обязательным сокращениям производства уже были отыграны в предыдущие сутки. На текущий день рынок вновь сосредоточен на экономических перспективах развитых стран. Однако, как бы не склонялась экономическая ситуация, а в нефти всё ещё присутствует бэквордация. То есть ближние контракты остаются дороже дальних, что говорит о некотором напряжении в балансе спроса и предложения. Поставки Brent в августе почти на $1,0 дороже поставок в ноябре, а также более чем на $2,1 дороже поставок в феврале 2024 года.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $75,19 (-1,84%),

WTI - $70,59 (-1,81%),

Алюминий - $2222 (-0,80%),

Золото - $1977,6 (+0,13%),

Никель - $21130 (+1,51%).

Высокие цены на продукцию могут стать рыночным ограничением для роста акций Apple

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в пределах 0,1%. Снижаются акции Apple (AAPL) на предположении рынка, что устройство дополненной реальности стоимостью около $3500 не станет популярным. Под давлением акции нефтяных компаний на фоне снижения цен на нефть.