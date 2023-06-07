ПСБ: Brent может возобновить движение в направлении 80 долл./барр.

Евгений Локтюхов, ПСБ

Нефтяные котировки продолжают находиться под небольшим давлением утром в среду, сползая к отметке 75 долл./барр. в ожидании новых новостных триггеров. Некоторому охлаждению после понедельничного взлета котировок на новостях от ОПЕК и Саудовской Аравии способствует крепость доллара: индекс DXY, отражающий позиции доллара к 6 ведущим мировым валютам, тяготеет к росту и обновлению пиков с марта.

Вместе с тем, последние новости носят, скорее, поддерживающий характер. Так, вчера Минэнерго США повысило прогноз по средним ценам на Brent на 2023 -2024 годы до 79,5 и 83,51 долл./барр. соответственно (на 0,9 и 9 долл. соответственно), отметив, что ждет сокращения мировых запасов нефти в ближайшие кварталы и незначительно повысив прогноз по спросу на энергоносители (до 101,01 млн барр./сутки, на 20 тыс. барр./сутки выше). А Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов сырой нефти в Штатах на 1,71 млн барр., сильнее, чем ожидалось, хотя запасы бензина и подросли на 2,417 млн барр., что впрочем, вызвано, скорее, "короткой" неделей (на прошлой неделе понедельник был в США праздничным).

Несмотря на не очень выразительные данные по торговому балансу КНР, импорт в Поднебесную нефти в мае вырос до 12,11 млн барр./сутки, заметно превысив апрельский показатель (10,32 млн барр./сутки) и вплотную вернувшись к мартовскому (12,32 млн).

Сегодня в центре внимание инвесторов – недельный отчет Минэнерго США по рынку энергоносителей. Если он подтвердит ожидания по спросу на топливо в начале автомобильного сезона и увеличению загрузки американских НПЗ, это окажет поддержку котировкам и позволит Brent возобновить движение к 80 долл./барр.