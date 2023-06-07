«Открытие»: Слабость китайского экспорта и импорта может негативно повлиять на российские акции

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Слабость китайского экспорта и импорта может негативно повлиять на российские акции

Внешний фон перед стартом торгов в России сложно назвать оптимистичным. Статистика из КНР показала неожиданное падение экспорта в мае. Импорт КНР также снизился, но меньше прогнозов. Пресса в Китае пишет о вероятных стимулах для сектора недвижимости после изучения ситуации на региональных уровнях. Нефть дешевеет после роста запасов нефтепродуктов в США и статистики Минэнерго, показавшей снижение потребления дизельного топлива. Российский рынок может не справиться с внешним давлением и вновь провести торги в минусе. Рубль в утренние часы слабеет против доллара и юаня, но укрепляется против евро.

Отечественный рынок активно снимал перекупленность

Российский рынок снизился по итогам торгов вторника. Однако Индекс МосБиржи смог закрыть день существенно выше дневного минимума на уровне 2628 п. По сути, внутри дня Индекс МосБиржи реализовал коррекцию перекупленности и вернулся на позиции для консолидации, или даже продолжения роста. Впрочем, если принимать во внимание фигуру «Двойная Вершина» на дневном графике, то движение в сторону 2550-2600 может ещё состояться. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 76,433 млрд руб.

По итогам торгов 6 июня индекс МосБиржи - 2681,25 п. (-0,48%), а индекс РТС - 1038,18 п. (-0,97%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

OZON-адр 1 814,5 4,13% Сургнфгз-п 32,98 3,16% GLTR-гдр 488,8 2,88% Новатэк ао 1 346,2 2,79% VK-гдр 627,2 2,48%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Ростел -ао 70,71 -2,13% РУСАЛ ао 38,68 -1,23% Polymetal 570 -1,18% СевСт-ао 1 021 -1,01% МКБ ао 6,16 -0,93%

6 отраслевых индекса российского рынка снизились, 4 показали рост. Самые большие потери в электроэнергетике (-2,26%). Самый заметный рост был в секторе информационных технологий (+1,53%).

Лидером в секторе информационных технологий (+1,53%) были бумаги OZON Holdings (OZON). Финансовый директор компании Игорь Герасимов обозначил условия, когда компания может заняться вопросом распределения прибыли. Вероятно, что это время наступит, когда доля компании в сфере электронной коммерции достигнет 30%-40%. «Какую долю рынка мы таргетируем… какая доля рынка нами будет считаться солидной – это что-то сверх 30%, от 30 до 40%. Такая доля рынка, скорее всего, будет означать, что мы уже превратились в мастодонта, которому пора задуматься о распределении прибылей в пользу акционеров и про то, что потенциал бизнеса исчерпан», - заявил он. Компания планирует увеличить оборот в текущем году на 70%.

Сектор электроэнергетики показал негативную динамику во многом из-за акций «Юнипро» (UPRO). Совет директоров компании решил не рекомендовать дивиденды за 2022 год. Совет директоров «Полюс» (PLZL) также решил не рекомендовать дивиденды за 2022 год.

«Россети» (RSTI) отчиталась о чистой прибыли по РСБУ за 2022 год в размере 54,211 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2,4% до 253,532 млрд руб. Однако весьма сильный отчёт был опечален тем, что президент РФ поручил правительству предусмотреть отказ от выплаты дивидендов вплоть до 2026 года. Необходимость данной меры объясняют потребностью в финансировании инвестиционной программы общества.

Рубль ослаб относительно основных конкурентов. Этому явно способствовала нефть, которая в течение дня уходила к отметке $75 за баррель Brent, но смогла закрыться около $76.

По состоянию на 23:00 мск:

DXY - 104,097 (+0,15%),

EUR/USD - $1,0692 (-0,2%),

GBP/USD - $1,2426 (-0,12%),

USD/JPY - 139,68 (+0,06%),

USD/RUB – 81,40 (+0,56%),

EUR/RUB – 87,19 (+0,46%),

CNY/RUB – 11,412 (+0,39%).

Coinbase обвиняют в незарегистрированной работе в качестве брокера и Биржи

Торги в США завершились ростом индексов. Индекс S&P 500 завершил день на максимальной в текущем году отметке. Расти рынку мешали технологичные бумаги. В частности, акции оператора криптобиржи Coinbase (COIN) теряли более 12%. Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет компанию, что она работает в качестве незарегистрированного брокера и торговой площадки. Бумаги Apple (AAPL) незначительно снизились. Многие аналитики высказали сомнение, что презентованное устройство дополненной реальности станет популярным продуктом при цене в $3,5 тыс.

В очередной раз беспокоит Boeing (BA). Авиастроительная компания нашла очередной производственный брак в B787 Dreamliner. Тем не менее, в текущем году ожидается поставка до 70-80 бортов.

World Bank ожидает, что экономика США покажет рост на 1,1% в текущем году. В 2024 году рост замедлиться до 0,8% из-за жёсткой политики ФРС. В плане глобальной экономики ВБ ожидает замедление роста до 2,1% в 2023 году с 3,1% в 2022 году. Ранее прогноз по мировой экономике составлял 1,7%.

Динамика по секторам: Financials +1,33%, Consumer Discretionary +0,99%, Energy +0,9%, Real Estate +0,66%, Materials +0,65%, Industrials +0,6%, Communication Services +0,49%, Utilities -0,07%, Technology -0,12%, Consumer Staples -0,47%, Health -0,88%.

По итогам торгов:

DJIA - 33573,28 п. (+0,03%),

S&P 500 - 4283,85 п. (+0,24%),

NASDAQ - 13276,42 п. (+0,36%).

Китайский экспорт неожиданно провалился в мае

Азиатские торги преимущественно проходили разнонаправленно. Экспорт из КНР в мае показал снижение на 7,5% в годовом выражении при ожиданиях падения на 0,4%. Импорт Китая сократился лишь на 4,5% при ожиданиях провала на 8%. Сальдо торгового баланса в мае составило $65,81 млрд по сравнению с $90,21 млрд в апреле. Немного позитива подарила геополитика, так как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о своём визите в Китай в ближайшие недели. Официальный визит призван смягчить ситуацию в двухсторонних отношениях, которые заметно испортились в последнее время. В Гонконге дорожали акции застройщиков. Администрации ряда китайских городов провели исследование рынка кредитов, «плохих» займов и ситуации с недвижимостью. Также агентство Reuters пишет о том, что Народный Банк Китая призвал крупнейшие банки страны снизить привлекательность депозитов в долларах США, дабы поддержать юань.

Японские акции дешевели. Днём ранее Nikkei 225 обновил очередной максимум с июля 1990 года, что провоцирует некоторых участников торгов фиксировать прибыль. Потери более 3% были в акциях полупроводниковой индустрии Tokyo Electron и Advantest. Акции производителя чипов Renesas Electronics вовсе теряли почти 5%, став худшим компонентом Nikkei 225. Индекс опережающих экономических индикаторов Японии показал рост за апрель на 0,7% после падения на 0,5% за март.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 32130,76 п. (-1,16%),

Hang Seng - 19324,93 п. (+1,18%),

Shanghai Composite - 3202,29 п. (+0,22%).

Минэнерго США отмечает падение потребления дизельного топлива

Нефть дешевела. Эффект от объявления Саудовской Аравии о дополнительном добровольном сокращении производства почти исчерпан. Статистика API показала, что на неделе до 2 июня коммерческие запасы нефти в США -1,71 млн баррелей, запасы бензина +2,417 млн баррелей, запасы дистиллятов +4,50 млн баррелей. Администрация США продала ещё 1,8 млн баррелей из стратегических запасов. Напрашивается вывод, что рост запасов нефтепродуктов может говорить о слабости спроса в США. Собственно говоря, Минэнерго США также отмечает, что потребление дистиллятов в I квартале оказалось ниже прошлогодних объёмов. В I полугодии ведомство ожидает спрос на дизельное топливо на уровне 2015-2019 годов с дальнейшей тенденцией снижения в 2024 году. Как правило, потребление дизельного топлива увеличивается вместе с экономическим ростом.

По состоянию на 8:45 мск: