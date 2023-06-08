ПСБ: Сегодня кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на несколько базисных пунктов

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду на рынке ОФЗ сохранилась нейтральная динамика. Индекс доходности гособлигаций RGBI по итогам дня составил 9,63% (+1 б.п.).

Минфин РФ продолжил тактику консервативного размещения нового госдолга с минимальной премией к вторичному рынку, что способствовало поддержанию цен ОФЗ на вторичном рынке около достигнутых уровней. Минфин РФ вчера продал гособлигации на 58,8 млрд руб. по номиналу, а всего за этот квартал уже на 536,3 млрд руб. при плане 850 млрд. руб. Полагаем, что на аукционах в июне ведомство продолжит размещать ОФЗ с премией по доходности в пределах 3-5 б.п., не оказывая существенного давления на рынок.

Сегодня в фокусе внимания данные по недельной инфляции в РФ с 30 мая по 5 июня, которая ускорилась до 0,21%. В годовом сравнении инфляция повысилась до 2,68% по сравнению с 2,4% в апреле и 3,5% в марте. Такие данные, вероятно, окажут умеренное давление на котировки ОФЗ.

Внешний новостной фон сегодня оцениваем преимущественно негативно для котировок рублевых облигаций. После неожиданного повышения ставки Банком Канады доходность гособлигаций США вернулась к максимумам мая: UST-10 – 3,79% (+9 б.п.), UST-2 – 4,56% (+5 б.п.),

С учетом локальных и внешних новостей сегодня цены ОФЗ могут немного снизиться.