ПСБ: Сегодня ждем сохранение ключевой ставки ЦБР на уровне 7,5% и нейтральную динамику на рынке ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Данные по ускорению недельной инфляции в РФ не оказали существенного влияния на рынок рублевых облигаций. По итогам торгов в четверг доходность 10-летних ОФЗ 26221 составила 10,56% (+1 б.п.), 1-летних ОФЗ 26227 – 7,89% (+5 б.п.). Объем сделок с гособлигациями на этой неделе снизился на треть по сравнению со средними показателями апреля-мая.

Перед заседанием ЦБР по ставке 9 июня инвесторы предпочитают занять выжидательную позицию. Консенсус прогноз рынка ожидает сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% и жесткий сигнал о возможности её повышения на ближайших заседаниях. С учетом последних статистических данных мы также ожидаем, что ставка останется без изменений. При реализации данного сценария сегодня ожидаем сохранения котировок ОФЗ около достигнутых уровней и продолжение боковой динамики до июля.