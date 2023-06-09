ПСБ: Акции Ожидаем сегодня продолжения роста индекса МосБиржи. Не исключаем, что индекс может приблизиться к годовым максимумам

Облигации Сегодня ждем сохранение ключевой ставки ЦБР на уровне 7,5% и нейтральную динамику на рынке ОФЗ.

В фокусе

Сегодня Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку без изменений. Однако, риторика и сигналы регулятора также останутся жесткими – ориентированными на возможное повышение ставки на ближайших заседаниях.

Сохранение тактики ДКП обусловлено отсутствием изменения баланса инфляционных рисков при сохранении высокой вероятности усиления роста инфляции во втором полугодии. В ближайшие месяцы сезонное снижение цен на продукты питания будет ограничивать инфляцию, а выраженность этого процесса может заметно снизить и среднесрочные риски ее усиления. Сохранение ставки без изменений не окажет влияние на рынки и курс рубля, так как данное решение соответствует ожиданиям и уже заложено в ценовые параметры.



Россиискии рынок акции



Индекс МосБиржи вчера весь день консолидировался вблизи отметки 2700. Объёмы торгов продолжили снижаться, достигнув минимального значения с 8 мая, составив по итогам дня 42,9 млрд руб. Динамика бумаг была разнонаправленной, вновь выделялись сильно выросшие акции ИТ-компаний. Первенство здесь перешло бумагам HeadHunter, Циан и Позитиву, в то время, как акции Ozon, которые показывали бурный рост последние дни, продемонстрировали символический рост. Отметим сильную динамику бумаг НМТП после новостей о том, что СД рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,798 рублей на акцию. На этом фоне заметно прибавили акции Транснефти. Здесь мы выделяем несколько факторов. Во-первых, Транснефть владеет 50% акций НМТП, поэтому рекомендация совета директоров по дивидендам привела к росту бумаг. Во-вторых, Транснефть всё ещё остаётся в числе тех компаний, по которым пока нет информации по дивидендам за прошлый год. В списке лидеров торгов оказались также бумаги Сургутнефтегаза. Сегодня, перед началом торгов, компания опубликовала отчётность по РСБУ. Ключевой момент здесь в том, что «валютная кубышка» осталась и даже увеличилась. Именно этот вопрос волновал инвесторов после того, как СД рекомендовал низкие дивиденды по привилегированным акциям.

Ожидаем сегодня продолжения роста индекса МосБиржи. Не исключаем, что индекс в течение сегодняшних торгов может приблизиться к годовым максимумам. Отдаём предпочтение акциям Сургутнефтегаза, «префы» могут вернуться выше 36 руб. Кроме это рассчитываем увидеть рост бумаг Сбербанка, триггером должна стать публикация результатов за май. Поддержать индекс также могут акции Газпрома.

Россиискии рынок облигации



Данные по ускорению недельной инфляции в РФ не оказали существенного влияния на рынок рублевых облигаций. По итогам торгов в четверг доходность 10-летних ОФЗ 26221 составила 10,56% (+1 б.п.), 1-летних ОФЗ 26227 – 7,89% (+5 б.п.). Объем сделок с гособлигациями на этой неделе снизился на треть по сравнению со средними показателями апреля-мая. Перед заседанием ЦБР по ставке 9 июня инвесторы предпочитают занять выжидательную позицию. Консенсус прогноз рынка ожидает сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% и жесткий сигнал о возможности её повышения на ближайших заседаниях. С учетом последних статистических данных мы также ожидаем, что ставка останется без изменений. При реализации данного сценария сегодня ожидаем сохранения котировок ОФЗ около достигнутых уровней и продолжения боковой динамики до июля.



Корпоративные и экономические события



"Кубышка" Сургутнефтегаза по итогам 2022 г. составила 4,29 трлн руб.



Сургутнефтегаз опубликовал данные по РСБУ за 2022 г., раскрывающие озвученную ранее рекомендацию СД по выплате одинаковых дивидендов в 0,8 руб. на «обычку» и «преф». Ликвидные активы или «кубышка» по итогам 2022 г. достигли 4,29 трлн рублей, следует из отчетности компании. По итогам 2021 года - 4,13 трлн рублей. Чистая прибыль составила 60,73 млрд рублей против 513,2 млрд рублей в 2021 году, говорится в материалах компании.

Выручка компании выросла на 23,5%, до 2,333 трлн рублей, себестоимость - на 21,4%, до 1,654 трлн рублей. Операционная прибыль составила 523,9 млрд руб., что на 33% выше, чем год назад.

Наше мнение: отчетность раскрывает важную вещь - введение нового стандарта бухгалтерского учета с 2022 г. привело к тому, что были признаны обесценение и убыток от обесценения в сумме 508,5 млрд руб. и 358 млрд руб. соответственно. Таким образом, валютная переоценка «кубышки» вкупе с убытком от обесценения в свете нового стандарта бухучета привели к тому, что Сургутнефтегаз по статье «прочие расходы» отразил минус 5,06 трлн руб. против минус 1,9 трлн руб. в 2021 г. Это существенным образом сократило чистую прибыль. Тем не менее, поскольку «кубышка» на месте и по итогам этого года ожидается ослабление курса рубля, то идея высоких дивидендов по привилегированным бумагам снова актуальна. Полагаем, что эти бумаги сегодня будут в лидерах роста, видим потенциал роста к 37-40 руб./ап.



СД НМТП рекомендовал дивиденды 0,798 руб./акция



0,798 руб. на акцию объявил СД НМТП в качестве дивидендов на акцию. Это эквивалентно 9% доходности. Дивидендная отсечка – 12 июля.

Нашем мнение: считаем, что акции НМТП смогут быстро закрыть дивидендный разрыв, благодаря сохраняющейся благоприятной конъюнктуре в транспортном секторе: совокупный объем перевозок морским транспортом РФ в 2022 г.: +20,2%; грузооборот морского транспорта: +4,6% (до 44,7 млрд т-км); перевалка грузов в морских портах: +0,7% (до 841,5 млн т).

В 2022 г. два крупнейших в России порта показали положительную динамику перевалки грузов: НМТП (+3,3%) и Усть-Луга (+13,5%).



Совет директоров Самолета рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года



В компании отметили, что мера носит временный характер и направлена на поддержание высокой финансовой гибкости с учетом обширной программы стратегического развития.

Нашем мнение: ранее компания приняла решение об обратном выкупе акций до конца 2023 года в размере до 10 млрд руб. После этого решения вероятность выплаты дивидендов снизилась. Программа обратного выкупа – сильный инструмент поддержки котировок акций.

Подтверждаем нашу целевую цену для акций Самолета – 4500 руб./акция.