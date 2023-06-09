«Открытие»: Ожидания стимулов в Китае могут вдохновить рынки на рост

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Ожидания стимулов в Китае могут вдохновить рынки на рост

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Впрочем, нефть пока дешевеет на фоне дефляции цен производителей КНР. Однако именно риски дефляции в Китае говорят о том, что власти страны могут начать активное стимулирование экономики. Индексы Азии преимущественно торгуются в плюсе, как с оглядкой на динамику американского рынка, где S&P 500 вошёл в фазу «бычьего» рынка, так и с надеждами на стимулы КНР. Российский рынок может показать неуверенность перед длинными выходными. Рубль в утренние часы слабеет. Главным событием дня станет заседание ЦБ РФ, от которого ждут сохранения ставки на уровне 7,5%.

Слабый рубль способствовал росту российского рынка

Российский рынок смог закрыть торги четверга в плюсе на фоне существенного ослабления рубля. При этом внешние сигналы заметно ухудшились, поскольку нефть к вечеру резко просела на сообщениях о том, что США могут смягчить санкции против Ирана, разрешив ему низкое обогащение урана и экспорт до 1 млн баррелей нефти в день. Среди лидеров дня акции «Яндекс» на новостях от NASDAQ. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 38,267 млрд руб.

По итогам торгов 8 июня индекс МосБиржи - 2709,69 п. (+0,56%), а индекс РТС - 1032,85 п. (-0,30%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

FIXP-гдр 385,4 5,16% Yandex clA 2 507,8 3,4% Транснф ап 135 800 3,39% Сургнфгз-п 33,52 2,29% FIVE-гдр 1 515 2,05%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

GLTR-гдр 504,9 -1,16% РусГидро 0,88 -1,06% ВТБ ао 0,02 -0,74% Polymetal 561,7 -0,71% ЛУКОЙЛ 5 066,5 -0,68%

2 отраслевых индекса российского рынка снизились, а 8 показали рост. Снижение было зафиксировано в секторах транспорта (-0,18%) и строительных компаний (-0,40%). Самый солидный рост в секторе информационных технологий (+2,64%).

Бумаги «Яндекс» (YNDX) продолжили дорожать на торгах в четверг. Днём ранее компания объявила о запуске в тестовом режиме беспилотного такси в районе Ясенево в Москве. Сегодня пришли уже новости от NASDAQ, что компания сможет сохранить листинг на американской бирже в случае реструктуризации. Решение о делистинге отменено, но торги пока поставлены на паузу.

Акции «Самолёт» (SMLT) утащили вниз сектор строительных компаний. Совет директоров решил не рекомендовать дивиденды за 2022 год, ссылаясь на высокую неопределённость в сфере недвижимости. При этом компания заявила, что в будущем будет придерживаться своей дивидендной политике, а к вопросу о дивидендах вернётся в III квартале.

Акции НМТП (NMTP) оказались среди самых растущих бумаг. Совет директоров «Новороссийский морской торговый порт» рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 2022 год в размере 0,798 руб на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов назначена на 12 июля. В 2022 году чистая прибыль НМТП составила 27,168 млрд руб. В случае одобрения дивидендов, НМТП выплатит 15,369 млрд руб.

Рубль существенно ослаб против основных конкурентов. Уже сложно говорить только о влиянии импортно-экспортных операций, или конвертации средств иностранных компаний, желающих уйти из РФ. Обострение ситуации в зоне СВО вкупе с приближающимися длинными выходными накладывает дополнительный отпечаток нервозности на валютный рынок. Поэтому ослабление рубля может продолжиться на торгах в пятницу, а разворот начаться на предстоящей неделе. Также отметим вечернюю ситуацию в нефти. США могут пойти на послабления для Ирана, разрешив низкое обогащение урана и экспорт до 1 млн баррелей нефти в день. На данной новости котировки нефти растеряли все дневные достижения и отправились к отметке $75 за баррель. Впрочем, позже Белый дом США опроверг данную информацию. Остаётся только задаться вопросом о манипуляциях и ответственности.

Доллар на Forex заметно терял свои позиции. В США вышла статистика по первичным обращениям за пособием по безработице, которая оказалась существенно хуже ожиданий. На прошлой неделе было зарегистрировано 261 тыс. новых заявок по сравнению с 233 тыс. неделей ранее и 235 тыс. в прогнозах. Соответственно, любое ослабление рынка труда спекулянты воспринимают в качестве повода ожидать от ФРС смягчения позиции по дальнейшему ужесточению денежной политики.

По состоянию на 23:00 мск:

DXY - 103,308 (-0,72%),

EUR/USD - $1,0781 (+0,77%),

GBP/USD - $1,2558 (+0,97%),

USD/JPY - 138,92 (-0,89%),

USD/RUB – 82,60 (+0,75%),

EUR/RUB – 89,095 (+1,65%),

CNY/RUB – 11,596 (+1,03%).

Рост заявок на пособие по безработице вселяет оптимизм в американских инвесторов

Торги в США завершились ростом индексов. Поводом для оптимизма стал рост числа заявок на пособие по безработице за прошлую неделю. 261 тыс. обращений оказалось существенно больше прогнозных 235 тыс., что провоцирует рост ожиданий паузы в цикле ужесточения денежной политики ФРС. Это максимальное число обращений за неделю с октября 2021 года. Индекс S&P 500 воспользовался ситуацией и закрыл день на 20% выше минимального значения в 2022 году, что позволяет говорить о том, что индекс находится в «бычьем» рынке.

Tesla (TSLA) планирует производить до 375 тыс. электрических пикапов Cybertruck в год. Меж тем General Motors (GM) присоединилась к альянсу, который планирует использовать технологии Tesla для зарядки электромобилей. Trip.com (TCOM) отчиталась лучше ожиданий, а также показала финансовые результаты, которые превзошли показатели до пандемии. В частности, онлайн туристический оператор отметил рост активности китайских туристов, как внутри КНР, так и на маршрутах за его пределами. Lucid Group (LCID) планирует зайти на рынок КНР сначала с импортными поставками электромобилей, а затем и с помощью местного производства.

Динамика по секторам: Consumer Discretionary +1,56%, Technology +1,2%, Consumer Staples +0,74%, Health +0,65%, Utilities +0,41%, Communication Services +0,27%, Industrials +0,18%, Financials -0,11%, Materials -0,35%, Energy -0,44%, Real Estate -0,62%.

По итогам торгов:

DJIA - 33833,61 п. (+0,50%),

S&P 500 - 4293,93 п. (+0,62%),

NASDAQ - 13238,52 п. (+1,02%).

Китайские стимулы всё ближе

Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. Вероятность новых стимулов в КНР растёт вместе с рисками дефляции. Во всяком случае, потребительская инфляция в КНР снизилась на 0,2% за май, а в годовом выражении темпы роста составили 0,2% по сравнению с 0,1% в апреле. Дефляция цен производителей ускорилась до 4,6% с 3,6% в апреле. Данные по инфляции спровоцировали распродажи банковских акций, так как устойчивый рост дефляционных рисков повышает вероятность снижения ставок Народного Банка. Технологичные акции в Шанхае дорожали на заявлениях властей о скором принятии новых мер поддержки отрасли для обеспечения технологичной самодостаточности КНР. Акции Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Теряли более 9% на новостях о том, что оборудование компании (включая камеры и системы видео записи) будут запрещены для использования в Великобритании.

Японские акции пытались дорожать. Бумаги оператора торговых сетей Fast Retailing повышались на 3,8%. Бумаги фармацевтических Daiichi Sankyo и Chugai Pharmaceutical повышались на 4% и 3% соответственно. Продолжили отскок представители полупроводниковой индустрии. Акции Advantest Corp. Прибавляли 1,7%, а Tokyo Electron 0,5%. Даже акции Toyota Motor (+1,3%) проигнорировали укрепление иены.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 32224,66 п. (+1,84%),

Hang Seng - 19367,92 п. (+0,36%),

Shanghai Composite - 3215,17 п. (+0,05%).

Нефть под плотной опекой манипуляторов

Рынком нефти явно манипулируют. Накануне появилась информация о том, что администрация Джо Байдена может пойти на послабления для Ирана, разрешив тому низкоуровневое обогащение урана и экспорт до 1 млн баррелей нефти. На этих слухах нефть резко подешевела. Затем поступило опровержение из Белого дома, но разрушение тренда на рост уже состоялось. Говоря с позиций конспиралогии, это мог быть сигнал для Саудовской Аравии, что у США есть возможность компенсировать упорство Эр-Рияда по повышению нефтяных цен.

Котировки продолжили снижаться в пятницу, реагируя на статистику по инфляции в КНР. Снижение цен производителей говорит о низком спросе на их продукцию. Соответственно, это также свидетельствует о слабом восстановлении экономики. При этом на рынке игнорируют прочие данные, как, например, рост топливного спроса в Индии на 8% за май. Вероятно, что разворот в нефти случится лишь по факту объявления стимулов в КНР и появления реальных примеров, когда покупатели не найдут нужные объёмы нефти, начиная с июля. В июле, как известно, Саудовская Аравия добровольно снизит производство ещё на 1 млн баррелей в сутки.

По состоянию на 8:45 мск: