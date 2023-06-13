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ПСБ: На фоне ужесточения риторики ЦБР на этой неделе доходность ОФЗ может вырасти на несколько базисных пунктов

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Рынок ОФЗ отреагировал небольшим ростом доходности на результаты заседания ЦБР по ставке 9 июня. Индекс доходности гособлигаций RGBI вырос до 9,65% (+1 б.п.). Бумаги срочностью до 2-лет и свыше 10-лет выросли в доходности в среднем на 4 б.п. На среднем участке кривой доходности ОФЗ котировки практически не изменились.

Решение ЦБР о сохранении ставки на уровне 7,5% совпало с консенсус прогнозом. Указание регулятора на повышение инфляционных рисков уже в значительной мере отражено в ценах ОФЗ. Гособлигации срочностью 1 -2 года торгуются с доходностью 7,9 – 8,6% годовых. Поэтому реакция рынка на итоги заседания 9 июня была слабой. При этом мы считаем, что некоторые игроки в ближайшее время могут пересмотреть прогнозы по ключевой ставке в сторону повышения, что будет оказывать давление на цены рублевых облигаций.

С учетом ужесточения риторики ЦБР на этой неделе доходность ОФЗ может вырасти на несколько базисных пунктов. Ближайшей целью для индекса RGBI видим уровень 9,7%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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