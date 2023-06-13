«Открытие»: Подешевевшая нефть окажет давление на российские акции

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Подешевевшая нефть окажет давление на российские акции

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Однако вкупе с предыдущим днём ситуация для российских акций слабо негативная. Нефть подешевела, как и ожидания по ней ухудшились. Китайский рынок пока не может расти, ожидая постоянных новостей о санкциях, хотя Народный Банк уже примеряется к стимулам. Сектор нефти и газа может тормозить весь рынок. Рубль, вероятно, сможет немного ликвидировать свои потери перед длинными выходными.

Итоги прошедшей недели

За прошлую неделю индекс МосБиржи снизился с 2719,48 п. до 2708,04 п., а индекс РТС с 1051,53 п. до 1032,29 п. Пара EUR/USD поднялась с $1,0707 до $1,0751. Пара USD/RUB поднялась с 81,50 до 82,64, а пара EUR/RUB с 87,41 до 88,97. Нефть Brent подешевела с $76,13 до $94,79 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1969,6 до $1980,3 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 938,11 до 931,76 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4282,37 п. до 4298,86 п.

Прошедшая неделя оказалась довольно нервозной для российского рынка из-за предстоящих длинных выходных и обострения в зоне СВО. Понедельник рынок завершил заметным снижением на фоне укрепления рубля. Московская Биржа сообщила, что число физических лиц, имеющих брокерские счета на бирже, выросло до 25,56 млн, а их доля в торговле акций поднялась до 80,8%. Polymetal (POLY) весьма активно взялся за реорганизацию, проводя перестановки в руководстве, а все российские активы были переданы АО «Полиметалл». Во вторник Индекс МосБиржи, по сути, реализовал цели коррекции, опускаясь до 2628 п., что позволило снять какую-либо перекупленность. После этого начался планомерный разворот. Менеджмент OZON Holdings (OZON) поделился планами нарастить объём выручки на 70% в текущем году, а также обозначил параметры доли на рынке, когда может стать актуальным вопрос выплаты дивидендов. Советы директоров «Юнипро» (UPRO), «Полюс» (PLZL) не стали рекомендовать дивиденды за 2022 год. «Россети» (RSTI) отчитались о весьма солидной прибыли за 2022 год, но компания до 2026 года может так и не платить дивиденды, поскольку перед ней стоит масштабная задача по развитию. Среду рынок уже закрыл в плюсе, хотя и вдали от внутридневного максимума. Продолжили дорожать акции OZON Holdings. Бумаги «Яндекса» позитивно отреагировали на новости о запуске в тестовом режиме беспилотного такси в одном из районов Москвы. ВТБ (VTBR) порадовал прибылью за январь-апрель в размере 208,5 млрд руб. Прибыль за апрель составила 61,8 млрд руб.

Торги четверга рынок вновь закрыл в плюсе, чему способствовал слабый рубль. Однако прочие новости дня были неоднозначными. Нефть просела на слухах о сделке США и Ирана, которые затем были опровергнуты. NASDAQ сохранит листинг бумаг «Яндекса», но торги по ним пока будут приостановлены до завершения реструктуризации. «Самолёт» (SMLT) утащил строительный сектор вниз, поскольку совет директоров компании решил не рекомендовать дивиденды за 2022 год. Совет директоров НМТП (NMTP), напротив, рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,798 руб на акцию за 2022 год. Пятницу рынок закрыл незначительным снижением, что смотрелось логичным перед длинными выходными и обострением ситуации в зоне СВО. ЦБ РФ, как и ожидалось, сохранил ставку на уровне 7,50%. «Аэрофлот» (AFLT) сообщил о росте пассажирских перевозок в мае на 35,9% по сравнению с маем прошлого года. Сбербанк (SBER) заработал прибыль в размере 118,1 млрд руб. за май по РПБУ. Чистая прибыль за 5 месяцев составила 589 млрд руб при рентабельности капитала 23,9%. Привилегированные акции «Сургутнефтегаз» (SNGSP) весьма бодро отреагировали на отчётность, хотя прибыль по РСБУ за 2022 году упала на 88,2% до 60,73 млрд руб.

Ключевые события предстоящей недели

Россия отдыхала в понедельник по случаю Дня России. Австралия праздновала день рождения монарха. На этом, пожалуй, все важные события дня были исчерпаны.

Великобритания во вторник может сообщить о росте безработицы в апреле до 4,0% с 3,9% в марте. Китай сообщит о динамике роста банковского кредитования. Днём в Германии выйдут индексы ZEW – текущих экономических условий и экономических настроений. Ожидается ухудшение обоих показателей. ОПЕК выпустит ежемесячный обзор глобального рынка нефти. В США опубликуют отчёт по потребительской инфляции, что в свете предстоящего заседания ФРС вызовет особый интерес. Ожидается, что базовая потребительская инфляция замедлит рост до 5,3% с 5,5% в апреле. Общий показатель инфляции замедлится до 4,1% с 4,9%. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.

Великобритания в среду может сообщить о снижении промышленного производства за апрель на 0,1%. Оптовые цены Германии могли упасть за апрель на 1,0%. Международное Энергетическое Агентство выпустит ежемесячный отчёт рынка энергоносителей. В США выйдут цены производителей, которые могли замедлить темпы роста в мае до 1,5% с 2,3% в апреле. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Однако главным событием дня будет заседание ФРС. Большинство на рынке ждёт, что американский регулятор сделает паузу в цикле ужесточения, или, как это называют сами представители ФРС, пропустит повышение ставки.

Новая Зеландия в четверг может сообщить о снижении ВВП за I квартал на 0,1%. Японские базовые заказы в машиностроении могли увеличиться за апрель на 3%. Экспорт из Японии мог упасть в мае на 0,8%, а импорт на 10,3%. Безработица в Австралии могла остаться на уровне 3,7% в мае. Также в этот день выходит пакет статистики по КНР. Темпы роста промышленного производства Китая могли замедлиться до 3,8% в мае с 5,6% в апреле, а рост розничных продаж мог замедлиться до 13,7% с 18,4%. Днём главным событием будет заседание ЕЦБ по ставке. Основные ожидания говорят о том, что ставки будут повышены на 25 Б.П. до 3,50% по депозитным средствам, до 4,0% по ключевой ставке. Далее переключимся на США, где выйдут традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Также выйдет индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который мог подняться до -16,0 п. с -31,8 п. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, напротив, мог снизиться до -13,5 п. с -10,4 п. Розничные продажи в США могли сократиться за май на 0,1% после роста на 0,4% за апрель. Промышленное производство в США могло увеличиться на 0,1% за май. В России выйдет оценка ВВП за I квартал. Ожидается снижение показателя в годовом выражении на 1,9%.

Банк Японии в пятницу примет решение по ставке, но каких-либо изменений в денежной политике не ожидается. Днём в еврозоне уточнят инфляцию за май, когда она снизилась до 6,1%. Вечером в США выйдет предварительный индекс потребительского доверия от Университета Мичигана за июнь.

Снижение инфляционных ожиданий вдохновляет американский рынок

Торги в США завершились ростом индексов на фоне признаков замедления инфляции. Индекс инфляционных ожиданий населения от ФРБ Нью-Йорка на год вперёд снизился в мае до 4,07% с 4,45% в апреле. Долгосрочные показатели немного увеличились, но они не столь важны в сложившейся ситуации. Кроме того, нефть Brent уже вновь около $72 за баррель, хотя объём коротких позиций переходит разумные пределы.

Неожиданно против покупки компанией Microsoft (MSFT) бизнеса игрового производителя Activision (ATVI) выступила американская Федеральная торговая Комиссия, которая намерена задержать реализацию сделки через суд. Документы в ближайшее время будут направлены в федеральный суд в Калифорнии с целью приостановить сделку до августа. Nasdaq (NDAQ) покупает Adenza у Thoma Bravo за $10,5 млрд для усиления своих позиций в сфере финансовых услуг. Производитель электромобилей NIO (NIO) объявил о снижении продажных цен на все марки своих автомобилей, но одновременно откажется от бесплатной замены батарей для новых клиентов. В Евросоюзе могут одобрить покупку компанией Broadcom (AVGO) одного из лидеров технологий виртуального компьютинга VMware (VMW) за $61 млрд.

Динамика по секторам: Technology +2,07%, Consumer Discretionary +1,74%, Communication Services +1,2%, Industrials +0,7%, Health Care +0,46%, Materials +0,44%, Real Estate +0,03%, Consumer Staples +0,01%, Financials -0,09%, Utilities -0,17%, Energy -0,97%.

По итогам торгов:

DJIA - 34066,33 п. (+0,56%),

S&P 500 - 4338,93 п. (+0,93%),

NASDAQ - 13461,92 п. (+1,53%).

Народный Банк Китая примеряется к стимулам

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Народный Банк Китая снизил ставку по 7-дневному обратному РЕПО на 10 Б.П. до 1,90%. В целом, местные комментаторы не видели необходимость в таком шаге, но в плане ожиданий стимулирующего смягчения это первый малый шаг. Однако позитив этот едва только поправил негативный эффект от очередных американских санкций десятков предприятий и физических лиц Китая, Гонконга и Ирана, обвинив их в поставках и содействию программы баллистических ракет Тегерана. Тем не менее, в Шанхае дорожали акции, связанные с искусственным интеллектом, а также информационными технологиями и массовыми коммуникациями. Сектор нефтегазовых компаний, напротив, терял около 1,5%. В Гонконге повышался сектор технологий.

Японские акции осваивали очередные максимумы с 1990 года. Бумаги инвестора в технологии SoftBank Group дорожали на 5%, реагируя на рост технологичного сектора в Гонконге. Компания также может войти в альянс с оператором ChatGPT OpenAI. К слову, полупроводниковая эйфория также продолжается, а бумаги Advantest подорожали ещё на 3,7%. Бумаги Toyota Motor дорожали на 4,7% на новостях о том, что компания намерена с 2026 года начать продажу электромобилей нового поколения – чтобы это не значило. Соответственно, сектор автомобилестроителей оказался самым сильным, а слабее всех были судоходные компании.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 33003,65 п. (+1,76%),

Hang Seng - 19459,65 п. (+0,29%),

Shanghai Composite - 3224,00 п. (-0,15%).

Goldman Sachs капитулировал по нефти

Техническая перепроданность немного корректировала котировки нефти вверх. Однако всё это смотрится слабым утешительным призом на фоне событий предыдущих дней. В Goldman Sachs решили пересмотреть свои прогнозы цены на нефть на конец года. Теперь аналитики банка во главе с Джеффом Курье полагают, что Brent будет стоить $86 вместо $95 за баррель. В мире слишком много нефти, включая продажу стратегических резервов, более высокое производство в России, Саудовская Saudi Aramco также обещает полные объёмы поставки своим пяти крупнейшим азиатским потребителям. То есть на рынке нефть возник момент недоверия к идее регулируемого дефицита. Трейдеры пока не верят в то, что за каждый баррель придётся бороться. Ещё одним фактором слабости нефти стало одобрение рекордного бюджета Ирака с расчётом нефти на уровне $70 за баррель. Впрочем, как это часто случается, разворот и новый цикл приходит тогда, когда «быки», или «медведи», слишком сильно верят в свои силы.

По состоянию на 8:45 мск: