«Открытие»: Слабый рубль определил позитивный настрой в первой половине дня

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Слабый рубль определил позитивный настрой в первой половине дня торгов во вторник. При этом акции нефтяников смогли проигнорировать падение цен на нефть, так как слабый рубль компенсирует эту неприятность. В минусе представители IT сектора VK и «Яндекс». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 30,7 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:50 мск Индекс МосБиржи - 2747,57 п. (+1,46%), а Индекс РТС - 1032,92 п. (+0,06%).

Лидерами среди индексных бумаг были Fix Price, «РусАгро», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», OZON Holdings. Самыми слабыми оказались VK, «Полюс», «Московская Биржа», «Яндекс» и «Ростелеком».

Слабый рубль является основным определяющим фактором для динамики российского рынка. Дорожают бумаги нефтяников, газовых компаний, сталеваров. По сути, все бумаги экспортных компаний пользуются спросом, так как слабый рубль увеличивает рублёвую выручку компаний, у которых основные расходы в рублёвой зоне. Впрочем, нефть также дорожает с утренних часов и уже торгуется выше $73 за баррель Brent.

Однако есть и неприятности. «Коммерсант» пишет о том, что Минфин хочет отменить выработанные месторождения налоговых льгот, которые вступают в силу с 2024 года. Речь идёт о вычете из НДПИ в размере 20%. Предлагается перенести вступление в силу налогового вычета на три года. Пока сложно говорить о перспективности такой меры, так как около четверти российских месторождений подпадают под действие данной меры и перенос вступления в силу может негативно сказаться на объёмах добычи.

Также в правительстве решили пересмотреть введённую в 2023 году экспортную пошлину на удобрения. В 2023 году планировалось собрать с помощью текущего механизма около 120 млрд руб. Пошлина взимается в случае превышения цены $450 за тонну со ставкой 23,5%. Если же экспортная цена оказывается ниже указанного уровня, то пошлина не взимается.

Меж тем Банк России вводит стимулирующее банковское регулирование для кредитования проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Это позволит банкам с универсальной лицензией снизить нагрузку на капитал по целевым кредитам, выданным на реализацию таких проектов после 30 сентября 2022 года. «Критерии проектов, на которые распространяется новое регулирование, утверждены правительством. Снижение нагрузки на капитал может составлять от 10 до 70% от стандартной величины кредитного риска по ссуде в зависимости от категории проекта (технологический суверенитет или структурная адаптация экономики) и кредитного качества ссуды, в том числе определяемого с помощью национальных кредитных рейтингов», - говорится в сообщении ЦБ РФ на телеграмм канале регулятора. В ЦБ РФ полагают, что за счет высвобождения капитала общий прирост потенциала кредитования может составить до 10 трлн рублей.

Рубль в первой половине дня активно сдавал свои позиции. Доллар укреплялся до 84,15 руб, евро до 90,91, а юань до 11,739. Ситуацию уже сложно объяснять какими-либо стандартными факторами. Объёмы немного выросли по сравнению с предыдущей неделей, но назвать их выдающимися также нельзя. Вероятно, что всё же продолжает действовать фактор вывода средств иностранных компаний от продажи российских активов. Хотя большинство сделок по продаже уже состоялось зимой-весной текущего года. Рубль чрезмерно слаб и дальнейшее его ослабление уже угрожает потерей доверия населения к национальной валюте.

Индекс доллара снижался в ожидании статистики по инфляции. Накануне индекс инфляционных ожиданий населения на год вперёд снизился до 4,07% с 4,45% в апреле. Во вторник в США публикуют статистику потребительской инфляции, которая также может показать дальнейшее замедление. Соответственно, это станет ориентиром для ФРС, которая примет решение по ставке 14 июня.

По состоянию на 15:50 мск:

DXY - 102,688 (-0,52%),

EUR/USD - $1,0815 (+0,53%),

GBP/USD - $1,2594 (+0,67%),

USD/JPY - 139,16 (-0,32%),

USD/RUB – 83,80 (+1,41%),

EUR/RUB – 90,66 (+1,91%),

CNY/RUB – 11,692 (+1,14%).

Текущие экономические условия в Германии продолжают ухудшаться

Индексы в Европе повышались. Основной вклад в рост внесли акции технологичного сектора и базовых материалов. Позитивный импульс акциям базовых материалов придало решение Народного Банка Китая снизить ставку обратного РЕПО на 10 базисных пункта до 1,90%. Это пока малый шаг, но для многих инвесторов это стало сигналом о готовности китайского регулятора приступить к стимулам. Дополнительные надежды связаны с американской инфляцией. В случае её дальнейшего замедления у ФРС не будет повода для новых повышений ставок. У ЕЦБ также появляется слишком много поводов задуматься, ибо статистика портится месяц от месяца. Индекс текущих экономических условий Германии упал в июне до -56,5 п. с -34,8 п. в мае при ожиданиях -40,0 п. Индекс экономических настроений лишь немного поправился до -8,5 п. с -10,7 п. при ожиданиях -13,1 п.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7576,78 п. (+0,08%),

DAX - 16140,77 п. (+0,27%),

CAC 40 - 7269,92 п. (+0,27%).

ОПЕК немного улучшает прогноз по китайскому росту спроса на нефть

Решение Народного Банка Китая также позитивно сказалось на нефти. Меж тем ежемесячный доклад ОПЕК показал даже улучшение прогноза роста спроса в текущем году с 2,33 млн баррелей суточного прироста до 2,35 млн баррелей. В докладе отмечается рост неопределённости, но, похоже, альянс пока не считает её критичной для спроса. При этом добыча в ОПЕК сокращается. В мае суточная добыча упала на 464 тыс. баррелей. Прогноз роста китайского спроса повышен с 800 тыс. баррелей до 840 тыс. баррелей.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent - $73,56 (+2,01%),

WTI - $68,63 (+1,72%),

Алюминий - $2239,5 (+0,81%),

Золото - $1976 (+0,01%),

Никель - $21370 (+1,57%).

Потребительская инфляция в США замедляется в рамках прогнозов

Базовый индекс потребительских цен США замедлил рост в мае до 5,3% с 5,5% в апреле, что совпало с ожиданиями. Общий CPI замедлился до 4,0% с 4,9% в апреле при ожиданиях 4,1%, что, скорее всего, связано с падением цен на топливо.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,1% в Dow Jones до 0,3% в NASDAQ. Инфляционные данные, в целом, совпали с ожиданиями, но, как минимум, не показали ускорение инфляции. Соответственно, ФРС может обратить внимание на базовый CPI, но он всё же тоже замедляется.

Акции Oracle дорожали на 5%. Отчёт за минувший квартал оказался сильнее прогнозов, как и корпоративные ожидания на ближайшие кварталы. В плюсе торгуются китайские акции с листингом в США, реагируя на решение Народного Банка. Бумаги Manchester United дорожали на 30% на фоне усиления борьбы за один из известнейших футбольных клубов.