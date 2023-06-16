Комментарии

ПСБ: Сегодня ожидаем нейтральную реакцию ОФЗ на данные по инфляции в РФ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг на рынке ОФЗ преобладал нейтральный настрой, цены бумаг стабилизировались после небольшой просадки в предыдущие два торговых дня.  Доходность 10-летних ОФЗ 26221 снизилась до 10,61% (-2 б.п.), 2-летних ОФЗ 26234 выросла до 8,62% (+1 б.п.). Позитивное влияние на рынок рублевых облигаций оказывал рост нефтяных цен и повышение оптимизма на глобальных рынках. Итоги заседания ФРС в среду и ЕЦБ в четверг совпали с рыночными ожиданиями. Вышедшая вчера статистика и пауза в повышении ставки ФРС способствовали снижению доходности UST-10 до 3,72% (-11 б.п.).

Росстат вчера сообщил, что инфляция в РФ с 6 по 13 июня замедлилась до 0,05% (0,21% на предыдущей неделе). При этом из-за базы прошлого года инфляция в годовом сравнении выросла до 2,9% по сравнению с 2,5% в конце мая. Динамика инфляции остается в рамках ожиданий. Недельные данные пока не подтверждают опасения ускорения инфляции. Поэтому сегодня полагаем, что цены ОФЗ продолжат консолидироваться на достигнутых уровнях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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