«Открытие»: Рынки переключаются на ожидания китайских стимулов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Рынки переключаются на ожидания китайских стимулов

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские рынки растут в надежде на то, что Китай в скором времени объявит о масштабных мерах поддержки экономики, которая столь неуверенно восстанавливается после ограничений пандемии. Нефть может завершить неделю в плюсе также благодаря китайскому спросу. Меж тем рубль на утренних торгах склонен к слабости. Вероятно, что это очередной пример выхода из риска по пятницам. Рынок акций, напротив, может попытаться продолжить рост на фоне подорожавшей нефти и ожиданий стимулов в Китае, которые уже провоцируют повышение котировок металлов.

Заявления с ПМЭФ вдохновили российский рынок на рост

Российский рынок показал уверенный рост по итогам торгов в четверг. Явным позитивом для инвесторов стало заявление помощника президента Максима Орешкина о непродуктивности повышения налогов в текущей ситуации. В рамках ПМЭФ также много корпоративных новостей, хотя многие из них прямым образом не отразились на рынке. Тем не менее, бизнес продолжает работать, государственные институты функционируют, что и внушает определённую уверенность участникам торгов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 70,674 млрд руб.

По итогам торгов 15 июня индекс МосБиржи 2800,17 п. (+1,27%), а индекс РТС - 1054,3 п. (+1,79%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

AGRO-гдр 926,8 5,37% Татнфт 3ао 513,9 5,29% НЛМК ао 165,5 4,76% Аэрофлот 42,99 4,4% Татнфт 3ап 507,4 3,81%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

МосБиржа 124,1 -3,27% Транснф ап 143 800 -1,91% АЛРОСА ао 67,56 -1,17% Сургнфгз-п 36,4 -0,94% 2 595,8 -0,92%

3 отраслевых индекса российского рынка показали снижение, а 7 завершили день ростом. Самый сильный рост в секторе потребления (+1,92%). Наиболее сильное снижение в секторе информационных технологий (-0,35%). Индекс МосБиржи под закрытие обновил годовой максимум, достигнув отметки 2809,42 п.

АФК «Система» (AFKS) сообщила, что консолидированная выручка в I квартале составила 221,1 млрд руб (+7% Г/Г). Скорректированная OIBDA – 82,4 млрд руб. чистая прибыль в доле АФК «Система» составила 16,5 млрд руб против убытка 18,5 млрд руб годом ранее. Чистые финансовые обязательства корпоративного центра составили 258,1 млрд руб.

Бумаги «Московской Биржи» (MOEX) теряли более 3% после дивидендной отсечки. Бумаги «Татнефти» (TATN) пользовались спросом на новостях о планах компании создать сеть из 30 АЗС в кировской области. «РусАл» (RUAL) планирует вложить до 400 млрд руб в глинозёмное производство в ленинградской области. Предполагается ввести первую очередь производства до конца 2028 года. Среди лидеров дня также акции «РусАгро» (AGRO), которые реагировали на заявления в рамках ПМЭФ, что Россия намерена войти в десятку крупнейших поставщиков продовольствия на мировой рынок к 2030 году. На сегодня РФ занимает 18 место. Сбербанк (SBER) займётся внедрением информационных технологий и искусственного интеллекта на заводах «АВТОВАЗа», что должно будет повысить эффективность производства и сократить время разработки новых моделей.

Сектор нефти и газа поднялся на 1,54%. Прежде всего, из-за проблем в Норвегии сократились поставки газа на европейский рынок, что спровоцировало рост газовых контрактов. Кроме того, нефть к вечеру уже поднялась выше $75 за баррель Brent. В отличие от общего производства, нефтепереработка в Китае увеличилась на 15,4% в мае по сравнению с аналогичным периодом год назад. То есть страхи по поводу слабого спроса в Китае все-таки могут быть сильно преувеличены.

Позитивная динамика нефти также поддержала российский рубль, который смог укрепиться против доллара и юаня. Слабость относительно евро вызвана укреплением самой европейской валюты после решения ЕЦБ повысить ставки на 25 базисных пункта. Впрочем, более значимым для рынка стало то, что регулятор повысил прогноз по инфляции в текущем году до 5,4% с мартовских 5,3%. Само повышение ожиданий не выглядит критичным, но оно говорит о том, что цикл ужесточения денежной политики ЕЦБ может оказаться более продолжительным. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард также сообщила, что центральный банк ещё далёк от достижения своей цели. Евро отреагировал на это укреплением более чем на 1% против доллара США. Также прогнозы и заявления отразились на доходностях государственных облигаций. Если по 10-летним казначейским обязательствам США доходность упала более чем на 5 Б.П., то по германским аналогам она выросла более чем на 5 Б.П.

По состоянию на 23:00 мск:

DXY - 101,733 (-0,77%),

EUR/USD - $1,0949 (+1,08%),

GBP/USD - $1,2784 (+0,95%),

USD/JPY - 140,26 (+0,13%),

USD/RUB – 83,75 (-0,49%),

EUR/RUB – 91,59 (+0,26%),

CNY/RUB – 11,728 (-0,11%).

Американский инвестор поверил в завершение цикла ужесточения ФРС

Американские индексы завершили торги ростом. Завершившееся накануне заседание ФРС не убедило инвесторов в том, что регулятор готов продолжить повышение ставки. До июльского заседания ещё должны выйти данные по потребительской инфляции за июнь и многие рассчитывают на дальнейшее замедление роста цен. Кроме того, первичные обращения за пособием по безработице уже вторую неделю подряд оказались на уровне 262 тыс., а это уже сигнал смягчения ситуации с дефицитом трудовых ресурсов.

Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка неожиданно поднялся до положительных 6,60 п. в июне с -31,8 п. в мае. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, напротив, упал до -13,7 п. с -10,4 п. в мае при ожиданиях -13,5 п. Розничные продажи в США выросли за май на 0,3% при ожиданиях снижения на 0,1%. Тем не менее, доходности по казначейским обязательствам США заметно снижались. Потери по 10-летним бумагам превышали 5 Б.П. Естественно, что снижение доходностей по казначейским обязательствам традиционно положительно влияет на рынок акций.

Торговая сеть Target (TGT) порадовала инвесторов повышением квартальных дивидендов почти на 2% до $1,10 на акцию. Нефтесервисные Patterson-UTI Energy (PTEN) и Nextier (NEX) решили объединить свои бизнесы, дабы создать более крупного игрока в отрасли с капитализацией около $5,4 млрд. AutoZone (AZO) авторизовала дополнительный обратный выкуп акций на $2 млрд. Финансовый директор General Motors (GM) заявил о том, что текущий год начался весьма сильно и даже есть надежды заметно превзойти ранее сделанные оптимистичные прогнозы на фоне высокой активности потребителей.

Динамика по секторам: Health +1,55%, Communication Services +1,54%, Industrials +1,51%, Technology +1,28%, Financials +1,26%, Utilities +1,06%, Energy +1,04%, Consumer Staples +0,93%, Materials +0,85%, Consumer Discretionary +0,68%, Real Estate +0,34%.

По итогам торгов:

DJIA - 34408,06 п. (+1,26%),

S&P 500 - 4425,84 п. (+1,22%),

NASDAQ - 13782,82 п. (+1,15%).

Финансовая пресса полнится слухами о стимулах Китая

Азиатские рынки преимущественно повышались. Слухи о масштабных стимулах в КНР, включая новые инфраструктурные инвестиции, начали проникать на рынок ещё накануне. Как минимум, этому способствовало снижение годовой ставки Народного Банка для финансовых институтов на 10 Б.П. Reuters также ссылается на свои источники в правительстве КНР, которые подтверждают дискуссии на эту тему. Wall Street Journal пишет о подготовке программы облигаций на 1 трлн юаней, которая позволит властям в Пекине поддержать региональные администрации. Рост рынка вновь возглавлял сектор искусственного интеллекта, что всё больше напоминает спекулятивный хайп.

Японские акции повышались, беря пример с американского рынка. Кроме того, вместе с долларом слабела иена, которая торговалась около 140,75 за доллар. Банк Японии, как и ожидалось, не стал вносить какие-либо коррективы в свою денежную политику. Меж тем индекс Nikkei 225 может завершить ростом десятую неделю подряд. То есть, по факту, присутствует сильная техническая перекупленность. Решение Банка Японии позитивно воспринимается на рынке, кроме финансового сектора, где надежды на более высокие ставки так и не реализовываются. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial теряли почти 0,9%, Sumitomo Mitsui Financial около 0,7%, а Mizuho Financial около 0,6%. Акции производителя офисной и потребительской электроники Canon повышались более чем на 4% после новостей о запуске программы обратного выкупа. В небольшом минусе были бумаги Toyota Motor, которые существенно подорожали с начала текущей недели.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 33681,98 п. (+0,59%),

Hang Seng - 20094,41 п. (+1,34%),

Shanghai Composite - 3270,28 п. (+0,53%).

Фактор китайских стимулов может вывести нефть на новые ценовые уровни

Нефть торговалась в легком минусе на азиатском отрезке торгов в пятницу. Однако рост котировок накануне может ей позволить закрыть неделю в плюсе. Как мы уже отмечали, поводом для резкого подорожания стали данные из Китая, где объёмы нефтепереработки в мае увеличились на 15,4% в годовом выражении. То есть при достаточно слабом промышленном росте спрос на топливо всё же остаётся устойчивым и продолжает расти. Если же учитывать вероятные стимулы в КНР, то у нефти может появиться новое основание для перехода на более высокие ценовые уровни.

По состоянию на 8:50 мск: