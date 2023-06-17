«Открытие»: Российский рынок оказался в минусе на фоне заявлений с ПМЭФ

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок начинал день вполне позитивно, но затем оказался в минусе на фоне заявлений с Петербургского международного экономического форума. Под давлением бумаги «Яндекс» и прочие представители сектора информационных технологий. Дорожают золотодобывающие компании и «РусАл». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 29,3 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 2793,61 п. (-0,23%), а индекс РТС - 1049,82 п. (-0,42%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Полюс», Polymetal, «РусАл», «Интер РАО», МТС. Самыми слабыми оказались «Яндекс», OZON Holdings, ГК «ПИК», НЛМК и VK.

Бумаги «Яндекс» ушли в глубокий минус на фоне заявлений главы ВТБ Андрея Костина, о том, что необходимо применить к компании метод Fortum, а не разделять бизнес на рыночных условиях на российскую и зарубежную часть. «Я считаю, что вообще сделку не надо делать на таких уровнях… У нас есть указ президента… За 50%... А здесь речь идет о рыночной сделке, американским инвесторам, за то, что у нас отобрали все… Надо по схеме Fortum действовать. Забрать в управление и вернуть им тогда, когда закончатся санкции. Вот это моя позиция на сегодняшний день», — заявил Андрей Костин журналистам на ПМЭФ. Конечно, это не является прямым указанием на то, что так и произойдёт, но подобные заявления повышают риски события. По аналогии с «Яндексом» (YNDX) под ощущением риска оказались бумаги OZON Holdings (OZON) и VK (VKCO).

Однако глава ВТБ (VTBR) не ограничился только заявлениями о других организациях. Он также сообщил, что в текущем году ВТБ ожидает прибыль около 400 млрд руб. При этом возвращение к вопросу дивидендов может состояться, скорее всего, лишь в 2024 году. По итогам 2022 года банк получил убыток в размере 613 млрд руб. Соответственно, прибыль за 2023 год полностью пойдёт на компенсацию данного обстоятельства.

Глава Сбербанка (SBER) Герман Греф также отметился дивидендным заявлением. По его словам, Сбербанк продолжит выплачивать дивиденды не менее 50% от прибыли, если этому не будут препятствовать обстоятельства. По итогам 2022 года Сбербанк направил на дивиденды 565 млрд руб, или 25 руб на одну обыкновенную, или привилегированную акцию.

Акции Группы «Позитив» (POSI) торговались в минусе, хотя компания объявила о поднятии планки роста выручки. Компания намерена удвоить бизнес в текущем году. Если в 2021 году в планах было удвоение за каждые два года, то теперь перспективы улучшились. «За прошлый год у нас бизнес удвоился. Если в 2020-2021 году у нас была стратегия удвоения бизнеса за 2 года, то в 2022-м мы перешли на стратегию удвоения бизнеса каждый год. У нас бизнес примерно удвоился, наши акции выросли тоже примерно в 2 раза, чуть больше, за такой же период. Стратегией этого года также у нас является удвоение, мы хотим продолжать удваиваться», - сообщил генеральный директор компании Денис Баранов, выступая на ПМЭФ.

Рубль предпринимал попытки укрепления. Однако к середине дня смог это сделать лишь против доллара США. Впрочем, мы также не наблюдаем его бурного ослабления. Вероятно, начинается подготовка экспортёров к выплатам в бюджет. Соответственно, есть надежда, что на следующей неделе отечественная валюта сможет немного скорректировать свои потери с целью диапазона 82,0-83,0 за доллар.

Индекс доллара торговался стабильно. В основном, слабела Японская иена после решения Банка Японии сохранить параметры денежной политики без изменения. То есть ключевая ставка остаётся отрицательной на уровне -0,1%, а диапазон таргетирования доходностей 10-летних бондов от -0,50% до 0,50%. По сути, Банк Японии оказался единственным, который не менял свою политику в текущих условиях инфляционного всплеска. Японский регулятор почти четверть века пытался добиться роста цен и темпы их повышения около 3,0%-3,5% пока его не беспокоят.

По состоянию на 15:45 мск:

DXY - 101,71 (-0,01%),

EUR/USD - $1,0955 (+0,08%),

GBP/USD - $1,283 (+0,37%),

USD/JPY - 141,19 (+0,64%),

USD/RUB – 83,82 (+0,08%),

EUR/RUB – 91,81 (+0,25%),

CNY/RUB – 11,745 (+0,14%).

Защитные секторы подтолкнули европейские индексы к повышению

Европейские индексы повышались. Однако основной рост сосредоточен в защитных секторах. Здравоохранение и ЖКХ демонстрировали повышение около 1%. Позитивные новости стабильно приходят из оборонного сектора. Акции Rheinmetall дорожали более чем на 3%. Компания заявляет о получении многомиллиардного контракта от правительства Германии на поставку боеприпасов. Акции телекоммуникационной Millicom провалились на 6% после того, как компания объявила об отмене переговоров по продаже бизнеса с Apollo Global Management и Claure Group. Акции британского поставщика строительных материалов Travis Perkins провалились на 5% после заявления компании о грядущих проблемах на рынке недвижимости Великобритании. Пересмотренная оценка инфляции в еврозоне за май осталась на уровне 6,1%.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7642,09 п. (+0,18%),

DAX - 16362,36 п. (+0,44%),

CAC 40 - 7366,55 п. (+1,04%).

Повышение китайского и индийского спроса может развернуть нефть на траекторию роста

Нефть торговалась стабильно. Собственно говоря, пятничный поток новостей для неё скуден. Основные события уже состоялись в предыдущие дни. Китайская нефтепереработка выросла в мае на 15,4%, что на фоне общего промышленного роста в 3,5% смотрится многообещающе. То есть спрос на топливо в КНР восстановился и продолжил расти, даже на фоне относительно вялого роста экономики. Впрочем, рост за год в 5,0%-5,5% это все ещё в несколько раз больше, чем в США, или Европе. Также вспомним, что в Индии потребление топлива выросло лишь за май на 8%. Соответственно, ожидания увеличения спроса на нефть в Азию всё ещё имеют высокие шансы на реализацию. Благодаря этому нефть на текущей неделе может показать небольшой прирост.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $75,89 (+0,34%),

WTI - $71,02 (+0,52%),

Алюминий - $2269,5 (+0,87%),

Золото - $1977,9 (+0,46%),

Никель - $23300 (+1,19%).

Американский рынок готовится к самой масштабной экспирации дерривативов

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,15% в Dow Jones до 0,45% в NASDAQ. Торги могут проходить в мелкой волатильности, так как сегодня день экспирации дерривативов на $4,2 трлн. До этого американский рынок повышался шесть сессий подряд. Затем уже можно ожидать повышения амплитуды волатильности, когда рынок освободится от хеджирующих инструментов.

Акции Adobe дорожали почти на 4%. Компания отчиталась лучше ожиданий за свой последний квартал, а также улучшила прогноз на финансовый год. Бумаги Virgin Galactic подскочили почти на 40% на новостях о запланированном первом суборбитальном пассажирском полёте в период с 27 по 30 июня. Капитализация Apple приблизилась к 4$3 трлн.