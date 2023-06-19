ПСБ: Сегодня ожидаем, что на рынке ОФЗ сохранится боковая динамика

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу ОФЗ торговались вблизи достигнутых уровней. Индекс доходности гособлигаций снизился до 9,71% (-1 б.п.) в основном за счет бумаг срочностью 2-8 лет. Доходность 10-летних ОФЗ 26221 выросла до 10,63% (+2 б.п.). В целом за прошлую неделю доходность ОФЗ по всей кривой выросла на 6 б.п., отыгрывая усиление ожиданий повышения ключевой ставки ЦБР.

С внешних рынков на прошлой неделе поступало много важных данных, которые в целом носили умеренной позитивный характер для долговых рынков. Инфляция в США в мае замедлилась до 4,0% по сравнению с 4,9% в апреле (минимум с марта 2021 г.). Инфляция в еврозоне замедлилась до 6,1% по сравнению с 7% в апреле (минимум с февраля 2022 г.). Инвесторы позитивно отреагировали на решение ФРС сохранить ставку после 10 повышений с марта 2022 г. Доходность UST-10 за неделю практически не изменилась, завершив неделю на уровне 3,97% (+2 б.п.).

Сегодня с утра фондовые индексы Азии снижаются из-за ухудшения прогнозов по экономике Китая, цены на нефть в минусе. Сохранение такого сантимента будет оказывать давление на котировки ОФЗ. Из поддерживающих факторов отметим усилия российских властей по снижению инфляции за счет роста предложения, о чем в пятницу сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФ-2023.