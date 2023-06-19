ПСБ: Индекс МосБиржи завершил торги в пятницу в символическом минусе, оставшись вблизи годовых максимумов

Объёмы торгов составили 65,8 млрд руб., снизившись на 17% в сравнении с уровнями четверга. Движение бумаг было разнонаправленным. Хуже остальных выглядел нефтегазовый сектор, где в плюсе завершили день лишь бумаги Башнефти. Под давлением был также сегмент финансов, все ключевые акции здесь показали негативную динамику. Куда более позитивнее ситуация сложилось в металлургическом секторе. Резко подорожали бумаги ТМК, которые обновили максимумы с апреля 2011 года без значимых корпоративных событий.

Продолжили расти акции РУСАЛа, поднявшись выше 40 рублей. Неплохо смотрелись также бумаги золотодобычиков и Норникеля. В потребсекторе можем отметить сильный рост акций Магнита более чем на 8% на фоне публикации финансовый отчётности и появлении новости о том, что компания выставила офёрту по покупке акций нерезидентов. В будущем это позволит сократить количество бумаг в обращении, если Магнит погасит выкупленные акции, а значит увеличит дивидендную доходность. «Префы» Россетей Ленэнерго оказались в лидерах роста из-за того, что акционеры согласились на выплату дивидендов по итогам 2022 года.

Допускаем, что сегодня индекс МосБиржи по итогам дня останется выше отметки 2800 пунктов. Считаем, что акции Магнита могут продолжить сегодня рост, но он всё же выглядит ограниченным. На наш взгляд, бумаги уже отыграли пятничные новости. Под давлением могут оказаться акции Татнефти из-за несостоявшегося ГОСА по дивидендам.