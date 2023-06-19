ПСБ: Акции Допускаем, что сегодня индекс МосБиржи перейдет к консолидации у отметки 2800 пунктов, по итогам дня останется чуть выше нее

Облигации Сегодня ожидаем, что на рынке ОФЗ будет преобладать боковая динамика.



Россиискии рынок акции



Индекс МосБиржи завершил торги пятницы в символическом минусе, оставшись вблизи годовых максимумов. Объёмы торгов составили 65,8 млрд руб., снизившись на 17% в сравнении со значением четверга. Движение бумаг было разнонаправленным. Хуже остальных выглядел нефтегазовый сектор, где в «плюсе» завершили день лишь бумаги Башнефти. Под давлением был также сегмент финансов, - все ключевые акции здесь показали негативную динамику. Куда более позитивнее ситуация сложилась в металлургическом секторе. Резко подорожали бумаги ТМК, которые обновили максимумы с апреля 2011 года без значимых корпоративных событий. Продолжили расти акции РУСАЛа, поднявшись выше 40 рублей. Неплохо смотрелись также бумаги золотодобытчиков и Норникеля. В потребсекторе можем отметить сильный рост акций Магнита, более чем на 8%, на фоне публикации финансовый отчётности и появления новости о выставлении оферты по покупке акций у нерезидентов по цене существенно ниже рынка. «Префы» Россетей Ленэнерго оказались в лидерах роста из-за того, что акционеры согласились на выплату дивидендов по итогам 2022 года.

Допускаем, что сегодня индекс МосБиржи будет испытывать дефицит идей для роста и перейдет к маловолатильной консолидации, по итогам дня удержится выше отметки 2800 пунктов. Считаем, что акции Магнита могут инерционно продолжить сегодня рост, но он всё же выглядит ограниченным (см. новости).

Россиискии рынок облигации



В пятницу на рынке ОФЗ преобладала боковая динамика. Индекс доходности гособлигаций снизился до 9,71% (-1 б.п.) в основном за счет бумаг срочностью 2-8 лет. Доходность 10-летних ОФЗ 26221 выросла до 10,63% (+2 б.п.). В целом за прошлую неделю доходность ОФЗ по всей кривой выросла в среднем на 6 б.п., отыгрывая усиление ожиданий повышения ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях.

С внешних рынков на прошлой неделе поступало много важных данных, которые в целом носили умеренной позитивный характер для долговых рынков. Инфляция в США в мае замедлилась до 4% г/г по сравнению с 4,9% в апреле (минимум с марта 2021 г.). Инфляция в еврозоне замедлилась до 6,1% г/г по сравнению с 7% в апреле (минимум с февраля 2022 г.). Инвесторы позитивно отреагировали на решение ФРС сохранить ставку после 10 повышений с марта 2022 г. Доходность UST-10 за неделю практически не изменилась, завершив неделю на уровне 3,97% (+2 б.п.).



Сегодня с утра фондовые индексы Азии снижаются из-за ухудшения прогнозов по экономике Китая, цены на нефть – также в минусе. Сохранение такого сантимента будет оказывать давление на котировки ОФЗ. Из поддерживающих факторов отметим усилия российских властей по снижению инфляции за счет роста предложения, о чем в пятницу сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФ-2023.



Корпоративные и экономические события



Магнит представил финансовую отчетность



Магнит вечером в пятницу неожиданно представил финансовую отчетность по МСФО за 1 квартал 2023 года. Выручка компании в отчетном периоде выросла на 9% г/г, до 596,8 млрд руб. Чистая розничная выручка составила 583,2 млрд руб. (+9% г/г), причем вклад форматов торговой марки Магнит в ней возрос до 88% (+2 п.п. за год) за счет как опережающего роста (+12,1 г/г) в первую очередь форматов магазины у дому и супермаркеты (формат дрогери показал рост лишь на 2,3%), так и некоторого сокращения выручки сети Дикси (-10% г/г). Последнее компания объяснила переформатированием части магазинов сети в магазины Магнит, что привело к снижению трафика в сети Дикси на 12%, со сдержанным ростом среднего чека (2,2% г/г). В целом по компании средний чек вырос на 3,9% г/г, трафик - на 5%. По сопоставимым магазинам соответствующие показатели выросли на 4,4% и 1,6% г/г, что привело к росту их выручки на 6,1%. EBITDA, по стандартам МСФО 17, снизилась 6,4% г/г, до 35,2 млрд рублей (по МСФО 17), рентабельность по EBITDA составила 5,9% против 6,9% годом ранее. Чистая прибыль по стандарту МСФО 17 выросла до 15,41 млрд руб. (+41,3% г/г), правда, в основном за счет прибыли от курсовых разниц. В отчетном периоде сеть расширилась на 504 предприятия и достигла 27909 магазинов

Ритейлер также представил финансовые показатели за 2022 год: выручка выросла на 26,7% г/г и составила 2,352 трлн рублей при росте продаж сопоставимых магазинов на 12,1% г/г, с увеличением среднего чека на 10,3%, трафика на 1,6%. EBITDA за год прибавила 20,5% (160,51 млрд руб.), маржа по EBITDA снизилась до 6,8% (в 2021г.: 7,2%). Чистая прибыль компании в прошлом году составила 34,1 млрд руб. (-34,1%).

А также Магнит объявил об оферте нерезидентам - готов выкупить у них до 10% акций с согласованным с Правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ по цене 2215 руб. (т.е. с дисконтом в 50% от цен начала торгов в пятницу).

Наше мнение: отчетность Магнита за 1 квартал демонстрирует неплохое финансовое и операционное состояние компании. Бизнес компании развивается, хотя и уступает Х5 по темпам роста. Магнит активно развивает формат "мягких" дискаунтеров и начинает выходить на рынок "жестких" дискаунтеров, хотя и некоторым опозданием (Магнит с февраля открыл лишь 4 точки сети В1). Компания работает над эффективностью и оптимизирует ряд расходов, демонстрирует успехи в программах лояльности (69% продаж). Нас несколько настораживают слабые результаты и доля онлайн-продажи (GMV: - 5,4% г/г, 8,7 млрд рублей). А также заявление компании о замедлении роста общей выручки и LFL продаж в апреле-мае по сравнению с I кварталом "в связи с замедлением продовольственной инфляции и продолжающимся эффектом перехода покупателей на более дешевые товары, а также сокращением среднего количества товаров в покупательской корзине", а также из-за конкуренции. Компания констатирует и давление на рентабельность.

Мы пока не готовы повышать текущую целевую цену акций Магнита (6554 руб.), отмечая разовые факторы взлета чистой прибыли в 1 квартале и опасаясь дальнейшего, пусть и сдержанного, снижения рентабельности. Но считаем, что ралли в них в конце прошлой недели в целом оправдано - компания оценивалась низко в первую очередь из-за отсутствия ясности по финсостоянию компании и рисков исключения из состава индекс МосБиржи, которые, по нашему мнению, можно считать в значительной степени снятыми. Отчетность и оферта нерезидентам настраивают и на возвращение Магнита к выплате дивидендов в будущем. Считаем, что инерционный потенциал роста в этих бумагах сохраняется за счет восстановления позиций среднесрочными инвесторами, но для развития роста котировок и закрепления выше 5000-5250 руб. пока конъюнктурных оснований не видим.