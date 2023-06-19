«Открытие»: Отсутствие китайских стимулов будет негативно влиять на рынки

Андрей Кочетков, эксперт «Открытие Research»

Отсутствие китайских стимулов будет негативно влиять на рынки

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Азиатские рынки снижаются, нефть дешевеет, прорывов в дипломатии госсекретаря США в Китае нет. Впрочем, активность в Европе будет низкой, так как в США выходной, а это всегда негативно сказывается на ликвидности. В России рубль вновь слабеет в утренние часы, но может получить поддержку со стороны экспортёров, которые будут готовиться к выплатам в бюджет. Рынок акций завершил прошлую неделю ростом выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи, но может уйти в коррекцию на фоне слабости азиатских индексов и нефти.

Итоги прошедшей недели

За прошлую неделю индекс МосБиржи поднялся с 2708,04 п. до 2800,79 п., а индекс РТС с 1032,29 п. до 1047,47 п. Пара EUR/USD поднялась с $1,0751 до $1,0942. Пара USD/RUB поднялась с 82,64 до 84,14, а пара EUR/RUB с 88,97 до 91,65. Нефть Brent подорожала с $74,79 $76,61 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1980,3 до $1971,20 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust увеличились с 931,76 до 934,03 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4298,86 п. до 4409,59 п.

Укороченная неделя сложилась весьма продуктивно для российского рынка. Индекс МосБиржи смог подняться выше 2800 пунктов. Одним из главных факторов поддержки был слабеющий рубль. Также свой вклад внесла подорожавшая нефть. Во вторник активно повышались акции экспортёров. Меж тем новостной фон не был позитивным. В правительстве рассматривают варианты отмены налоговых льгот для выработанных месторождений. Также обсуждаются планы пересмотра экспортных пошлин на удобрения. Среду рынок также завершил в плюсе. Совет директоров «Транснефти» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 16665 руб на бумагу. Сбербанк поделился ожиданиями роста ипотечных кредитов в полтора раза в текущем году до 1,2 млн кредитов.

Четверг рынок закрыл уверенным повышением, чему способствовали новости с Петербуржского Международного Экономического Форума. Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил о непродуктивности повышения налогов в текущей ситуации. АФК «Система» отчиталась о росте выручки в I квартале на 7% до 221,1 млрд руб, а также о чистой прибыли в размере 16,5 млрд руб по сравнению с убытком 18,5 млрд руб годом ранее. «РусАл» поделился планами инвестиций в размере 400 млрд руб в создание глинозёмного производства в ленинградской области. В пятницу торги проходили волатильно, но индекс МосБиржи всё же смог закрыться выше 2800 пунктов. Под давлением были бумаги «Яндекс» после заявлений главы ВТБ Андрея Костина о том, что стоит применить подход по аналогии с Fortum в вопросе разделения бизнеса на российскую и зарубежную части. Также Костин сообщил, что ВТБ ожидает прибыль около 400 млрд руб в текущем году, но к выплате дивидендов вернётся только в 2024 году. Глава Сбербанка Герман Греф подтвердил приверженность организации направлять на дивиденды не менее 50% от прибыли. Генеральный директор Группы «Позитив» Денис Баранов подтвердил изменение планов компании на удвоение бизнеса за год вместо прежних установок удваивать бизнес за два года.

Главными событиями на зарубежных рынках стали заседания ФРС и ЕЦБ. Американский регулятор, как и ожидалось, взял паузу в цикле повышения ставки. Однако члены ФРС одновременно пересмотрели свои ожидания относительно траектории ставки в текущем году с 5,1% до 5,6%. Европейский Центральный Банк повысил свои ставки на 25 Б.П, а также повысил свои прогнозы по инфляции, что может говорить о более длительном периоде повышения ставок.

Ключевые события предстоящей недели

США будут отмечать новый для себя праздник День освобождения от рабства. В остальном, важной статистики в этот день не будет.

Во вторник Народный Банк Китая может снизить базовую кредитную ставку. В Австралии опубликуют протокол последнего заседания Резервного Банка. Германия опубликует статистику цен производителей. В США выйдут данные по новым строительствам и разрешениям на них за май. Выступят президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс.

Великобритания в среду может сообщить о снижении темпов инфляции до 8,5% в мае по сравнению с 8,7% в апреле. Днём значимой статистики не будет. В США в этот день ожидается публичное выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Также API опубликует данные по запасам нефти и нефтепродуктов.

Китай и Гонконг отдыхают в четверг по случаю праздника драконьих лодок. Национальный Банк Швейцарии примет решение по ставке. Затем уже Банк Англии, как ожидается, повысит ключевую ставку на 25 базисных пункта до 4,75%. В США опубликуют индекс национальной активности ФРБ Чикаго. Выйдут традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Будет опубликована статистика продаж на вторичном рынке жилья. Минэнерго озвучит данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Вновь выступит председатель ФРС Джером Пауэлл.

Китай продолжит отмечать праздник драконьих лодок в пятницу. Япония может сообщить о замедлении базовой инфляции в мае до 3,1% с 3,4% в апреле. В пятницу также публикуются предварительные индексы деловой активности по различным странам. Сводный индикатор деловой активности еврозоны может снизиться до 52,5 п. в июне с 52,8 п. в мае. В США производственный индекс мог снизиться до 48,3 п. с 48,4 п. в мае.

Японские акции склонны к коррекции после десяти недель роста

Азиатские рынки преимущественно начали новую неделю падением. Китайские акции дешевели. В пятницу правительство КНР провело совещание о мерах поддержки и стимулирования экономики, о чем сообщили государственные СМИ. Однако каких-либо конкретных решений пока не принято, что весьма негативно воспринимается местными инвесторами. В понедельник продолжился визит госсекретаря США Энтони Блинкина в КНР, в рамках которого он встретился с топ дипломатом Китая Вень И. Информации о возможной встрече Блинкина с председателем КНР Си Цзиньпинем пока не поступало. Пока непосредственным последствием переговоров Блинкина с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом стал рост акций авиакомпаний, так как дипломаты обсуждали вопросы увеличения авиаперевозок между двумя странами. В Гонконге также падение акций технологичных компаний, включая потери более 2% в бумагах Alibaba.

Японский рынок попытался скорректировать потери к середине торгов, но после обеденного перерыва продажи лишь усилились. Предыдущие десять недель индекс Nikkei 225 завершал в плюсе, обновив свой максимум с 1990 года. Соответственно, сложились все технические условия для провоцирования коррекции. От ещё более сильного снижения рынок защищала иена, которая слабела до 141,98 за доллар. Банковский сектор и сектор страховых компаний пытались удержаться в плюсе на ожиданиях, что в случае нового цикла ослабления иены Банку Японии придётся пойти на повышение ключевой ставки. Меж тем активные продажи были в акциях, показавший сильный рост в предыдущие недели. Так, бумаги Toyota Motor теряли более 3%, Tokyo Electron снижались на 2,7%, а Advantest Corp. почти на 3,4%.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 33274,18 п. (-1,28%),

Hang Seng - 19797,15 п. (-1,21%),

Shanghai Composite - 3258,06 п. (-0,47%).

Отсутствие конкретных китайских стимулов мешает нефти дорожать

Нефть торговалась в минусе. Отсутствие информации о конкретных стимулах в КНР вселяет неуверенность в нефтяных трейдеров. При этом некоторые меры поддержки всё же ожидаются. От Народного Банка ждут снижения ставок для премиальных заёмщиков во вторник. Впрочем, стоит отметить, что снижение котировок нефти в понедельник незначительное на фоне потерь индексов акций. Всё же нефтепереработка в КНР говорит о достаточно сильном спросе. В мае она выросла на 15,4% по сравнению с маем прошлого года. Тем не менее, цена Brent пока склонна привязываться к уровню $75 за баррель, а не стремится к более высоким значениям.

По состоянию на 8:45 мск: