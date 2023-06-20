«Открытие»: Российский рынок растерял свои достижения во второй половине дня

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции»

Российский рынок начинал торги понедельника ростом, но затем растерял свои достижения, хотя поступающие корпоративные новости преимущественно были позитивными. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 40,7 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2806,67 п. (+0,22%), а индекс РТС - 1052,22 п. (+0,45%).

Лидерами среди индексных бумаг были «АЛРОСА», «Сургутнефтегаз», «Ростелеком», «Магнит» и МТС. Самыми слабыми оказались TCS Group, «Яндекс», ММК, «Татнефть» и Fix Price.

Акции «Татнефти» (TATN) ушли в минус после сообщений о том, что собрание акционеров, на котором должны были утверждаться дивиденды, не набрало кворум. Следующее назначено на 30 июня. Однако подобная ситуация в компании уже случалась и в прошлом она никак не повлияла на дивиденды, которые в значительной доли поступают в бюджет Татарстана. Поэтому вероятность негативного исхода можно назвать весьма низкой.

Акции «АЛРОСА» (ALRS) дорожали на дивидендных ожиданиях. Глава Якутии Айсен Николаев заявил о возможности выплаты дивидендов за I полугодие 2023 года. «С правительством страны мы договорились: если по результатам первого полугодия не увидим ухудшения экономической ситуации на рынке алмазов, то вернемся к вопросу выплаты», - заявил он в рамках ПМЭФ.

Также дорожали акции «Ростелеком» (RTKM). Согласно заявлениям главы компании Михаила Осеевского в кулуарах ПМЭФ, выручка компании в текущем году выше, чем в аналогичный период год назад. По итогам всего 2022 года выручка составляла около 650 млрд руб. Однако точных цифр нет, так как компания не публикует отчётность с I квартала 2022 года.

Продолжают снижаться бумаги «Яндекс» (YNDX), реагируя на заявления главы ВТБ Андрея Костина, что к компании стоит применить подход по аналогии с Fortum в вопросе разделения на зарубежную и российскую части бизнеса. Однако мы оцениваем вероятность такого сценария довольно низкой. Бизнес «Яндекс» это сложные системы информационных технологий, эффективность которых определяют специалисты, а не стабильно работающее оборудование, не требующее специфических компетенций.

Рубль пытался укрепляться против доллара и юаня, но продолжал слабеть против евро. На предстоящей неделе есть вероятность того, что увеличение валютного предложения со стороны экспортёров способно частично компенсировать прежние потери. Компании будут готовиться к выплатам в бюджет и это может помочь перекрыть избыточный спрос со стороны спекулянтов и импортёров.

Доллар незначительно укреплялся на Forex. Корректировались британский фунт и евро, которые в конце прошлой недели заметно укрепились на ожиданиях более высоких ставок. Как минимум, на это указывает повышение прогноза по инфляции в ЕЦБ. От Банка Англии на текущей неделе ожидают очередного повышения ставки на 25 базисных пункта до 4,75%. Уже сегодня британские облигации являются более доходными чем американские. По 10-летним обязательствам разрыв в доходности в пользу британских составляет более 0,7-процентного пункта.

По состоянию на 15:25 мск:

DXY - 101,985 (+0,14%),

EUR/USD - $1,0928 (-0,12%),

GBP/USD - $1,2812 (-0,08%),

USD/JPY - 141,82 (-0,05%),

USD/RUB – 83,98 (-0,18%),

EUR/RUB – 91,78 (+0,14%),

CNY/RUB – 11,718 (-0,40%).

Отсутствие китайских стимулов также негативно сказалось на европейских индексах

Европейские индексы снижались. Как минимум, местные инвесторы разочаровались вместе с китайскими относительно отсутствия конкретных планов стимулирования и поддержки экономики. Также пока нет особых позитивных сигналов от визита госсекретаря США Энтони Блинкина в Китай. Сектор базовых материалов терял около 1,3% на опасениях слабого китайского спроса. Бумаги Airbus прибавляли около 1% на новостях о новых заказах самолётов, а акции MTU Aero Engines повышались более чем на 3% после повышения корпоративного прогноза на финансовый год благодаря росту спроса на авиадвигатели, как в гражданской авиации, так и оборонном секторе. Активность инвесторов была невысокой, так как сегодня выходной в США.

По состоянию на 15:25 мск:

FTSE 100 - 7607,62 п. (-0,46%),

DAX - 16232,06 п. (-0,77%),

CAC 40 - 7339,15 п. (-0,67%).

Опасения по поводу слабости азиатского спроса на нефть могут быть преувеличенными

Нефть избавилась от утренней неуверенности. Котировки Brent почти вышли в плюс. Как мы отмечали в утреннем обзоре, нефть снижалась вместе с азиатскими индексами. Однако при относительно слабом промышленном росте нетепереработка в Китае выросла в мае на 15,4%. В Индии спрос на топливо вырос за май на 8%. То есть опасения по поводу слабого роста спроса могут оказаться беспочвенными.

Меж тем Reuters сообщает, что Ирак и Турция провели очередной раунд переговоров по возобновлению поставок с использованием нефтепровода Киркук-Джейхан. Источники Reuters говорят об обсуждении технических моментов, но перезапуск вряд ли состоится в ближайшее время. Ожидается, как минимум, ещё несколько обсуждений.

По состоянию на 15:25 мск:

Brent - $76,74 (+0,17%),

WTI - $71,76 (-0,03%),

Алюминий - $2245 (-1,01%),

Золото - $1963,1 (-0,23%),

Никель - $22610 (-1,61%).

Торги в США не проводятся 19 июня по случаю Дня освобождения от рабства. Однако фьючерсы торгуются в рамках электронной сессии. Соответственно, фьючерсы на основные индексы указывали на негативную динамику от -0,15% в Dow Jones до -0,35% в NASDAQ.