ПСБ: Индекс МосБиржи в понедельник вновь смог обновить годовые максимумы

В начале торгов индекс опустился ниже отметки 2800 пунктов, но во второй половине дня начал активно восстанавливаться, завершив день в небольшом плюсе. Безусловным лидером роста стали акции металлургического сектора, особенно заметно подскочили акции сталелитейщиков. Триггером стало заявление главы Северстали о том, что компания ждёт сильные операционные результаты за II квартал, а также то, что «дивидендная передышка не будет длиться вечно». Продолжили обновлять максимумы котировки ТМК, став вчера лидерами роста, прибавив почти 20% за день.

Сильно выросли акции Соллерс после появления новости о том, что компания хочет объединить автопроизводителей для налаживания производства отсутствующих компонентов. Сообщения главы Якутии о том, что АЛРОСА может выплатить дивиденды по итогам I полугодия 2023 года, если ситуация на рынке алмазов останется стабильной. Эти новости были воспринята инвесторами позитивно, в результате чего бумаги компании обновили максимумы текущего года.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи останется вблизи 2800 пунктов. Волатильность в ключевых бумага останется невысоких. Несмотря на то, что вчера индекс всё же смог подрасти, мы опасаемся, что продавцы могут взять вверх, так как по большинству бумаг техническая картина ухудшается. Кроме этого, других позитивных триггеров сейчас не наблюдается. Внешний фон остаётся негативным, цены на нефть и рубль двигаются в боковике. Сегодня отдаём предпочтение акциям Соллерс, КАМАЗ, а также АФК «Система».