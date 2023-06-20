«Открытие»: Скромные стимулы Китая пока не убеждают инвесторов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции»

Скромные стимулы Китая пока не убеждают инвесторов

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Народный Банк Китая снизил ставки для премиальных заёмщиков, но на рынке ждали более решительных шагов. Впрочем, никто не мешает НБК осуществить активные стимулы постепенно. Нефть под давлением ухудшения прогнозов банков. Также рынки ждут выступлений председателя ФРС. В целом, настроения пока далеки от оптимистичных, так как всё ещё предполагается продолжение цикла ужесточения денежной политики в мире. В России рубль вновь слабеет утром, но это не отменяет возможности укрепления в дневные часы. Также по акциям металлургов может пройти столь же быстрая коррекция, как и рост накануне.

Российский рынок смог вечерним рывком закрыть торги понедельника в плюсе. Частично это было сделано благодаря возрождению дивидендных надежд в бумагах металлургов. Впрочем, поток корпоративных новостей был весьма обильный и заслуживает отдельного внимания. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 67,392 млрд руб.

По итогам торгов 19 июня индекс МосБиржи - 2815,07 п. (+0,51%), а индекс РТС - 1054,31 п. (+0,65%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

СевСт-ао 1 153 7,4% ММК 46,05 4,56% НЛМК ао 171,82 4,45% АЛРОСА ао 69,44 3,58% Ростел -ао 74,69 3,51%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

TCS-гдр 3 465 -1,51% Татнфт 3ао 504,3 -1,45% Yandex clA 2 510 -1,45% ЛУКОЙЛ 5 200 -1,15% РусГидро 0,86 -1,08%

3 отраслевых индекса рынка закрыли торги в минусе, а 7 показали рост. Самое существенное повышение в секторах металлов и добычи (+2,25%), а также потреблении (+1,92%). Наиболее сильное снижение было в финансах (-0,98%).

Во второй половине дня бумаги металлургов устроили финишный спурт. Глава «Северстали» заявил о том, что дивидендная пауза не будет вечной. Компания не платит дивиденды уже с III квартала 2021 года. Однако, на наш взгляд, говорить о скором завершении этой паузы пока преждевременно. Одним из препятствий является то, что компании не смогут перечислять выплаты нерезидентам, как и организовать их продуктивное участие в собраниях акционеров. Тем не менее, эмоциональная реакция рынка вывела сектор в лидеры дня.

Акции «АЛРОСА» (ALRS) выросли на 3,9%, также реагируя на рост дивидендных ожиданий. Глава Якутии Айсен Николаев заявил о возможности выплаты дивидендов за I полугодие 2023 года. «С правительством страны мы договорились: если по результатам первого полугодия не увидим ухудшения экономической ситуации на рынке алмазов, то вернемся к вопросу выплаты», - заявил он в рамках ПМЭФ.

Позитив был в акциях «Ростелекома» (RTKM). Согласно заявлениям главы компании Михаила Осеевского в кулуарах ПМЭФ, выручка компании в текущем году выше, чем в аналогичный период год назад. По итогам всего 2022 года выручка составляла около 650 млрд руб. Однако точных цифр нет, так как компания не публикует отчётность с I квартала 2022 года.

Осечка состоялась в бумагах «Татнефти» (TATN) на новостях о том, что собрание акционеров, на котором должны были утверждаться дивиденды, не набрало кворум. Следующее назначено на 30 июня. Однако подобная ситуация в компании уже случалась и в прошлом она никак не повлияла на дивиденды, которые в значительной доли поступают в бюджет Татарстана. Поэтому вероятность негативного исхода можно назвать весьма низкой.

Акции «Магнита» (MGNT) завершили день в плюсе, хотя и не смогли закрепиться выше 5000 руб за бумагу. «Магнит» объявил об операционных результатах за I квартал и выставил оферту для инвесторов-нерезидентов. Также были раскрыты финансовые показатели за 2022 г. «Сразу два положительных момента пришло со стороны Магнита, - отмечает Алексей Корнилов, CFA, главный аналитик управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Во-первых, компания раскрыла финансовые показатели за 2022 г., которые долго ожидал рынок, и операционные показатели за I квартал 2023 г. Эти показатели оказались достаточно сильными, чтобы подтвердить инвестиционный тезис для «Магнита». Отчет за 2022 г. показал, что компания закончила год с большим объемом наличных средств – 314,9 млрд руб. (на конец 2021 г. было 73,4 млрд. руб.) Уже в текущем году компания показывает уверенный рост по основным операционным показателям. Все это указывает на то, что при нормальных обстоятельствах компания способна выплачивать дивиденды порядка 600 руб. на акцию. Во-вторых, «Магнит» выставил оферту, нацеленную на выкуп у нерезидентов до 10% выпущенных бумаг по цене 2215 руб. за акцию. Цена оферты значительно ниже текущей цены, но это предложение может быть интересно для нерезидентов, которые сейчас фактически заблокированы. Полагаем, что это выкуп является первым важным шагом на пути созыва ВОСА и формирования нового совета директоров. Будем продолжать наблюдать за этой динамичной историей. Сохраняем рекомендацию на уровне «Покупать», целевая цена 5940 руб. за обыкновенную акцию».

Продолжили снижаться бумаги «Яндекс» (YNDX), реагируя на заявления главы ВТБ Андрея Костина, что к компании стоит применить подход по аналогии с Fortum в вопросе разделения на зарубежную и российскую части бизнеса. Однако мы оцениваем вероятность такого сценария довольно низкой. Бизнес «Яндекс» это сложные системы информационных технологий, эффективность которых определяют специалисты, а не стабильно работающее оборудование, не требующее специфических компетенций.

Рубль пытался укрепляться, но к вечеру смог лишь немного отыграть позиции у юаня. В целом, на текущей неделе можно ждать продолжения попыток отыграть потери на фоне подготовки компаний к налоговым выплатам. С другой стороны, наращивание импорта продолжается, что негативно сказывается на торговом балансе. Соответственно, при недостатке предложения валюты рубль будет склонен к ослаблению.

По состоянию на 23:00 мск:

DXY - 102,13 (+0,29%),

EUR/USD - $1,092 (-0,2%),

GBP/USD - $1,2782 (-0,31%),

USD/JPY – 142 (+0,07%),

USD/RUB – 84,14 (+0,01%),

EUR/RUB – 91,80 (+0,16%),

CNY/RUB – 11,729 (-0,31%).

Действия Народного Банка Китая напоминают инвесторам о нерешительности

Новый торговый день в Азии вновь принёс снижение большинства индексов. Народный Банк Китая снизил ставки для премиальных заемщиков на 10 Б.П. до 3,55% на год и 4,20% на пять лет. Подавляющее большинство участников торгов ждали смягчения денежной политики, но также большинство оказалось разочаровано размером этого смягчения. Разочарование вылилось в падение сектора застройщиков в Гонконге почти на 4%, а в Шанхае на 1,5%. Визит госсекретаря США Энтони Блинкина в Китай не принёс прорывных решений, а стороны договорились лишь о том, что будут стараться стабилизировать отношения и избегать конфликтов. Естественно, что Блинкин был вынужден подтвердить приверженность США одному Китаю, но в Пекине не испытывают иллюзий относительно американского вмешательства в вопрос Тайваня. Встреча Блинкина и председателя Си Цзиньпиня продлилась 35 минут. Технологичный сектор в Гонконге отреагировал на пустоцвет переговоров падением на 2,5%.

Японский рынок также торговался в минусе. Индекс Nikkei 225 повышался десять недель подряд, создав ситуацию сильной перекупленности. Соответственно, на рынке преобладают настроения по фиксации прибыли уже вторую сессию подряд. Впрочем, есть исключения в виде покупок акций торговых домов. Накануне стало известно, что Berkshire Hathaway увеличила свои доли в пяти крупнейших торговых компаниях Японии.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 33289,25 п. (-0,24%),

Hang Seng - 19595,67 п. (-1,59%),

Shanghai Composite - 3246,70 п. (-0,28%).

Банки ухудшают прогнозы цены на нефть

Скромное снижение ставок Народного Банка Китая также разочаровало нефть. Этого явно недостаточно для стимулирования роста экономики, а значит и дальнейшего роста спроса на топливо. Плюс к этому центральные банки еврозоны и США продолжают настаивать на дальнейшем повышении ставок. На текущей неделе состоятся два выступления председателя ФРС, в которых он может озвучить планы ещё одного повышения ставки. На этом фоне аналитики JPMorgan снизили прогноз стоимости Brent на конец года до $81 за баррель с $90 ранее.

По состоянию на 8:45 мск: