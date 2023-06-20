ПСБ: Акции Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи останется вблизи 2800 пунктов

Облигации На ожиданиях повышения ключевой ставки ЦБР рекомендуем увеличивать в портфеле долю облигаций с плавающей ставкой купона.



В фокусе



Дивидендная передышка не будет длиться вечно



В ходе вчерашнего интервью генеральный директор Северстали А. Шевелев отметил, что компания рассчитывает продемонстрировать хорошие результаты операционной деятельности по итогам второго квартала 2023 года. При этом, CEO компании подтвердил прогнозы производства компании по итогам года на уровне 11-11,5 млн тонн, отметив, что внутренний спрос в первом полугодии остается стабильным и, по его ожиданиям, потребление стали по итогам всего года удержится на уровне 2022 года. В интервью А. Шевелев также подчеркнул, что «дивидендная передышка … не будет длиться вечно».

В ходе вчерашних торгов, на фоне выступления, бумаги сталелитейщиков были в лидерах роста (НЛМК: +4,7%, Северсталь: +7,6%, ММК: +5,0% и ТМК: +19,7%). Потенциал дальнейшего удорожания сохраняется, - сегмент горной добычи и металлургии отстает от индекса МосБиржи, и позитивные новости, в том числе и по возврату к дивидендным выплатам, в совокупности с ослабевшим рублем, выступают неплохим триггером роста.



Россиискии рынок акции



Индекс МосБиржи в понедельник вновь смог обновить годовые максимумы. В начале торгов индекс пытался опуститься ниже отметки 2800 пунктов, но во второй половине дня восстановился, завершив день в небольшом плюсе. Безусловным лидером роста стали акции металлургического сектора, особенно заметно подскочили акции сталелитейщиков. Триггером стало заявление главы Северстали о том, что компания ждёт сильные операционные результаты за 2 квартал и видит устойчивый спрос на сталь, а также то, что «дивидендная передышка не будет длиться вечно». Продолжили обновлять максимумы котировки ТМК, став вчера лидерами роста и прибавив почти 20% за день. Сильно выросли акции Соллерса после появления новости о том, что компания хочет объединить автопроизводителей для налаживания производства отсутствующих компонентов. Сообщения главы Якутии о том, что АЛРОСА может выплатить дивиденды по итогам I полугодия 2023 года, если ситуация на рынке алмазов останется стабильной. Эти новости были воспринята инвесторами позитивно, в результате чего бумаги компании обновили максимумы текущего года.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи останется вблизи 2800 пунктов. Так как волатильность в ключевых «фишках» нефтегазового и финансового секторов, по нашему мнению, останется невысокой. Несмотря на то, что вчера индекс всё же смог подрасти, мы опасаемся, что продавцы могут взять вверх, так как по большинству бумаг техническая картина ухудшается, а сильных конъюнктурных позитивных триггеров сейчас не наблюдается: внешний фон остаётся негативным, цены на нефть и рубль двигаются в боковике. Сегодня отдаём предпочтение акциям Соллерс, КАМАЗ, а также АФК Система.

Россиискии рынок облигации



В понедельник индекс доходности гособлигаций вырос до 9,72% (+1 б.п.). В отсутствии значимых локальных новостей давление на цены рублевых облигаций оказывало ухудшение настроений на глобальных рынках из-за ухудшения прогнозов по экономике Китая.

Сегодня, перед недельными аукционами Минфина РФ по размещению нового госдолга, преобладание продавцов, скорее всего, сохранится. Доходность среднесрочных и длинных ОФЗ с фиксированной ставкой купона может вырасти еще в пределах 5 б.п. В условиях высокой вероятности повышения ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях рекомендуем увеличивать в портфеле долю облигаций с плавающей ставкой купона с привязкой к Ruonia и сокращать позиции в классических бумагах сроком до 2 лет.



Корпоративные и экономические события



АЛРОСА может выплатить дивиденды по итогам 1го полугодия 2023 года, если ситуация на рынке алмазов останется стабильной



Наше мнение: мы считаем, что компания решит выплатить дивиденды в том случае, если не будет новых санкций со стороны западных стран. Что касается ситуаций со спросом и ценами, то здесь ситуация остаётся напряженной. Продажи De Beers в текущем году - заметно ниже уровня 2022 года: как совокупный результат, так и среднемесячный показатель ниже значений прошлого года, более чем на 20%. Таким образом, финансовые показатели АЛРОСА могут быть также невыразительными, и, как следствие, потенциальная дивидендная доходность АЛРОСА может оказаться небольшой.

В предыдущие годы АЛРОСА объявляла о промежуточных дивидендах в августе, поэтому считаем, что на данный момент стоит воздержаться от покупок бумаг и вернуться к ним ближе к концу лета. Вполне вероятно, что акции компании к тому времени могут даже снизиться, если рынок начнёт корректироваться. Это, в свою очередь, позволит купить акции по более выгодной цене, тем самым увеличив дивидендную доходность.



Годовое собрание акционеров Татнефти не состоялось из-за отсутствия кворума, повторное пройдет 30 июня



Годовое собрание акционеров, назначенное на 16 июня, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщила компания.

На данном собрании акционеры должны были принять решение о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2022 года, утвердить новый состав совета директоров, избрать членов ревизионной комиссии, определить аудитора, утвердить отчетность Татнефти, устав и ряд положений компании в новой редакции.

Как сообщалось, в случае отсутствия кворума повторное ГОСА пройдет 30 июня. 20 июня Татнефть созывает заседание совета директоров для обсуждения повторного годового собрания акционеров.

Наше мнение: ожидаем, что повторное ГОСА состоится и акционеры утвердят рекомендованные ранее СД дивиденды в размере 27,71 руб./акция.



Акционеры Совкомфлота одобрили дивиденды за 2022 г. в 4,29 руб. на акцию



Акционеры Совкомфлота на годовом собрании 15 июня одобрили выплату дивидендов в размере 4,29 рубля на акцию по итогам 2022 года, сообщила компания. Всего на выплаты будет направлено 10,188 млрд рублей.

Наше мнение: Акционеры утвердили рекомендованные СД размер дивидендов, событие ожидаемо. Дивидендная доходность формируется на уровне 4,9%.