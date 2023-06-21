«Открытие»: «Самолёт» берёт новую высоту

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

«Самолёт» берёт новую высоту

Российский рынок торговался в минусе в первой половине дня, но в отдельных секторах оптимизма было больше. Покупки «Самолёта» взбодрили строительный сектор. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 27 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 2805,19 п. (-0,35%), а индекс РТС - 1046,41 п. (-0,75%).

Лидерами среди индексных бумаг были ГК «ПИК», «РусАгро», «Полюс», «Россети» и Fix Price. Самыми слабыми оказались ММК, OZON Holdings, ГМК «Норникель», «Северсталь» и «Аэрофлот».

Прежде всего стоит отметить, что после взлёта накануне корректировались бумаги сталеваров. Глава «Северстали» (CHMF) заявил о том, что дивидендная пауза не продлится вечно. Однако мы также полагаем, что до выхода из этой паузы ещё далеко, а доходы сталеваров в 2022 и 2023 годах не столь блестящие, как в предыдущие годы, когда они были одними из лучших дивидендных историй.

Бумаги «Самолёт» (SMLT) активно повышались и тащили за собой весь сектор. «Самолёт» покупает одного из крупнейших застройщиков московского региона МИЦ более чем за 40 млрд руб. Выкуп идёт по 100% бизнеса, включая все материальные и нематериальные активы. На наш взгляд, это сильный ход, хотя рынок недвижимости в последнее время находится далеко не в лучшем состоянии.

Дорожают бумаги «КАМАЗ» (KAMZ). Мы полагаем, что компания в текущем году увеличит свои продажи на 15%-20%, что позволит ей выйти на устойчивую траекторию роста прибыли, а также начать задумываться о дивидендах. В 2022 году «КАМАЗ» вполне успешно решил вопросы локализации и закупки комплектующих, что позволило показать лишь незначительное снижение производство. При этом отсутствие европейских и японских производителей грузовиков делает «КАМАЗ» доминирующим игроком на рынке большегрузных автомобилей.

Рубль слабел, хотя в утренние часы предпринимал попытки укрепления. врио главы ФТС Руслан Давыдов сообщил, что российский импорт восстановился до докризисного уровня. Восстановление произошло, как в стоимостном, так и в физическом объёме. Импорт автомобилей из Китая в январе-мае увеличился в 3 раза, строительной техники в 8 раз. Товарооборот с Китаем в этом году превзойдёт $200 млрд. При этом экспорт из РФ сократился в физическом объёме на 2%, а также заметно просел в стоимостном из-за того, что нефть и газ были существенно дороже в 2022 году.

Доллар незначительно укреплялся на Forex. Основным поводом данной динамики служат ожидания, связанные с предстоящими выступлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла. Предполагается, что председатель вновь озвучит идею, что июньская пауза была не паузой, а лишь эпизодом перед ещё двумя повышениями ставки. При этом динамика государственных облигаций также говорила в пользу американской валюты. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снижалась на 1,5 Б.П. по сравнению с 8 Б.П. потерями доходности в германских аналогичных бондах.

По состоянию на 15:45 мск:

DXY - 102,185 (+0,34%),

EUR/USD - $1,0916 (-0,05),

GBP/USD - $1,273 (-0,48%),

USD/JPY - 141,53 (-0,32%),

USD/RUB – 84,45 (+0,37%),

EUR/RUB – 92,25 (+0,49%),

CNY/RUB – 11,749 (+0,17%).

Химики подводят европейских инвесторов

Европейские индексы торговались разнонаправленно. Сектор химии испытывал наибольшее давление. Германский химический производитель Lanxess предупредил о падении финансовых показателей, что привело к провалу его акций на 15%. Собственно, ничего удивительного на фоне потери российского рынка, энергетического кризиса и спада в европейской промышленности. Также снижался сектор базовых материалов, реагируя на достаточно скромное снижение ставок в Китае, которое рынок считает явно недостаточным для оживления экономического роста. Если же говорить о еврозоне, то, к примеру, объёмы строительства упали за апрель на 0,44%. Инвесторы в Европе предпочитали покупать акции защитных секторов ЖКХ и здравоохранения.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7596,91 п. (+0,11%),

DAX - 16178,60 п. (-0,14%),

CAC 40 - 7314,27 п. (+0,00%).

Электромобили завоёвывают любовь китайцев

Нефть почти ликвидировала утренние потери и торгуется выше $76 за баррель Brent. При этом даже китайские источники оценивают увеличение потребления в текущем году более скромно. В исследовательском подразделении China National Petroleum Corporation полагают, что спрос на нефть в КНР увеличится в текущем году на 3,5% по сравнению с 4,5% в прежних оценках. Одним из факторов снижения прогнозов являются более активные продажи электромобилей. За первые пять месяцев в Китае было продано 1,9 млн электромобилей и гибридов. Лишь в апреле доля электромобилей на рынке составила 24%, а вместе с гибридами 35%. В целом, это весьма сильный аргумент для того, чтобы ожидать стагнацию спроса на нефть в КНР в ближайшие годы.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $76,13 (+0,05%),

WTI - $71,12 (-0,92%),

Алюминий - $2231 (-0,18%),

Золото - $1960,5 (-0,18%),

Никель - $22045 (-2,15%).

Неожиданный строительный бум проявился в США в мае

Число выданных разрешений на строительство в США выросло за май на 5,2%, а число новых строительств увеличилось на 21,7% при ожиданиях снижения на 0,8%.

Фьючерсы на основные индексы США снижались в пределах 0,15%, указывая на слабый пессимизм рынка в начале дня. Под давлением были акции китайских компаний с листингом в США, которые реагировали на скромное снижение ставки Народного Банка. Акции Nike теряли около 1,5% на фоне аналитики Morgan Stanley, которая предсказывает сохранение проблем с излишними складскими запасами. Бумаги компании личных финансов SoFi Technologies продолжили снижение после пятничного обвала. Инвестиционные дома в США продолжают снижать рекомендации по бумаге на фоне продаж инсайдеров. Производитель электрических самолётов Lilium начинает постепенно подписывать контракты на поставку.