ПСБ: Индекс МосБиржи вновь завершил торги немногим выше отметки 2800 пунктов

Индекс повторил динамику двух предыдущих торговых сессий – инвесторы активно выкупали любые просадки, возвращая рынок к годовым максимумам. Динамика бумаг была преимущественно разнонаправленной. Выделялись лишь акции ИТ-компаний и девелоперов, которые смогли показать неплохой рост по итогам дня.

Отдельно отметим бумаги Самолёта, которые превысили максимальные значения сентября прошлого года на новостях о приобретении крупного застройщика ГК МИЦ. Из прочих акций выделим бумаги Соллерс, а также переписавшие исторические максимумы акции КАМАЗа.

В металлургическом секторе сильнее остальных выросли бумаги Полюса. Считаем, что они в ближайшие дни продолжат быть лучше рынка. На новостях о запуске торгов гонконгскими ETF в ближайшие недели резко подорожали акции СПБ Биржи, став лидерами в финансовом секторе. Из аутсайдеров выделим бумаги НОВАТЭКа, которые оказались под давление из-за сообщений главы компании о том, что в 2023 г. финансовые результаты заметно сократятся.

Считаем, что индекс МосБиржи сегодня может попробовать обновить годовой максимум. В то же время продолжаем ждать коррекции рынка в ближайшие недели, ожидаемый нами рост будет носить краткосрочный характер. Отдельно отметим, что данный сценарий реализуется лишь в случае отсутствия негативных новостей. Неплохая техническая картина сложилась в акциях Полюса, «префах» Суругтнефтегаза, АФК «Система» и КАМАЗа. Считаем, что они сегодня могут оказаться лучше рынка. Кроме этого ожидаем резкого движения в бумагах Сбербанка.