ПСБ: Акции Индекс МосБиржи сегодня может попробовать обновить годовой максимум

Девелопер Самолет приобретет группу компаний МИЦ

Группа Самолет приобретет более 50 компаний, входящих в ГК МИЦ, а также земельный банк в Москве, Новой Москве и Московской области, включающий 11 проектов в стадии строительства и проектирования. Объем строящегося жилья Самолета на 1 июня 2023 года составил 3588 тыс. кв. м, а МИЦ – 630 тыс. кв. м. Таким образом, с учетом МИЦ объем строящегося жилья девелопера увеличится на 18%, что соответствует стратегии роста Самолета. Считаем, что приобретение МИЦ приблизит Самолет к долгосрочным целевым показателям продаж и позитивно отразится на котировках его акций. Повышаем целевую цену для акций Самолета до 5300 руб. с предыдущих 4500 руб.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи вчера удержался выше отметки 2800 пунктов. Индекс повторил динамику двух предыдущих торговых сессий – инвесторы в течение сессии активно выкупали любые просадки, возвращая рынок к годовым максимумам. Динамика бумаг была преимущественно разнонаправленной. Выделялись лишь акции ИТ-компаний и девелоперов, которые смогли показать неплохой рост по итогам дня. Отдельно отметим бумаги Самолёта, которые превысили максимальные значения сентября прошлого года на новостях о приобретении крупного застройщика ГК МИЦ. Из прочих акций выделим раллирующие бумаги Соллерс, а также переписавший исторические максимумы КАМАЗ. В металлургическом секторе сильнее остальных выросли бумаги Полюса. Считаем, что они в ближайшие дни продолжат быть лучше рынка. На новостях о запуске торгов гонконгскими ETF в ближайшие недели резко подорожали акции СПБ Биржи, став лидерами в финансовом секторе. Из аутсайдеров выделим бумаги НОВАТЭКа, которые оказались под давлением из-за сообщений его главы о том, что в 2023 г. финансовые результаты заметно сократятся (EBITDA может сократиться на 25%, прибыль – на 30%, несмотря на рост добычи), чуть сильнее, чем ожидают консенсусы.

Считаем, что индекс МосБиржи сегодня может попробовать обновить годовой максимум. По-прежнему опасаемся, что рост будет носить краткосрочный и ограниченный характер, - оцениваем как высокие риски перехода рынка к коррекции в ближайшие недели. Отметим, что локально неплохая техническая картина сложилась в акциях Полюса, «префах» Сургутнефтегаза, АФК Система и КАМАЗа. Считаем, что они сегодня могут оказаться лучше рынка.

Россиискии рынок облигации

Во вторник снижение цен ОФЗ продолжилось. Индекс доходности гособлигаций вырос до 9,75% (+3 б.п. за день и +10 б.п. накопленным итогом после заседания ЦБР 9 июня). Более сильный рост доходности происходил в бумагах срочностью до 6 лет. Основным драйвером переоценки ОФЗ выступает повышение инвесторами ожиданий по уровню ключевой ставки ЦБР.

Сегодня Минфин РФ предложит на недельных аукционах комбинацию классических ОФЗ-ПД серии 26243 (15 лет до погашения), ОФЗ-ПД 26242 (6 лет) и инфляционный выпуск ОФЗ-ИН серии 52005 (10 лет). Полагаем, что Минфин сохранит консервативную тактику размещения госдолга, поскольку квартальный план (850 млрд руб.) уже выполнен на 82,5%. Тем не менее, коррекция на рынке рублевых гособлигаций сегодня может продолжиться, учитывая навес предложения ОФЗ на второе полугодие и ожидания повышения ставки ЦБР. Ближайшей целью по индексу доходности гособлигаций RGBI видим уровень 9,8%.

Корпоративные и экономические события

НОВАТЭК реализует Мурманский СПГ на своей ресурсной базе за счет юга полуострова Гыдан

НОВАТЭК планирует использовать свой газ для поставок на будущий проект по сжижению природного газа Мурманский СПГ, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон в рамках ПМЭФ.

"Это будет наша ресурсная база. С ресурсной базой нет проблем. На юге Гыдана у нас есть целый ряд месторождений. Мы сегодня добываем 80 миллиардов кубометров газа. На одну линию Мурманского СПГ надо 11 миллиардов. Мы по существующей сырьевой базе можем поддерживать полку до 2040 года без учета гыданских месторождений. Поэтому мы можем поднять добычу на необходимые для Мурманского СПГ объемы. Через 5-7 лет подключим новые месторождения, при этом полка по поставкам на внутренний рынок России останется прежней", - сказал он.

Наше мнение: использование собственной ресурсной базы положительно отразится на экономике и позволит поддержать рентабельность предприятия. Новость носит пока, скорее, нейтральный характер для НОВАТЭКа, - проект еще на стадии обсуждения. Наша целевая цена для акций НОВАТЭКа – 1620 руб./акция.

Корпоративные флоатеры

Облигации, которые выиграют от повышения ставки ЦБР

Вероятность повышения ключевой ставки ЦБР во втором полугодии этого года выросла. На повышение ставки ЦБР классические облигации традиционно реагируют снижением цен.

Для защиты инвестиций в период ужесточения денежно-кредитной политики мы рекомендуем обратить внимание на корпоративные облигации с плавающей ставкой купона, привязанной к ключевой ставке ЦБР (КС) или Ruonia. При повышении ставки ЦБР ставка купона и доходность по этим инструментам повышается, а цена сохраняется. В то время как по облигациям с фиксированным купоном подстройка под новые рыночные ставки происходит через снижение цен, а ставка купона остается фиксированной на весь срок обращения.