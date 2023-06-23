«Открытие»: Санкционные новости повысили шансы на коррекцию российского рынка

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Санкционные новости повысили шансы на коррекцию российского рынка

Российский рынок снижался в первой половине дня в пятницу. В последнее время многие говорят о коррекции на российском рынке, но попытки продавить индексы вниз пока заканчивались выкупом акций. Тем не менее, внешний фон способствует распродажам в конце недели. В Евросоюзе согласовали 11-ый пакет санкций и объявили о подготовке следующего пакета. Новый пакет предусматривает, в том числе, запрет на закупку стали и железа, если они производились с использованием российских ресурсов. К вечеру также ожидается решение FATF, хотя последствия этого решения чрезмерно преувеличены. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 27,25 млрд руб.

По состоянию на 15:50 мск Индекс МосБиржи - 2792,23 п. (-0,85%), а Индекс РТС - 1042,97 (-1,25%).

Лидерами среди индексных бумаг были VK, «РусАгро», привилегированные «Сургутнефтегаз», «Северсталь» и ГМК «Норникель». Самыми слабыми оказались TCS Group, «Яндекс», «РусАл», НЛМК и N+ Group.

Бумаги большинства металлургов торговались в минусе. 11-й пакет санкций Евросоюза, который уже одобрен всеми членами, предусматривает запрет на импорт стали и железа, при производстве которых используется российское сырьё. То есть происходит дальнейшая регионализация рынка сбыта продукции отечественных сталеваров и угольщиков. Последствия этого запрета чуть более широкие, чем прежние ограничения, так как затрагивают возможную продукцию сторонних производителей, как, например, Турции.

Акции «Транснефти» (TRNFP) торговались в минусе. Новый пакет санкций Евросоюза предусматривает запрет на поставки российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба». Работа южной ветки пока не ограничивается.

Whoosh (WUSH) предоставила результаты операционной деятельности за период с начала года по 21 июня. Количество поездок за этот период составило 35,8 млн, что на 106% больше, чем за аналогичный период год назад. Число зарегистрированных аккаунтов составило около 15 млн по сравнению с 8,6 млн год назад. География покрытия уже включает 52 городов по сравнению с 37 год назад. Число поездок в Москве выросло на 87%. «Увеличение числа поездок и пользователей на фоне роста флота самокатов не является сюрпризом для рынка – компания при выходе на биржу озвучила свои планы по экспансии, - отмечает Иван Авсейко, аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Наиболее интересными, на наш взгляд, будут финансовые данные - по выручке и расчетной средней стоимости 1 поездки в 1-ом полугодии 2023 год. Поскольку не только Whoosh, но и «Яндекс» и остальные игроки, значительно увеличивали свой флот, можно полагать, что возросшее предложение самокатов определенным образом повлияло на ценообразование поездок. К тому же, со стороны издержек, несмотря на локализацию производства части комплектующих, закупка нового флота самокатов по-прежнему происходит за границей, что, при текущем валютном курсе, будет давить на опер. и капзатраты и может способствовать увеличению долговой нагрузки. Таким образом, инвестиционную привлекательность акций Whoosh имеет смысл оценивать как минимум по итогам финансовых результатов за 2-ой и 3-ий кварталы 2023 года».

Московская Биржа сообщила о запуске торгов поставочными фьючерсами на 4 акции, включая ВУШ Холдинг (WUSH), «Белуга Групп» (BELU, «Сегежа Групп» (SGZH) и «Совкомфлот» (FLOT).

Говоря о потенциальной коррекции рынка, можно отметить, что прямых поводов для глубокой просадки нет. Однако и движение вверх существенно замедлилось, а объёмы сократились. Поэтому отметка 2800 пунктов по Индексу МосБиржи может не устоять. Дивергенции на графике выше данного уровня при заметных объёмах в последние две недели говорят о том, что значительное число участников торгов уже зафиксировало прибыль и пока не имеет планов на дальнейшие агрессивные покупки. Соответственно, торги могут проходить в коридоре 2720-2820 пунктов до появления новых сильных факторов.

Рубль пытался укрепляться в первой половине дня. Однако уже к середине торгов достижения были растеряны. Попытки россиянина воспользоваться повышенным спросом в рамках налогового периода пока не привели к каким-либо достижениям. Поэтому есть вероятность того, что после ухода фактора налоговых платежей рубль вновь подвергнется атаке и сдвинется в диапазон 85,0-87,0 за доллар. Как минимум, этому способствует среднесрочная тенденция ухудшения торгового баланса.

Доллар США заметно укреплялся на Forex. Как минимум, это последствия заявлений представителей ФРС накануне. Председатель Джером Пауэлл говорил о необходимости дальнейшего повышения ставки в сенатском комитете, а также об этом заявила управляющая ФРС Мишель Боумен. Также ожидания по ставкам отражаются на рынке госдолга. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снижалась более чем на 5 б.п., но потери доходности по аналогичным германским инструментам превышали 13 б.п. Также обратим внимание на турецкую лиру. ЦБ Турции впервые за долгое время повысил ключевую ставку до 15% в четверг, но с момента повышения ставки лира потеряла уже 8,5%. Турецкая валюта торговалась по 25,7 за доллар, так как на рынке не верят, что регулятор продолжит агрессивно повышать ставку, хотя первое повышение составило 650 Б.П. Некоторые на рынке рассчитывали, что ужесточение денежной политики будет проходить быстрыми темпами, включая первое повышение ставки до 21%. Однако период этот затянется, а это означает, что ставки в лире останутся строго отрицательными ещё долгий период.

По состоянию на 15:50 мск:

DXY - 102,46 (+0,46%),

EUR/USD - $1,089 (-0,6%),

GBP/USD - $1,272 (-0,2%),

USD/JPY - 142,86 (-0,19%),

USD/RUB – 84,33 (+0,,33%),

EUR/RUB – 91,905 (-0,3%),

CNY/RUB – 11,690 (+0,34%).

Экономика еврозоны тормозится всё сильнее

Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. Кроме рисков более высоких ставок, рынок испытывает давление со стороны статистики. Предварительное значение сводного индикатора деловой активности еврозоны упало в июне до 50,3 п. с 52,8 п. в мае, хотя ожидалось более скромное снижение до 52,5 п. Индекс в промышленности упал до 43,6 п. с 44,8 п. Более существенные потери по индексу в сфере услуг, который снизился до 52,4 п. с 55,1 п. в мае. То есть, сфера услуг всё ещё демонстрирует расширение, но может сменить динамику в ближайшее время. Сводный индикатор деловой активности Великобритании упал до 52,8 п. с 54,0 п. Акции Siemens Energy провалились более чем на 30%. Компания заявила, что проблемы с качеством в подразделении ветряных турбин Siemens Gamesa будут ощущаться в течение нескольких лет. Уточним, что неожиданной проблемой энергетики ветра стало то, что мощные ветряные генераторы не только быстро выходят из строя, но и порой взрываются по неизвестным причинам. Нефтегазовый сектор терял более 1,5%, а вот сектор здравоохранения вновь защищал инвесторов, повышаясь более чем на 1%.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7459,92 п. (-0,56%),

DAX - 15800,91 п. (-1,17%),

CAC 40 - 7161,83 п. (-0,58%).

Риски экономического спада в развитых странах не отпускают нефть

Нефть продолжила дешеветь. На котировки оказывают давления ожидания более высоких ставок центральных банков, которые могут привести к экономическому спаду в развитых странах. Данный тезис ещё раз подтвердила статистика по еврозоне, где продолжается ухудшение ситуации в промышленности. Кроме того, в пятницу на нефть также продолжает оказывать давление укрепляющийся доллар.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent - $73,13 (-1,36%),

WTI - $68,43 (-1,55%),

Алюминий - $2165 (-1,77%),

Золото - $1932,9 (+0,57%),

Никель - $21000 (-0,64%).

Пессимизм вновь владеет американским рынком

Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка в начале дня от 0,6% в Dow Jones до 1,0% в NASDAQ. Первый удар по оптимизму нанесла макроэкономическая статистика по еврозоне, которая указывает на высокую вероятность рецессии в ближайшие кварталы.

Под давлением акции Tesla, которой на текущей неделе понизили рекомендации три инвестиционных дома. Бумаги 3M дорожали на 4% на новостях о том, что компания договорилась об уплате штрафа в размере $12,5 млрд в течение 13 лет за загрязнение окружающей среды не разлагаемыми химикатами. Остаётся только отметить, что рост может состояться в секторе здравоохранения, а вот остальные оказались под давлением на утренних торгах.