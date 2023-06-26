«Открытие»: Ослабление рубля может поддержать российский рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Ослабление рубля может поддержать российский рынок

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские рынки преимущественно торгуются в минусе. Нефть дорожает, но весьма скромно. Фундаментальные условия рынка нефти не меняются, а главной проблемой остаётся недостаточный рост спроса в Китае. Рубль в начале дня демонстрирует существенное ослабление, реагируя на события внутренней политики. Однако именно слабый рубль может оказать поддержку рынку акций, защитив его от необязательных продаж.

Итоги прошедшей недели

За прошлую неделю индекс МосБиржи снизился с 2800,79 п. до 2795,06 п., а Индекс РТС с 1047,47 п. до 1039,99 п. Пара EUR/USD снизилась с $1,0942 до $1,0896. Пара USD/RUB поднялась с 84,14 до 84,70, а пара EUR/RUB с 91,65 до 92,34. Нефть Brent подешевела с $76,61 до $73,85 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1971,20 до $1928,90 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 934,03 до 927,10 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 4409,59 п. до 4348,33 п.

Внешний фон сыграл основную роль в завершении российским рынком недели с потерями. Впрочем, начиналось всё с яркого понедельника, когда заявления руководства «Северстали» (CHMF) о том, что дивидендная пауза не продлится вечно, спровоцировали ралли в бумагах сталеварах. Подорожали акции «АЛРОСА» (ALRS) на заявлении Главы Якутии Айсена Николаева о возможности вернуться к выплатам дивидендов по итогам I полугодия. Собрание акционеров «Татнефти» (TATN) не состоялось из-за отсутствия кворума. Во вторник преобладали продажи, но ситуацию спасли новости о «Самолёте» (SMLT), который купил одного из крупнейших застройщиков московского региона МИЦ более чем за 40 млрд руб. Акционеры МТС (MTSS) одобрили выплату дивидендов в размере 34,29 руб на акцию. Свой исторический максимум обновили акции «КАМАЗ» (KAMZ), который, по сути, стал монополистом рынка грузовиков в России. «НОВАТЭК» (NVTK) завершил торги вторника с потерями на заявлении главы компании Леонида Михельсона о прогнозе падения EBITDA в текущем году на 25%. Среду рынок завершил ростом. Новости из Евросоюза о согласовании 11-го пакета санкций не поколебали рынок, так как его главной задачей являются меры по контролю за уже принятыми ограничениями. Из новых ограничений можно отметить лишь запрет на поставки российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба». Подорожали акции «Магнита» (MGNT) на новостях об открытии уже 1000 бюджетных магазинов «Моя цена».

Четверг российский рынок завершил с минимальными потерями. Совет директоров «Полюс» (PLZL) принял решение о делистинге расписок с Лондонской Биржи. NASDAQ отказал HeadHunter (HHR) в сохранении листинга.Акционеры «Абрау-Дюрсо» (ABRD) планируют рассмотреть вопрос выплаты дивидендов. Акционеры «Ашинского метзавода» (AMEZ) решили провести делистинг акций. Бумаги у несогласных будут выкупаться по цене 72 руб за штуку. В пятницу бумаги большинства металлургов торговались в минусе. 11-ый пакет санкций Евросоюза, который уже одобрен всеми членами, предусматривает запрет на импорт стали и железа, при производстве которых используется российское сырьё. Московская Биржа сообщила о запуске торгов поставочными фьючерсами на 4 акции, включая ВУШ Холдинг (WUSH), «Белуга Групп» (BELU, «Сегежа Групп» (SGZH) и «Совкомфлот» (FLOT). Рубль на прошедшей неделе не смог воспользоваться фактором налогового периода. Рост импорта и выход иностранных компаний с российского рынка создают повышенный спрос на валюту.

Из событий внешних рынков отметим решения центральных банков. Во вторник Народный Банк Китая снизил ставки для премиальных заёмщиков на 10 Б.П. до 3,55% на год и 4,20% на пять лет. В четверг Национальный Банк Швейцарии повысил ключевую ставку на 25 базисных пункта до 1,75%. Банк Англии поступил более радикально, увеличив ставку на 50 Б.П. до 5,00%.

Ключевые события предстоящей недели

В понедельник стоит обратить внимание на индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата Германии. Во всех случаях ожидается ухудшение показателей. Вечером в этот день ожидается публичное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард.

Из событий вторника отметим статистику в США по новым строительствам и разрешениям на них. Также выйдет отчёт по заказам на товары длительного пользования, которые могли сократиться за май на 1,3%. В Канаде опубликуют оценку инфляции за май, которая могла замедлиться до 4,2% с 4,4% в апреле. В США также выйдет статистика цен на жильё, а также продаж нового жилья. API опубликует отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Китай в среду опубликует данные по прибыли промышленных предприятий. В этот день выступят главы Банка Англии, ФРС и ЕЦБ. В США Минэнерго отчитается по запасам нефти и нефтепродуктов. В России выйдет статистика по промышленному производству, росту реальных зарплат, розничным продажам и безработице.

В четверг в еврозоне выйдут оценки делового и потребительского доверия, делового климата и экономических ожиданий. В США опубликуют очередную оценку ВВП за I квартал. Также появится статистика незавершённых сделок на рынке жилья.

Япония в пятницу опубликует статистику инфляции в столичном регионе Токио. Безработица в Японии могла остаться на уровне 2,6% в мае. Китай в этот день опубликует индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг от Национального Бюро Статистики. Однако главным событием будет оценка инфляции в еврозоне за июнь. Ожидается, что рост цен замедлится до 5,7% с 6,1% в мае. Вечером в США также выйдет ключевая статистика по ценам личного потребления. Ожидается, что базовый PCE останется на уровне 4,7%. Далее будет опубликован индекс потребительского доверия в США от Университета Мичигана за июнь.

Низкая туристическая активность в Китае вновь поднимает вопросы о темпах роста экономики страны

Азиатские рынки начали новую неделю разнонаправленно. Китайские акции были под давлением. В рамках выходных с праздником драконьих лодок туристическая активность китайцев выросла на 32,3%. Однако прирост этот оказался ниже, чем во время майских праздников. Соответственно, участники рынка выразили своё разочарование снижением сектора туризма на 2%, а также сектора потребительских товаров на 1,5%. В секторе искусственного интеллекта потери превышают 3%, хотя ещё на предыдущих торгах сектор провалился на 5%. Также сохраняется геополитическая напряжённость. Вслед за своим шефом госсекретарь США Энтони Блинкин также позволил себе неблаговидные высказывания в адрес председателя КНР. Впрочем, на текущей неделе Народный Банк Китая вновь может снизить ставки, что способно оживить покупателей акций.

Японский рынок начинал день в минусе, уходил в плюс и снова в минус. Сектор судоходных компаний оказался самым сильным, повышаясь на 2,5%. В акциях JSR Corp. Приостановили торги из-за избытка предложений на покупку. Производитель материалов для полупроводниковой промышленности заявил о возможной продаже бизнеса Japan Investment Corp. Бумаги генерирующей Tokyo Electric Power теряли около 2,8% на волне фиксации роста предыдущих сессий.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 32718,44 п. (-0,19%),

Hang Seng - 18835,24 п. (-0,29%),

Shanghai Composite - 3162,46 п. (-1,11%).

Фундаментальные условия рынка нефти не меняются

Нефть незначительно дорожала в начале недели. Аналитики отвлеклись от темы роста китайской экономики и обсуждают вопросы российской внутренней политике. Однако большинство сходится на мнении, что краткосрочное событие вряд ли приведёт к каким-либо последствиям для нефтяного экспорта из РФ. Поэтому какие-либо долгосрочные ценовые прогнозы не меняются. В Goldman Sachs считают, что фундаментальные условия рынка сохраняются и главным фактором остаётся китайский спрос.

По состоянию на 8:45 мск: