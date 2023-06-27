ПСБ: Индекс МосБиржи по итогам торгов в понедельник смог частично восстановить потери пятницы

Объёмы торгов резко выросли, составив 90,8 млрд руб., достигнув максимального значения с 30 мая. Движение бумаг было разнонаправленным, лучше остальных выглядели акции финансового и нефтегазового секторов. Так, негативную динамику показали лишь «префы» Башнефти и Транснефти, среди акций сектора финансовых компаний в минусе завершили день бумаги Банка Санкт-Петербург, ВТБ и АФК «Система».

Лидерами же стали обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза, последние обновили максимумы с января 2022 года. После семи сессий снижения смогли подрасти расписки TCS Group. Среди прочего отметим невнятную динамику бумаг сталелитейщиков и продолжающие терять позиции акции Норникеля. В потребсекторе неплохо выглядели бумаги Магнита, Белуги и М.Видео. Акции МТС почти полностью восстановились после просадки в пятницу, а бумаги Совкомфлота остаются вблизи отметки 90 рублей.

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 2730 – 2780 пунктов. Поводов для полноценного восстановления рынка и возврата к годовым максимумам мы пока не наблюдаем, однако вполне допускаем повышенный спрос на отдельные «идейные» бумаги на фоне приближения дивидендных отсечек. Среди них: «префы» Сургутнефтегаза, МТС, Татнефть и Совкомфлот.