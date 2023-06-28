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ПСБ: ОФЗ стабилизировались на фоне снижения политических рисков и планов Минфина РФ разместить только флоатер на аукционе в среду

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник ОФЗ торговались в небольшом плюсе. Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,03%, доходность индекса снизилась до 9,81% (-1 б.п.). Позитивное влияние на рынок оказало сообщение Минфина РФ о планах разместить на аукционе в среду 28 июня только один флоатер ОФЗ 29024. Классические ОФЗ с фиксированной ставкой купона в эту среду размещаться Минфином не будут. Также поддерживающим фактором для котировок ОФЗ выступало снижение политических рисков на фоне урегулирования ситуации с ЧВК Вагнер и стабилизация курса рубля около 85 за USD.

Конъюнктура глобальных рынков вчера складывалась неоднородной. Хорошая статистика из США способствовала повышению спроса на рисковые активы, при этом спровоцировав усиление ожиданий повышения ставки ФРС. На этом фоне доходность UST-10 выросла до 3,77% (+5 б.п.). Цены на нефть завершают квартал в минусе, вчера баррель Brent подешевел на 2,6% - до $72,3.

Сегодня ожидаем, что на рынке ОФЗ будет преобладать боковая динамика. Для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон доходности 10,6 – 10,8% годовых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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