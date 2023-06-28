ПСБ: Индекс МосБиржи во вторник продолжил восстанавливаться после пятничной просадки

Индекс МосБиржи во вторник продолжил восстанавливаться после пятничной просадки

Объёмы торгов упали почти на треть в сравнении с понедельником, составив 63 млрд руб. Абсолютное большинство акций показали положительную динамику по итогам дня. В лидерах роста среди наиболее ликвидных бумаг вновь оказались акции Сургутнефтегаза. Довольно заметно подорожали бумаги ЛУКОЙЛа после того, как они почти непрерывно снижались с 15 июня. В финансовом секторе порадовали акции АФК Система и СПБ Биржи. Отметим также бумаги Сбербанка, которые подросли по итогам дня. В целом, если акции Сбербанка сохранят положительную динамику, они могут сломить локальный нисходящий тренд. Лидерами роста в металлургическом секторе стали акции сталелитейщиков после позитивных заявлений по итогам телеконференции с компанией ММК. На фоне появления новостей о покупке доли в ГК НМЖК, подскочили бумаги Русагро. В том случае, если сделка будет закрыта, Русагро может стать лидером по производству майонеза в России.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться вблизи отметки 2775 пунктов. Несмотря на рост последних двух дней, возврат в ближайшее время выше 2800 пунктов выглядит маловероятным. Картина может измениться в случае сильного роста акций Сбербанка.

Сегодня торги начнутся с дивидендного гэпа МТС. Исходя из размера выплат, акции компании на открытии могут снизиться почти на 10%. Однако мы уверены, что в течение дня бумаги отыграют часть потерь, в результате чего по итогу снижение будет меньше. Доля акции МТС в индексе МосБиржи довольно низкая, из-за чего индекс потеряет всего 0,2% во время начала торгов.